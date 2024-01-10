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начала экскурсии, что приятно порадовало. Машина чистая, что тоже большой плюс. Проехали по всему городу, посетили все значимые места. Узнали очень много интересного об истории города и людей. Время пролетело незаметно и осталась масса положительных эмоций. Берите экскурсии с Виталием, не пожалеете. Так же он посоветует, куда еще можно сходить. Обязательно соглашайтесь. Рекомендую всем!