Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»

Нас ждет увлекательное путешествие в место, где прошли детские и юношеские годы великого драматурга

Нас ждет увлекательное путешествие в место, где прошли детские и юношеские годы великого драматурга.

Вы прогуляетесь по прекрасному парковому комплексу, пройдете по залам усадьбы, увидите экспозицию, посвященную творчеству Грибоедова, познакомитесь с бытом смоленского дворянства VIII века.

А после мы посетим место рождения еще одного великого человека — адмирала Нахимова.
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»
Поездка в усадьбу А.С. Грибоедова «Хмелита»

Что вы увидите 🤩

  • Усадьба дворян Грибоедовых
  • Спас-Волжинский погост с храмом
Экскурсия в «Хмелиту», бывшую усадьбу дворян Грибоедовых (180 км).
С помощью экскурсовода переместимся в эпоху Чацкого и Фамусова. Окунемся в быт и культуру смоленского дворянства. Увидим парковый комплекс и стоящий на его территории господский дом XVIII века. Это величественное здание построено в стиле елизаветинского барокко.
Увидим жилые помещения и залы, в которых прошли детские и юношеские годы великого драматурга. «Хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания комедии «Горе от ума».
Пройдем к расположенной на территории музея усадьбе Городок, месту рождения адмирала Нахимова. Осмотрим Спас-Волжинский погост с храмом, где был крещён будущий флотоводец.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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