Авторский тур
10 дней
Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 86 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 59 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Уральский мультитур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
69 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ФФедченко2 октября 2023Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
- ААнна20 сентября 2023Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".
- ССергей15 сентября 2023Ездил в тур с 29.08.2023 по 07.09.2023. Программа полностью соответствовала заявленной. Прекрасный гид и сопровождающая Гузель, имеющая биолого-химическое образование и способная
- ББродецкая3 сентября 2023Всё понравилось, природа Башкирии очень красива, программа насыщенная. Из пожеланий - хорошо бы включить ещё и экскурсию по Уфе.
- ВВладислав3 сентября 2023Отличный сбалансированный тур. На юге Урала очень много интересных и красивых мест, организовать посещение по которым самому было бы сложно,
- ССветлана20 июля 2023Все отлично, нам очень понравилось, но погода подвела. Вкусная кухня, приветливые люди, насыщенная программа. Артур просто комик😉
- ВВалентина8 июня 2022Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))
Ответы на вопросы от путешественников по Сибаю в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Сибае в июне 2024
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