А Андрей По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Ф Федченко По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!

А Анна Уральский мультитур Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".

С Сергей Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023. Программа полностью соответствовала заявленной. Прекрасный гид и сопровождающая Гузель, имеющая биолого-химическое образование и способная весьма интересно и детально преподнести информацию о заповедниках и геологических объектах, которых немало по пути. Тур довольно-таки разнообразный и информативный: будут и музеи, и мастер-классы, и природные парки с озёрами, простые, а кому-то сложноватые подъемы на смотровые площадки, - поэтому любой сможет найти что-то близкое ему. Переезды особо не утомляли, водитель аккуратный, микроавтобус комфортный. Турбазы и гостиницы очень хорошие: удобно расположены, номера комфортабельные (есть единичные некритичные минусы, о которых не буду упоминать). Из вещей точно посоветую дождевик и непромокаемую обувь. В случае непогоды выручат, так как в программе предусмотрены многочасовые прогулки по природным тропам. Не продуваемую куртку: горы есть горы и ветер сильный. Спасибо составителям и организаторам тура. Всем туристам хорошего отдыха.

Б Бродецкая Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур Всё понравилось, природа Башкирии очень красива, программа насыщенная. Из пожеланий - хорошо бы включить ещё и экскурсию по Уфе.

В Владислав Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур Отличный сбалансированный тур. На юге Урала очень много интересных и красивых мест, организовать посещение по которым самому было бы сложно, и заняло бы гораздо больше времени. Длительное путешествие было хорошо организовано - питание, проживание, билеты - всё уже продумано. Ну и сами места конечно прекрасны. Горы, равнины, леса - это всё стоит увидеть самому. Отдельная благодарность нашим гиду и водителю - Елене и Андрею. Можно было бы ограничиться только своими обязанностями, но они полностью участвовали в жизни группы на протяжении всего тура, помогали с проблемами, организовывали дополнительные мероприятия, сплачивающие группу, т. е. не просто выполняли формально свои обязанности, а были частью группы. Хочу отметить ещё одного гида - Дамира. Он руководил другой группой туристов и с нами был непродолжительное время. Тем не менее, видно, что он тоже ответственно относится к своей работе.

С Светлана Уральский мультитур Все отлично, нам очень понравилось, но погода подвела. Вкусная кухня, приветливые люди, насыщенная программа. Артур просто комик😉