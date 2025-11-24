Горнолыжные склоны Шерегеша, 3 дня
Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на будни
«Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на будни»
24 ноя в 10:00
2 фев в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
Снежные выходные в Шерегеше, 2 дня
Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на выходные
«Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на выходные»
21 ноя в 10:00
26 дек в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Шерегеш: обучение для всех
Вы можете выбрать один из двух вариантов участия в этом туре
1 мар в 10:00
30 ноя в 10:00
от 55 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Горнолыжные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Шерегеше
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Шерегеше в октябре 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 55 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Шерегеше на 2025 год по теме «Горнолыжные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь