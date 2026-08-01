Найдено 1 экскурсия в Северобайкальске , цена 100 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 10 часов Индивидуальная Горячий северный Байкал Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках Начало: В центре Северобайкальска от 100 000 ₽ за человека

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