Экскурсия в «Хмелиту», бывшую усадьбу дворян Грибоедовых (180 км).

С помощью экскурсовода переместимся в эпоху Чацкого и Фамусова. Окунемся в быт и культуру смоленского дворянства. Увидим парковый комплекс и стоящий на его территории господский дом XVIII века. Это величественное здание построено в стиле елизаветинского барокко.

Увидим жилые помещения и залы, в которых прошли детские и юношеские годы великого драматурга. «Хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума».

Пройдем к расположенной на территории музея усадьбе Городок, месту рождения адмирала Нахимова. Осмотрим Спас-Волжинский погост с храмом, где был крещён будущий флотоводец.