Мои заказы

Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой

Увидеть загадочное озеро, необычные скульптуры и выяснить, как связаны городок и императрица
Мы часто проезжаем Солнечногорск по пути из Москвы в Тверь, Новгород или Петербург, при этом ничего о городе не знаем.

Давайте же его исследуем! Пройдёмся в тиши лесопарков, полюбуемся роскошным озером (которое вовсе не озеро), найдём странные скульптуры и раскроем секреты бывшего военного городка.
Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой
Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой
Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой

Описание экскурсии

  • Историческое здание музея, так и не ставшего Путевым дворцом.
  • Уникальное озеро, хранящее секреты о забытом торговом пути.
  • Дом культуры, напоминающий об офицерском прошлом города.
  • Удивительные и неоднозначные скульптуры в городском парке.
  • Собственная Эйфелева башня Солнечногорска.

Вы узнаете

  • Почему город так красиво называется и что здесь делала Екатерина II.
  • Как Солнечногорск мог стать важнейшим местом на водном пути в Москву.
  • Зачем здесь в советское время поселились военные.
  • Откуда появилось такое большое озеро.
  • Современная скульптура и её смыслы.

Организационные детали

  • В Солнечногорск вы добираетесь самостоятельно. За доплату могу организовать трансфер — детали в переписке.
  • По желанию устроим кофе-паузу: заказы оплачиваются самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Солнечногорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 648 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
читать дальшеуменьшить

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.

от 12 000 ₽ за экскурсию