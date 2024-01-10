1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
«Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим»
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по городу Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa10 января 2024Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
- ММарина4 сентября 2023Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
- ММихаил25 июля 2023Всё понравилось, ходили с детьми, они в восторге. Обязательно сходим ещё раз, на более продолжительный маршрут.
- IIrina17 июля 2023Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом,
- ННиколай3 июля 2023Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
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