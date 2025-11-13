Грандиозная Саяно-Шушенская ГЭС и мраморная дорога вдоль реки Енисей, горные утесы, экологические тропы, уютные рестораны с качественными блюдами местной кухни. Самобытная русская деревня «Шушенское» с непередаваемой атмосферой гостеприимства. Все это и море впечатлений ждет вас в нашем туре!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Абакану
Встреча гостей.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Абакану.
Посещение Республиканского музея им. Л. Р. Кызласова — экскурсия по уникальному залу каменных изваяний, где собрано более 60 менгиров разных эпох, форм и размеров.
Обед.
Выезд в Бейский район, в загородный отель «Гладенькая».
Невероятно комфортная и живописная дорога, являющаяся уникальным природным достоянием Республики Хакасия.
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время,
Ужин.
Дорога в одну сторону до отеля «Гладенькая» порядка 120 км., асфальт, комфортно.
Саяно-Шушенская ГЭС
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию.
Экскурсия на СШГЭС — крупнейшей электростанции России (без посещения гребня станции).
Свободное время для фото.
Канатная дорога Черемухового лога к панорамной площадке, с которой открываются красивейшие виды на Саянские горы (возможна замена на музей гидроэнергетики).
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Дорога в одну сторону порядка 30 км., асфальт, комфортно.
Село Шушенское
Завтрак, выселение из отеля.
Выезд на экскурсию.
Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Блюда русской кухни. Здесь гости попробуют настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.
По прибытию в г. Абакан, заселение в отель.
Свободное время.
Продолжительность экскурсии около 7 часов. включая дорогу.
Салбыкский курган и Бородинская пещера
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию.
Салбыкский курган в Долине царей.
Впечатляющее своим масштабом место является визитной карточкой Республики. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Экскурсия в Бородинскую пещеру — ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер.
Ей около пятидесяти миллионов лет! Нескончаемая галерея сталагмитов и сталактитов, оборудованные спуски с подсветкой и безопасным осмотром сделали эту пещеру самой популярной.
Возвращение в Абакан.
Общее время на данном маршруте ок. 6 часов, включая дорогу.
Минусинск
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу в купеческий город Минусинск.
Минусинск — уникальный центр Сибири со статусом исторического города.
Это один из самых красивых городов Сибири, сохранивший большое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов. В нем сохранилась первозданная самобытность и дух времени его основания — 1739 г.
Посещение музея им. Н. М. Мартьянова.
Обзорная экскурсия по купеческому городу, гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой — первый жилой каменный дом и настоящий, по былым меркам, дворец, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города.
Возвращение в г. Абакан.
Гости могут заказать гастрономический ужин, который включает в себя элементы местной кухни, дегустации мясных деликатесов, напитки, знаменитые черемуховые кексы (3 000 рублей с человека).
Отъезд
Завтрак.
Проводы группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: отель "Гладенькая", отели в городе Абакан.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость одноместного размещения без ужинов:
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Азия" 4* — 113 000 рублей;
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Абакан" 4* — 103 000 рублей;
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Персона" 3* — 98 000 рублей.
Стоимость двухместного размещения без ужинов:
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Азия" 4* — 98 000 рублей;
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Абакан" 4* — 91 000 рублей;
- загородный отель "Гладенькая" 4* + отель "Персона" 3* — 86 000 рублей.
Ужины – 6000 руб. на человека на все дни пребывания.
Варианты проживания
Отель «Азия» 4* в г. Абакан
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Персона» 3
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона».
Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы.
Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости.
В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Загородный отель «Гладенькая»
Загородный отель «Гладенькая» расположился в Урочище Бабик. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться прекрасными видами и свежим воздухом. В числе удобств уличная парковка, бесплатный высокоскоростной интернет, прачечная. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Поклонники активного отдыха по достоинству оценят этот комплекс. Здесь можно арендовать велосипеды, организовать прогулку на лошадях.
На территории работает современный SPA-центр с бассейном, массажным кабинетом и сауной.
Для маленьких постояльцев обустроена детская площадка на улице, есть игровая комната с разнообразными игрушками и настольными играми. Анимационный персонал проводит интересные конкурсы и мастер-классы.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории. Все варианты размещения укомплектованы функциональной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями.
В отеле имеется ресторан в изысканном европейском стиле на 100 посадочных мест, а также лобби-бар с камином и зоной для курящих. На территории расположены беседки для отдыха и мангальные площадки, где можно собраться большой компанией и приготовить блюда на открытом огне.
Для проведения деловых мероприятий есть вместительный конференц-зал с новейшим мультимедийным оборудованием. По желанию гостей, сотрудники организуют кофе-брейки и фуршеты.
Расстояние до аэропорта Абакан составит около 85 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание (завтраки и обеды)
- Входные билеты
- Встреча и проводы в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Ужины - 6000 руб. на человека на все дни пребывания
- Гастрономический ужин - 3000 руб. с человека
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые ветрозащитные куртки;
- непромокаемая утепленная обувь;
- дождевики;
- шапки и перчатки;
- небольшой городской рюкзак;
- дождевик;
- индивидуальные аптечки;
- герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
- документы, наличные деньги, т. к. в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть рекомендации для туристов в этом туре?
Сезон осень-зима в Хакасии резко континентальный климат с часто меняющейся погодой: сильные степные ветры, дожди и понижение температур.
Необходима одежда с учетом данных особенностей. Непромокаемые куртки, дождевики и ветрозащитная одежда, шапки, шарфы и перчатки. Удобная утепленная обувь, которая подойдет для длительных прогулок на природе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.