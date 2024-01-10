Обзорные и познавательные экскурсии Миасса

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Миассе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия г. Миасс
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
«Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим»
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000 за всё до 4 чел.
Велосипедная обзорная по г. Миасс
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
500 за человека
Обзорная по городу Челябинск
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Обзорная по городу Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Larisa
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    4 сентября 2023
    Обзорная по городу Челябинск
    Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
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    удалось расширить горизонты и посмотреть Кыштым, Касли и многое другое! Полный восторг! Рекомендую и советую не сидеть дома, а отправляться на экскурсии с Виталием!!!

  • М
    Михаил
    25 июля 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
    Всё понравилось, ходили с детьми, они в восторге. Обязательно сходим ещё раз, на более продолжительный маршрут.
  • I
    Irina
    17 июля 2023
    Велосипедная обзорная по г. Миасс
    Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом,
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    ни один вопрос не остался без ответа, очень приятный и знающий историю края молодой человек. Рекомендую всем, кто приедет на Южный урал. Также поднялись с Виталием на Ильмен-Тау, много нового узнали о городах Златоуст и Миасс!!!

  • Н
    Николай
    3 июля 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
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    начала экскурсии, что приятно порадовало. Машина чистая, что тоже большой плюс. Проехали по всему городу, посетили все значимые места. Узнали очень много интересного об истории города и людей. Время пролетело незаметно и осталась масса положительных эмоций. Берите экскурсии с Виталием, не пожалеете. Так же он посоветует, куда еще можно сходить. Обязательно соглашайтесь. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
Сейчас в Миассе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Миасса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Миассе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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