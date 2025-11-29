Новый год на ферме в вашей компании: общение с животными, зимние забавы и сырный мастер-класс
Получить поздравление от Деда Мороза, покормить оленей, покататься в санях и испечь яблоки на костре
Приглашаем встретить Новый год в экоотеле, в атмосфере уюта, волшебства и доброты. Здесь, вдали от городской суеты, вас ждут приятные зимние развлечения. Вы понаблюдаете за животными и сможете покормить овечек, читать дальше
кроликов и оленей. Прокатитесь в санях с главным символом года — конём по кличке Серый. Погреетесь у костра и пожарите яблоки по-бунински и маршмеллоу. Разукрасите снежные скульптуры и научитесь готовить настоящий адыгейский сыр.
Современные дизайнерские домики отеля дарят комфорт в окружении природы и тишины, позволяя расслабиться и провести время вдвоём или всей семьёй.
Пока дети счастливо бегают по ферме и играют, взрослые наслаждаются спокойствием, чистым воздухом и ощущением идеального загородного уик-энда.
Описание тура
Организационные детали
0+. Все активности подходят и детям, и взрослым.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с жителями фермы
В первый день мы отправимся знакомиться с жителями фермы: вы будете кормить овечек, пушистых кроликов и грациозных оленей, проводя время среди природы и дружелюбных животных.
2 день
Поздравление от Деда Мороза, наблюдение за животными
Сегодня вас ждёт тёплое личное поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки, а затем мы вновь понаблюдаем за животными и покормим овечек, кроликов и оленей.
3 день
Посиделки у костра, уличные гуляния, катание в санях
В этот день соберёмся у костра: запечём ароматные яблоки по-бунински и поджарим маршмеллоу, а затем присоединимся к весёлым уличным гуляниям на территории экофермы. Снова уделим внимание животным и прокатимся в зимних санях вместе с главным символом года — конём по кличке Серый.
4 день
Раскрашивание скульптур, сырный мастер-класс, катание в санях
В заключительный день разукрасим снежные скульптуры, поучаствуем в праздничных гуляниях, а затем вас ждёт увлекательный мастер-класс по сыроварению — приготовим настоящий адыгейский сыр. После вновь покормим животных, ещё раз прокатимся в санях в компании Серого и завершим тур.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в коттеджах экоотеля
Завтраки (шведский стол в ресторане)
Праздничное оформление домика и украшенная ёлка
Индивидуальное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки
Посещение зимней фермы
Катание на сказочном тракторе (1 раз за заезд)
Ледяная тюбинговая горка
Музыкальный каток (по погоде)
Wi-Fi, парковка
Подарки для взрослых и детей
Полная новогодняя программа: детская анимация, костёр с маршмеллоу, конные санные прогулки, уличные гуляния, мастер-классы по пряникам, сыроварению и коневодству, конное шоу, дегустация сыра, просмотр фильма, рисование по снежным скульптурам, вечер живой музыки
Что не входит в цену
Проезд до экоотеля и обратно
Обеды и ужины
Стоимость тура указана за коттедж до 4 человек
Возможно большее количество участников (до 6 человек), в этом случае стоимость уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Серпухов, экоотель «Бунин Ручей», заезд в 16:00
Завершение: Серпухов, экоотель «Бунин Ручей», выезд в 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Серпухове
Наш экоотель расположен в Московской области, в 100 км от Москвы.
Это место, где отдых строится вокруг природы и живого общения с животными. На территории работает большая экоферма: олени, альпаки, лошади, читать дальше
козы, телята, кролики, птица — гости могут кормить животных, гулять по ферме и присутствовать на фермерских активностях.
Проживание — в современных дизайнерских домиках с продуманным комфортом и тишиной вокруг. Есть ресторан с фермерской кухней, прогулочные маршруты, семейные зоны отдыха и сезонные активности на природе.
Такой отдых подойдёт всем, кто хочет перезагрузиться за городом, провести время с семьёй и окунуться в тёплую атмосферу.
