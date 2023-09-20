4 день

Экскурсии в селе Кага, Башкирский государственный заповедник

Завтрак.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Ужин.