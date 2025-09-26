Женский ретрит с психологом-сексологом: практики, спа и девичья поддержка
Позаботиться о теле и душе, поработать с архетипами и границами, отпустить боли и вернуться к себе
Сбежим от всего мира с теми, кто устал быть сильной, застрял в тревоге, не может ослабить контроль и дать волю эмоциям.
Мы поселимся среди сосен на берегу Святого озера: узнаем друг
друга в тёплой обстановке за ужином с игристым, вдоволь накупаемся в бассейне, расслабимся на массаже и в парных.
Обязательно позаботимся не только о теле, но и душе: с помощью масок погрузимся в архетипы, на смысловом фехтовании попробуем справиться с болями, проработаем личные границы, а на финальной практике вернём силу, чувственность, себя настоящую.
А также ощутим истинную женскую глубину и поддержку — вместе посмеёмся, возможно, поплачем, проживём, отпустим и найдём.
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять удобную одежду, купальник, сланцы.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство, приветственный ужин
Вечером встретимся в отеле, разместимся в номерах. Следом — тёплое, дружеское знакомство в отдельном от остальных зале. Нужное настроение создадут приветственный ужин с игристым.
2 день
Маскотерапия, телесная практика на границы, релакс в аквазоне
Сегодня вы встретитесь с собой разной — девочкой, женщиной, старухой. Мы пройдём маскотерапию — создадим 3 архетипические маски, символизирующие состояние, — уязвимость (девочка), сила и чувственность (женщина), мудрость и прощание с прошлым (старуха).
После обеда — свободное время. Вы можете сходить в бассейн, сауну, на массаж — всё включено в стоимость.
Затем продолжим практику — создадим маску того аспекта, с которым необходимо справиться, — страх, напряжение, травма, внутренняя критика. Маски мы применим в завтрашнем ритуале.
Далее — телесная техника на границы: работа с личным пространством, разрешением быть, хотеть, отказывать, соглашаться. После ужина соберёмся на вечернюю практику.
3 день
Смысловое фехтование, практика «Я возвращаю себе», отдых в спа-комплексе
Это день трансформации: вы встретитесь с тем, кто вас держит, и посмотрите ему в глаза, но уже с маской, которая знает, как быть. Пройдёте ритуал смыслового фехтования: выберете маску и вступите в бой с «проблемной» маской. Это не спектакль, а способ понять, как справиться с запросом и что вам необходимо. А мы будем рядом.
После обеда можно ещё раз посетить бассейн и парные. Потом — практика «Я возвращаю себе»: с помощью мягких движений и слов мы вернём себе силу, голос, границы, чувственность. На прощание — общий круг, горячий чай и тёплые объятия.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин
Все практики с психологом-сексологом
Посещение спа-зоны (бассейн, парные, массаж)
Отдельная беседка для проведения практик
Что не входит в цену
Проезд к месту старта и обратно
Обеды и ужины (кроме одного)
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шатура, ул. Московская, 41, отель, 17:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Шатура, ул. Московская, 41, отель, 14:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваш гид в Шатуре
Я — член международной ассоциации психологов, телесный терапевт, сексолог, преподаватель, спикер мероприятий и ведущая подкаста. В прошлом — журналист с большим стажем.
Работала на канале НТВ, в программе «Жди меня» и
других проектах. Люблю людей, природу, жизнь, животных и путешествия. Посетила более 25 стран как самостоятельный путешественник и организатор. Как бы странно ни звучало, этап планирования поездки для меня — особое таинство, особая любовь и удовольствие.
Я собрала весь свой жизненный опыт и разработала программу психологических туров под девизом travel your fears. Именно поэтому мои путешествия — это не просто смена декораций. Это глубокий телесный и эмоциональный опыт. Я соединяю психологию, терапевтические практики и эстетику маршрута так, чтобы участники не просто отдыхали, а по-настоящему встречались с собой. Мы не «катаемся по экскурсиям» — мы проживаем, ощущаем, отпускаем, находим. И да, часто смеёмся до слёз и плачем от счастья.
Отзывы и рейтинг
Е
Елизавета
26 сен 2025
Я тот человек, который давно с Алиной ездить. Пропустила этот тур весной по личным обстоятельствам, хотя платила деньги. Алина отнеслась с пониманием и мы поехали сейчас. Когда у тебя дома
много детей - такие поездки очень нужна. Чисто женская тусовка, проработка и отдых. В отеле мало людей, но отель был другой в прошлый раз. Думаю, в этом тоже хорошо. Главное, люди … очень рекомендую ♥️ поеду еще