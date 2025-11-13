5 день

Минусинск

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу в купеческий город Минусинск.

Минусинск — уникальный центр Сибири со статусом исторического города.

Это один из самых красивых городов Сибири, сохранивший большое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов. В нем сохранилась первозданная самобытность и дух времени его основания — 1739 г.

Посещение музея им. Н. М. Мартьянова.

Обзорная экскурсия по купеческому городу, гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой — первый жилой каменный дом и настоящий, по былым меркам, дворец, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города.

Возвращение в г. Абакан.

Гости могут заказать гастрономический ужин, который включает в себя элементы местной кухни, дегустации мясных деликатесов, напитки, знаменитые черемуховые кексы (3 000 рублей с человека).