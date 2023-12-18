200 км — именно столько мы проедем по трассам Шерегеша и Телецкого озера на горных лыжах или сноуборде.
Сорвём вельвет со склонов горы Зелёная, а после выпьем горного шиповника и насладимся тишиной Шорского леса.
Каждый вечер будем париться в русской бане, нырять в снег, пить травяной чай с кедровыми орешками, мёдом и вареньем. А за ужинами в приятной компании познавать прелести сибирской кухни и её деликатесов.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, ужин-знакомство, баня
Прилёт рано утром в Новокузнецк.
В первый день знакомимся со схемой и тонкостями курорта, при необходимости берем снаряжение в прокате, пополняем балансы ски-пассов.
Вечером нас ждет ужин со знакомствами и лучшая, по мнению National Geographic, баня Шерегеша.
Трассовая катка, обед на вершине горы Каритшал
Завтрак в отеле 3* у подножья горы.
Трассовая катка.
Обедать будем на вершине горы Каритшал.
Вечером посетим легендарную баню с ароматными запарками и березовыми вениками.
Катание на самой длинной трассе г/к Шерегеш
В этот день нас ждет катание на самой длинной трассе г/к Шерегеш в секторе Е, а также катание на всех ее сателлитах.
Обед в Секторе Е.
Вечером уже полюбившаяся расслабляющая баня.
Дорога в п. Артыбаш. Катание на ГЛК Телецкий
Ранним утром на трансфере отправляемся в поселок Артыбаш на озеро Телецкое, на завтрак брэкфаст бокс + кофе.
Заселяемся в отель в поселке Артыбаш.
Катаемся на горнолыжном комплексе Телецкий до последнего подъема.
Вечером баня, после ужин.
Возвращение в Шерегеш. Катаем, едем в ресторан на ратраке
Утром после завтрака отправляемся обратно в Шерегеш, заселяемся в отель 3*.
После обеда лёгкая катка в чиллаут-режиме с чаем на горе.
Вечер: садимся в ратрак, в полной темноте поднимаемся на гору на ужин в лучший ресторан Шерегеша.
Подводим итоги тура, делимся впечатлениями.
Трансфер в Новокузнецк. Окончание тура
Завтрак.
Покупка сувениров.
Обратный трансфер в Новокузнецк.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах отелей 3* в Шерегеше и Артыбаше.
Варианты проживания
Отели по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы и заброски
- Помощь в подборе снаряжения и скидки в магазинах
- Питание — завтраки и перекусы
- Проживание в двухместных номерах отелей 3* в Шерегеше и Артыбаше
- Ски-пассы и аренда комплекта вип-снаряжения.
- При наличии собственного снаряжения стоимость тура корректируется
- Посещений бани 4 раза
- Аренда ратрака
- Групповая аптечка
- Работа проводника
- Что не входит
- Авиабилеты в г. Новокузнецк и обратно
- Личные расходы (сувениры, мёд)
- Питание — обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
- Билеты входят в стоимость тура?
Билеты в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам — мы порекомендуем наиболее удобные рейсы.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе.
- У меня поменялись планы, и я не смогу поехать, что делать?
Мы с пониманием относимся к различным обстоятельствам, поэтому совместно с вами постараемся найти человека на ваше место.
Если вы отказываетесь от поездки за несколько дней, мы, к сожалению, не сможем вернуть вам предоплату.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору