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и заняло бы гораздо больше времени. Длительное путешествие было хорошо организовано - питание, проживание, билеты - всё уже продумано. Ну и сами места конечно прекрасны. Горы, равнины, леса - это всё стоит увидеть самому. Отдельная благодарность нашим гиду и водителю - Елене и Андрею. Можно было бы ограничиться только своими обязанностями, но они полностью участвовали в жизни группы на протяжении всего тура, помогали с проблемами, организовывали дополнительные мероприятия, сплачивающие группу, т. е. не просто выполняли формально свои обязанности, а были частью группы. Хочу отметить ещё одного гида - Дамира. Он руководил другой группой туристов и с нами был непродолжительное время. Тем не менее, видно, что он тоже ответственно относится к своей работе.