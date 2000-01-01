Обзорная экскурсия г. Миасс

Мы рассмотрим город Миасс от начала его пути до настоящего времени

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Мы рассмотрим город Миасс от начала его пути до настоящего времени.

Посетим различные районы города у каждого из которых свое предназначение, своя специализация, своя архитектура.

Посетим природные достопримечательности. При перемещении из района старая часть (старуха) в центральный район возможно посещение Ильменского минералогического музея. Посещение озера Тургояк (второе по чистоте после Байкала) обязательно.
Обзорная экскурсия г. Миасс
Обзорная экскурсия г. Миасс
Обзорная экскурсия г. Миасс
Обзорная экскурсия г. Миасс
Обзорная экскурсия г. Миасс
Обзорная экскурсия г. Миасс

Что вас ожидает 🤩

  • Старая часть города (в народе старуха)
  • Царево-Алексеевский прииск (возможно с работающими драгами)
  • Миасский краеведческий музей
  • Обзорная точка на старую часть
  • Ильменский заповедник (по запросу)
  • Ильменский минералогический музей (по запросу)
  • Автозаводская часть (включая улицу Победы и Орловскую)
  • Стелла первый уральский автомобиль
  • Инженерный корпус уральского автомобильного завода
  • Музей «УралАЗ» (по запросу)
  • Здание ГРЦ
  • Район «машгородок»
  • Озеро Тургояк (второе озеро по чистоте после Байкала)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город среди гор

Миасс атмосферный и интересный город, такие же тут и достопримечательности, созданные с любовью к своему краю. Миасс иногда называют «городом в золотой долине», т. к. здесь до сих пор добывают золото.
Вас очаруют горы, озера и хвойные леса в окрестностях города, и вы непременно захотите сюда вернуться снова.

Озеро Тургояк

Тургояк называют самым красивым и лучшим местом для отдыха в Челябинской области. Так же его называют «младшим братом Байкала», в чистоте воды и красоте природы Тургояк ничем не уступает.
Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим. По вашему запросу, мы сможем посетить заповедник и некоторые музеи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда
  • Дополнительные отклонения от маршрута
Место начала и завершения?
Миасс
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время, любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я встречаю туристов сам
  • Напишите где вы находитесь или свяжитесь через мессенджер
  • Либо по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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