Туры на автобусе в Сибае

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Сибае, цены от 59 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 86 800 за человека
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 59 900 за человека
Уральский мультитур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Уральский мультитур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
69 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Уральский мультитур
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Ф
    Федченко
    2 октября 2023
    По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
    Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
    Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Уральский мультитур
    Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".
  • С
    Сергей
    15 сентября 2023
    Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
    Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023. Программа полностью соответствовала заявленной. Прекрасный гид и сопровождающая Гузель, имеющая биолого-химическое образование и способная
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    весьма интересно и детально преподнести информацию о заповедниках и геологических объектах, которых немало по пути. Тур довольно-таки разнообразный и информативный: будут и музеи, и мастер-классы, и природные парки с озёрами, простые, а кому-то сложноватые подъемы на смотровые площадки, - поэтому любой сможет найти что-то близкое ему. Переезды особо не утомляли, водитель аккуратный, микроавтобус комфортный. Турбазы и гостиницы очень хорошие: удобно расположены, номера комфортабельные (есть единичные некритичные минусы, о которых не буду упоминать). Из вещей точно посоветую дождевик и непромокаемую обувь. В случае непогоды выручат, так как в программе предусмотрены многочасовые прогулки по природным тропам. Не продуваемую куртку: горы есть горы и ветер сильный. Спасибо составителям и организаторам тура. Всем туристам хорошего отдыха.

    Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023
  • Б
    Бродецкая
    3 сентября 2023
    Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
    Всё понравилось, природа Башкирии очень красива, программа насыщенная. Из пожеланий - хорошо бы включить ещё и экскурсию по Уфе.
  • В
    Владислав
    3 сентября 2023
    Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
    Отличный сбалансированный тур. На юге Урала очень много интересных и красивых мест, организовать посещение по которым самому было бы сложно,
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    и заняло бы гораздо больше времени. Длительное путешествие было хорошо организовано - питание, проживание, билеты - всё уже продумано. Ну и сами места конечно прекрасны. Горы, равнины, леса - это всё стоит увидеть самому. Отдельная благодарность нашим гиду и водителю - Елене и Андрею. Можно было бы ограничиться только своими обязанностями, но они полностью участвовали в жизни группы на протяжении всего тура, помогали с проблемами, организовывали дополнительные мероприятия, сплачивающие группу, т. е. не просто выполняли формально свои обязанности, а были частью группы. Хочу отметить ещё одного гида - Дамира. Он руководил другой группой туристов и с нами был непродолжительное время. Тем не менее, видно, что он тоже ответственно относится к своей работе.

  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    Уральский мультитур
    Все отлично, нам очень понравилось, но погода подвела. Вкусная кухня, приветливые люди, насыщенная программа. Артур просто комик😉
  • В
    Валентина
    8 июня 2022
    По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
    Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))

Ответы на вопросы от путешественников по Сибаю в категории «На автобусе»

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  3. Уральский мультитур
Сколько стоит тур в Сибае в июне 2024
Сейчас в Сибае в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 59 900 до 86 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Сибае на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 59900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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