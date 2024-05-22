Что мы знаем о Северодвинске? Бывший поселок Судострой, бывший город Молотовск. Центр атомного кораблестроения. В советские годы это была закрытая территория, куда обычный смертный не мог попасть.
Сложна и противоречива история Северодвинска… Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным.
Сложна и противоречива история Северодвинска… Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Ягры и многочисленные памятники
- Набережную Зырячева и памятный знак на месте высадки Ричарда Ченслера
- Дом Валентина Пикуля
- Мемориал жертвам Ягринлага (опционально)
- Северодвтнский краеведческий музей (опционально)
- Минимум 3 подвесных моста оригинальной конструкции и многое другое
Описание экскурсии
Загадки прошлого и секреты настоящего
В советский период это был закрытый город, и даже мы — жители Архангельска, знали лишь то, что там строят подводные лодки, и об этом старались не говорить вслух. Мы ничего не знали о Николо-Карельском монастыре и его непростой судьбе (тема религии не была популярной в те годы), о вкладе Марфы Борецкой и ее сыновей в развитие региона, и уж тем более нам не рассказывали о серии экспедиций Ричарда Ченслера и о наших взаимоотношениях с англичанами в середине 16-го века. От нас всячески скрывались факты периода активного строительства города с тридцатые-сороковые годы. Мы не могли представить, что город построен заключенными Ягринлага, и собственно стоит на их костях. Сложно вообразить через что прошли узники лагеря, сколько боли и страданий выпало на их судьбу. Редкий житель Архангельска видел подводные лодки в живую, и мало кто знал, что больше половины атомного подводного флота современности построено всего в 30-ти километрах от города. Зато многие из нас обратили внимание на растущую численность индусов в столице поморья и ее окрестностях. Об этом и о многом другом мы поговорим с вами в ходе нашей увлекательнейшей экскурсии. Важная информация:• На побережье острова Ягры бывает ветрено, надевайте теплую одежду и обувь по погоде.
Входные билет в музеи (по желанию) не входят в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ягры и многочисленные памятники
- Набережную Зырячева и памятный знак на месте высадки Ричарда Ченслера
- Дом Валентина Пикуля
- Мемориал жертвам Ягринлага (опционально)
- Северодвтнский краеведческий музей (опционально)
- Минимум 3 подвесных моста оригинальной конструкции и многое другое
Что включено
- Питьевая бутилированная вода, чай
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи в пределах города определяет турист
Завершение: Любое, выбранное туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- На побережье острова Ягры бывает ветрено
- Поэтому важно одеваться теплее
- И не забывать теплую обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
22 мая 2024
Великолепная экскурсия! Все четко, все вовремя! Алексей - прекрасный гид, искренне любящий свою малую Родину, знающий ее историю, потенциал, проблемы, желающий развития Русской Арктики!
Мы были очень довольны!
Мы были очень довольны!