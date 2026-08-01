Индивидуальная
Горячий северный Байкал
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
Начало: В центре Северобайкальска
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 100 000 ₽ за человека
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