Сегодня вы встретитесь с собой разной — девочкой, женщиной, старухой. Мы пройдём маскотерапию — создадим 3 архетипические маски, символизирующие состояние, — уязвимость (девочка), сила и чувственность (женщина), мудрость и прощание с прошлым (старуха).

После обеда — свободное время. Вы можете сходить в бассейн, сауну, на массаж — всё включено в стоимость.

Затем продолжим практику — создадим маску того аспекта, с которым необходимо справиться, — страх, напряжение, травма, внутренняя критика. Маски мы применим в завтрашнем ритуале.

Далее — телесная техника на границы: работа с личным пространством, разрешением быть, хотеть, отказывать, соглашаться. После ужина соберёмся на вечернюю практику.