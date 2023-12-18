1 день

Встреча, ужин-знакомство, баня

Прилёт рано утром в Новокузнецк.

В первый день знакомимся со схемой и тонкостями курорта, при необходимости берем снаряжение в прокате, пополняем балансы ски-пассов.

Вечером нас ждет ужин со знакомствами и лучшая, по мнению National Geographic, баня Шерегеша.