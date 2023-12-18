Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро

Групповой тур в Шерегеше
В этом туре мы увидим зимние пейзажи Горной Шории, покорим трассы горы Кокуя и полюбуемся Телецким озером.

200 км — именно столько мы проедем по трассам Шерегеша и Телецкого озера на горных лыжах или сноуборде.

Сорвём вельвет со склонов горы Зелёная, а после выпьем горного шиповника и насладимся тишиной Шорского леса.

Каждый вечер будем париться в русской бане, нырять в снег, пить травяной чай с кедровыми орешками, мёдом и вареньем. А за ужинами в приятной компании познавать прелести сибирской кухни и её деликатесов.
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
18
дек

Что вас ожидает:

Катание без границ
Катание без границ
Освоим трассы двух горнолыжных комплексов и при желании наведаемся на лесные спуски
В ресторан на ратраке
В ресторан на ратраке
В полной темноте поднимемся на гору на ужин в лучший ресторан Шерегеша
Уютное апре-ски
Уютное апре-ски
Тёплая компания, горячий чай и жаркая баня будут сопровождать наши вечера

Программа тура по дням

1 день

Встреча, ужин-знакомство, баня

Прилёт рано утром в Новокузнецк.

В первый день знакомимся со схемой и тонкостями курорта, при необходимости берем снаряжение в прокате, пополняем балансы ски-пассов.

Вечером нас ждет ужин со знакомствами и лучшая, по мнению National Geographic, баня Шерегеша.

Встреча, ужин-знакомство, баняВстреча, ужин-знакомство, баняВстреча, ужин-знакомство, баняВстреча, ужин-знакомство, баня
2 день

Трассовая катка, обед на вершине горы Каритшал

Завтрак в отеле 3* у подножья горы.

Трассовая катка.

Обедать будем на вершине горы Каритшал.

Вечером посетим легендарную баню с ароматными запарками и березовыми вениками.

Трассовая катка, обед на вершине горы КаритшалТрассовая катка, обед на вершине горы Каритшал
3 день

Катание на самой длинной трассе г/к Шерегеш

В этот день нас ждет катание на самой длинной трассе г/к Шерегеш в секторе Е, а также катание на всех ее сателлитах.

Обед в Секторе Е.

Вечером уже полюбившаяся расслабляющая баня.

Катание на самой длинной трассе г/к Шерегеш
4 день

Дорога в п. Артыбаш. Катание на ГЛК Телецкий

Ранним утром на трансфере отправляемся в поселок Артыбаш на озеро Телецкое, на завтрак брэкфаст бокс + кофе.

Заселяемся в отель в поселке Артыбаш.

Катаемся на горнолыжном комплексе Телецкий до последнего подъема.

Вечером баня, после ужин.

Дорога в п. Артыбаш. Катание на ГЛК ТелецкийДорога в п. Артыбаш. Катание на ГЛК Телецкий
5 день

Возвращение в Шерегеш. Катаем, едем в ресторан на ратраке

Утром после завтрака отправляемся обратно в Шерегеш, заселяемся в отель 3*.

После обеда лёгкая катка в чиллаут-режиме с чаем на горе.

Вечер: садимся в ратрак, в полной темноте поднимаемся на гору на ужин в лучший ресторан Шерегеша.

Подводим итоги тура, делимся впечатлениями.

Возвращение в Шерегеш. Катаем, едем в ресторан на ратракеВозвращение в Шерегеш. Катаем, едем в ресторан на ратракеВозвращение в Шерегеш. Катаем, едем в ресторан на ратраке
6 день

Трансфер в Новокузнецк. Окончание тура

Завтрак.

Покупка сувениров.

Обратный трансфер в Новокузнецк.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах отелей 3* в Шерегеше и Артыбаше.

Варианты проживания

Отели по маршруту

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы и заброски
  • Помощь в подборе снаряжения и скидки в магазинах
  • Питание — завтраки и перекусы
  • Проживание в двухместных номерах отелей 3* в Шерегеше и Артыбаше
  • Ски-пассы и аренда комплекта вип-снаряжения.
  • При наличии собственного снаряжения стоимость тура корректируется
  • Посещений бани 4 раза
  • Аренда ратрака
  • Групповая аптечка
  • Работа проводника
Что не входит
  • Авиабилеты в г. Новокузнецк и обратно
  • Личные расходы (сувениры, мёд)
  • Питание — обеды и ужины
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Билеты входят в стоимость тура?

Билеты в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам — мы порекомендуем наиболее удобные рейсы.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе.

У меня поменялись планы, и я не смогу поехать, что делать?

Мы с пониманием относимся к различным обстоятельствам, поэтому совместно с вами постараемся найти человека на ваше место.

Если вы отказываетесь от поездки за несколько дней, мы, к сожалению, не сможем вернуть вам предоплату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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