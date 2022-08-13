Встреча группы в аэропорту Иркутска до 9:30.
Отправление в п. Култук.
12:00 Обед.
Посадка в аэроходы “Хивус”.
Торжественное открытие экспедиции с бокалом шампанского!
Экскурсия вдоль Кругобайкальской Железной Дороги.
Остановки: станция Старая Ангасолка, станция Маритуй, мыс Половинный, Итальянская стенка, станция Шумиха, станция Уланово, мыс Толстый, порт Байкал.
17:00 Прибытие в посёлок Листвянка, заселение в гостиницу.
18:00 Ужин.
Гид проведёт мини-лекцию о Байкале и расскажет подробнее о предстоящем путешествии.
08:30 Завтрак.
09:30 Посадка в «Хивусы», отправление в бухту Ая.
Остановки: скала Скрипер, п. Большое Голоустное, о. Бакланий Камень, скала Саган-Заба.
Посвящение команды в байкальские путешественники: ритуал “Поцелуй Байкала”!
Прогуляемся от бухты Песчаная до бухты Бабушка. Особенности ландшафта создают уникальные пейзажи в этих местах. Ветра выдувают снег даже зимой, оставляя на поверхности песчаные склоны, по которым «гуляют» ходульные деревья.
13:30 Обед-пикник будет накрыт в бухте: горячий суп, сибирские закуски, пироги с брусникой.
17:00-18:00 Прибытие в Бухту Ая, заселение в отель, ужин.
08:30 Завтрак.
09:30 Отправление на экскурсию по Тажеранским степям на автомобилях УАЗ.
Восхождение на обзорную вершину Шэбеты, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет.
13:30 Обед.
Смена транспорта на вездеходы “ТРЭКОЛ” и исследование Малого Моря.
Остановки: мыс Кобылья Голова, о. Хубын, о. Огой, скала Шаманка.
Экскурсия к буддийской Ступе просветления на острове Огой.
17:00-18:00 Прибытие на остров Ольхон.
Заселение в отель, ужин.
08:30 Завтрак.
09:30 Держим курс на север: отправление на "ТРЭКОЛах" к мысу Хобой.
Остановки: бухта Харанцы, бухта Саган-Хушун, мыс Хобой – самая северная точка Ольхона.
13:30 Горячий обед-пикник на льду Байкала.
Переезд через самое широкое место Байкала в п. Усть-Баргузин.
17:00-18:00 Заселение в отель.
Ужин, отдых.
08:30 Завтрак.
09:30 Отправление на территорию Забайкальского национального парка.
Остановки: охраняемые пески, источник на перевале к Чивыркуйскому заливу, бухта Змеиная (купание в термальном источнике), гроты на о. Голый.
Это настоящий диджитал-детокс — день без интернета и связи! Нас ждут:
13:30 Обед-пикник.
16:00-17:00 Прибытие в п. Давша.
Заселение, ужин.
При желании можно посетить музей природы, музей соболя или поучаствовать в приготовлении ужина.
09:00 Завтрак.
11:00 Прогулка с егерем по тайге на камусных лыжах.
13:00 Обед.
Отправление до мыса Котельниковский с остановкой на мысе Кабани, погуляем полюбуемся грядами торосов.
16:00-17:00 Прибытие на базу отдыха, заселение.
Купание в термальных источниках под открытым небом.
19:00 Ужин.
Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему!
Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала!
А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов.
На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С. Лежа в тёплом бассейне можно любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
06:00 Завтрак.
06:30 Отправление в с. Байкальское на Трэколах по льду.
Далее по автомобильной дороге на микроавтобусе через г. Северобайкальск в п. Нижнеангарск.
Посещение самой северной точки Байкала, где установлена стелла.
Самолёт в Иркутск.
Завершение тура.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Мини отель "Бухта Ая" расположен в по-настоящему красивой и уникальной местности, и авторы проекта постарались вписать его как можно гармоничнее в такое впечатляющее окружение.
Все здания оснащены открытыми террасами, позволяющими больше времени находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой.
Номера категории «Стандарт» включают:
Услуги отеля:
Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.
Стандартный номер — это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера:
Гостиница «Баргуджин Токум» расположена в центре города Усть-Баргузин, в его историческом, культурном центре. Внешний дизайн и внутренний интерьер отеля выполнены из натуральной древесины, что придает ощущение тепла и уюта загородного дома.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором с плоским экраном.
Оснащение номера:
Неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек.
На северо-западной стороне озера Байкал расположилась база отдыха "Мыс Котельниковский". Любители отдыха в окружении живой природы получат большое удовольствие от нахождения в этих местах.
Здесь есть воды котельниковских источников, которые оказывают лечебные действия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болезнях суставов, гинекологических заболеваниях. На территории базы находятся два корпуса для проживания.
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.
Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).
Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобельё
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.
Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории.
При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С.
«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.
В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.
Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).
РЕКОМЕНДУЕМ подождать с бронированием авиа в Иркутск хотя бы до декабря, так как даты тура могут измениться. Программа предусматривает внутренний перелет на Север Байкала. Авиакомпании внутренних рейсов часто меняют расписание. Утвержденный график появится только к ноябрю-декабрю. Просим не бронировать авиабилет в Иркутск до нашего оповещения или быть готовыми к тому, что даты изменяться.