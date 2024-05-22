Загадки прошлого и секреты настоящего

В советский период это был закрытый город, и даже мы — жители Архангельска, знали лишь то, что там строят подводные лодки, и об этом старались не говорить вслух. Мы ничего не знали о Николо-Карельском монастыре и его непростой судьбе (тема религии не была популярной в те годы), о вкладе Марфы Борецкой и ее сыновей в развитие региона, и уж тем более нам не рассказывали о серии экспедиций Ричарда Ченслера и о наших взаимоотношениях с англичанами в середине 16-го века. От нас всячески скрывались факты периода активного строительства города с тридцатые-сороковые годы. Мы не могли представить, что город построен заключенными Ягринлага, и собственно стоит на их костях. Сложно вообразить через что прошли узники лагеря, сколько боли и страданий выпало на их судьбу. Редкий житель Архангельска видел подводные лодки в живую, и мало кто знал, что больше половины атомного подводного флота современности построено всего в 30-ти километрах от города. Зато многие из нас обратили внимание на растущую численность индусов в столице поморья и ее окрестностях. Об этом и о многом другом мы поговорим с вами в ходе нашей увлекательнейшей экскурсии. Важная информация:• На побережье острова Ягры бывает ветрено, надевайте теплую одежду и обувь по погоде.

Входные билет в музеи (по желанию) не входят в стоимость экскурсии.