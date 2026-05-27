Мы часто проезжаем Солнечногорск по пути из Москвы в Тверь, Новгород или Петербург, при этом ничего о городе не знаем.
Давайте же его исследуем! Пройдёмся в тиши лесопарков, полюбуемся роскошным озером (которое вовсе не озеро), найдём странные скульптуры и раскроем секреты бывшего военного городка.
Описание экскурсии
- Историческое здание музея, так и не ставшего Путевым дворцом.
- Уникальное озеро, хранящее секреты о забытом торговом пути.
- Дом культуры, напоминающий об офицерском прошлом города.
- Удивительные и неоднозначные скульптуры в городском парке.
- Собственная Эйфелева башня Солнечногорска.
Вы узнаете
- Почему город так красиво называется и что здесь делала Екатерина II.
- Как Солнечногорск мог стать важнейшим местом на водном пути в Москву.
- Зачем здесь в советское время поселились военные.
- Откуда появилось такое большое озеро.
- Современная скульптура и её смыслы.
Организационные детали
- В Солнечногорск вы добираетесь самостоятельно. За доплату могу организовать трансфер — детали в переписке.
- По желанию устроим кофе-паузу: заказы оплачиваются самостоятельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Виктория — ваш гид в Солнечногорске
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
