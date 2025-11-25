Мы пройдем по маршруту №8 — это живописный и достаточно сложный пеший маршрут, который начинается от курорта Роза Хутор
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство и инструктаж
11:00 Встреча на ж/д и в аэропорту Сочи.
11:50 Электричка в Роза Хутор.
15:00 Заброска на уазиках до первой стоянки (12 км).
16:00 Разбиваем лагерь.
Знакомство.
Инструктаж.
Проверка и подготовка снаряжения.
18:00 Совместное приготовление ужина.
Свободное время.
Выход на маршрут № 8
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор лагеря.
10:00 Выход на маршрут № 8.
Выход на маршрут №8 (Роза Хутор — перевал Аишха) — это живописный и достаточно сложный пеший маршрут.
Он начинается от курорта Роза Хутор и ведет к перевалу Аишха, расположенному на высоте около 2400 метров над уровнем моря.
Маршрут предлагает потрясающие виды на Кавказские горы, долины, водопады и ледники.
До обеда нас ждёт затяжной подъём на перевал Аишха, протяжённостью 4 км.
Набор высоты составит 800 м.
13:00 Перекус.
Далее маршрут идёт на спуск до кордона на реке Чистой.
Тропа проходит по лесу, альпийским лугам, каменистым участкам.
По пути можно увидеть водопады, горные вершины и разнообразную растительность.
19:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
20:00 Ужин.
Свободное время.
Переход 12 км.
Перепад высот 800 м.
Маршрут от реки Чистая до стоянки на 30-километровой отметке
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
10:00 Выход на маршрут.
Этот маршрут проходит по живописным местам, начиная от реки Чистая и заканчивая стоянкой на 30-километровой отметке.
Маршрут включает в себя разнообразный ландшафт: от лесных троп и горных перевалов до пересечения рек.
Вам предстоит насладиться свежим воздухом, красивыми видами, физическими нагрузками и, возможно, встречей с дикими животными.
Ключевыми моментами похода будут преодоление расстояния, организация лагеря и отдых на стоянке, где вы сможете восстановить силы и насладиться атмосферой дикой природы.
13:00 Перекус на маршруте.
17:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Переход 10 км.
Сброс высоты 450 м.
Стоянка 30-й км
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
10:00 Выход на маршрут.
Отправляемся от стоянки 30 километр навстречу захватывающим видам!
Сегодня нас ждет треккинг по живописным лесным тропам, ведущим к кордону Умпырь.
Вдыхайте кристально чистый горный воздух, наслаждайтесь панорамами, от которых захватывает дух, и почувствуйте единение с природой.
13:00 Перекус на маршруте.
17:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Переход 10 км.
Набор высоты 150 м.
Кордон Умпырь - стоянка 3-я рота
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
10:00 Выход на маршрут.
Сегодня мы покоряем новые горизонты!
Стартуем от кордона Умпырь, чтобы добраться до уютной стоянки 3-я рота.
Вас ждут захватывающие переходы по горной тропе петляющей вдоль реки малая Лаба.
В этот день мы будем наслаждаться панорамными видами на горную реку, скалистые вершины утопающие в зелени.
13:00 Перекус на маршруте.
18:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Купание на реке.
Переход 13 км.
Сброс высоты 200 м.
Через обширные субальпийские и альпийские луга к перевалу
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
10:00 Выход на маршрут.
Сегодня нас ждет путешествие от стоянки 3-я рота к гостеприимному кордону Черноречье!
13:30 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
14:00 Обед.
По приходу в лагерь паримся в уютной баньке на берегу горной реки, жарим шашлыки и празднуем.
Переход 8 км.
Сброс высоты 100 м.
Заброска до Чай Горы. Путешествие по природному парку Большой Тхач
08:00 Подъём.
08:30 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
09:30 Выезд.
Заброска до Чай Горы (1,5-2 ч).
11:30 Выход на маршрут.
Сегодня мы отправляемся в незабываемое путешествие по природному парку Большой Тхач, от Чай горы к скалистым исполинам — Ачешбокам.
Насладимся прогулкой по извилистым тропам, окруженным первозданной красотой: величественными скалами, изумрудными долинами, бескрайними цветущими альпийскими лугами.
13:00 Перекус на маршруте.
17:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
18:00 Совместное приготовление ужина.
Переход 10 км.
Набор высоты 300 м.
От Ачешбоков до Тхачского перевала
08:00 Подъём.
09:00 Совместное приготовление завтрака.
Сбор палаток.
10:00 Выход на маршрут.
Стартуем от Ачешбоков до Тхачского перевала, чтобы покорить один из самых величественных пиков Адыгеи!
Нас ждет захватывающий треккинг, который подарит вам незабываемые виды и ощущение безграничной свободы.
Насладимся панорамными видами и почувствуем себя частью этого великого мира.
Готовьтесь к впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь!
13:00 Перекус на маршруте.
16:00 Прибытие на стоянку.
Разбивка лагеря.
18:00 Совместное приготовление ужина.
Восхождение на Малый Тхач.
Провожаем закат.
Переход 10 км.
Перепад высот 300 м.
Восхождение на Большой Тхач
07:00 Подъём.
07:30 Совместное приготовление завтрака.
08:00 Восхождение на Большой Тхач.
Набор высоты 350 м.
Протяжённость маршрута 4 км.
Приготовьтесь к незабываемому приключению: мы штурмуем вершину Большого Тхача!
Нас ждет настоящее испытание: крутой подъем, требующий выносливости и воли к победе.
Но наградой станет потрясающая панорама: бескрайние просторы, захватывающие дух долины и ощущение невероятной гордости за себя.
Покорив эту величественную гору, вы навсегда запомните этот день!
Невероятные виды и заряд энергии гарантированы!
12:00 Обед.
12:30 Спуск на тайвань.
17:00 Нас забирает транспорт, который отвезёт в гостиницу.
Переход 7,5 км.
Сброс высоты 1000 м.
Переезд 40 км.
Экскурсия в Хаджохскую теснину
08:00 Подъём.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая тесно зажата в каменное оковы.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
А лучше приехать и самим увидеть эту живописную картину и услышать голос реки.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику
05:00 Подъём.
06:00 Завтрак.
Далее мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
12:00 Перекус на маршруте.
По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.
Баня по желанию по предварительной записи.
18:00 Совместное приготовление ужина.
Переход 12 км.
Перепад высот 400 м.
Переход по маршруту приют «Фишт» - Белореченский перевал - Черкесский
09:00 Завтрак.
Переход по маршруту приют «Фишт» — Белореченский перевал — Черкесский.
Перевал Белореченский расположен между горой Белореченская и массивом Фишт, высота его над уровнем моря 1782 метра.
Перевал разделяет собой долины рек Белая и Шахе.
В годы Великой отечественной войны территория, занимаемая Кавказским заповедником, была ключевой в планах немецкого командования в целях выхода на черноморской побережье для уничтожения флота.
Тропа к Черкесскому перевалу очень живописна, то и дело огибает огромные валуны, высота самых больших достигает 3-4 метров.
На перевале (высота над уровнем моря 1836 метров) раскинулась целая деревенька из пастушьих домиков, летников.
На черкесском перевале мы разбиваем лагерь.
14:00 Обед на высокогорье в кафе.
Где мы будем пробовать местные блюда из альпийского молока.
Знаменитые лепёшки с сыром от тёти Аллы и свежий мацони.
Купание в банном чану на фоне кавказских вершин.
Свободное время.
18:00 Совместное приготовление ужина.
19:00 Готовимся к восхождению на гору Маврикош и там провожаем закат.
Переход 8 км.
Набор высоты 300 м.
Бабук-Аул
08:00 Завтрак.
Сразу после завтрака выходим на Бабук-Аул.
Сегодня нас ждёт «весёлый спуск» он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день.
По пути мы увидим большое количество водопадов, ручьёв, рек, впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе.
Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтоб окунутся и взбодрится.
Добравшись до приюта, мы располагаемся и совместно готовим ужин у костра.
Переход 15 км.
Сброс высоты 1500м.
Джипинг на уазиках до Солохаула. Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Джипинг на уазиках до Солохаула (доп. плата) который займёт около 2 часов.
12:00 В СолохАуле мы пересаживаемся на рейсовый автобус (доп. плата за билет) до автостанции Дагомыс.
Здесь группа расстается — далее кто-то едет домой, кто-то продолжит отдых на море.
Обратные билеты рекомендуется брать после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и 2 ночи на базе.
Стоимость тура на 1 человека — 95 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду за доп. плату.
Варианты проживания
Палатка
Проживание на базе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда и выезда
- Работа инструктора на маршруте
- Походное питание
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Сочи и обратно
- Вход в заповедник - от 300 руб. /сутки/чел
- Аренда оборудования (палатка, спальник, коврик)
- Входные билеты в Хаджохскую теснину - 600 руб. /взрослый
- Посещение термальных источников - от 400 руб. /взрослый
- Баня - от 1 500 руб. /чел
- Джипинг на уазиках до Солохаула и билет рейсовый автобус до автостанции Дагомыс
- Конные заброски рюкзаков - от 10 000 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой:
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- палатки, рюкзаки (женские 75 л, мужские 75 л);
- треккинговые палки;
- фонарь;
- посуда походная;
- спальник, коврики.
Как организован трансфер?
Каждое воскресенье встреча ж/д и аэропорт Сочи в 11:00.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Индивидуальный трансфер (цены индивидуального трансфера по ценам Яндекс Такси).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как в крайний день тура добраться до Сочи?
Время в пути от Солохаула до Дагомыса — около 20-30 минут. Из Дагомыса в Сочи можно доехать на электричке, пригородном автобусе, такси, автомобиле. Дагомыс находится всего в 11 км от Сочи (если ехать по трассе).