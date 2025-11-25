2 день

Выход на маршрут № 8

08:00 Подъём.

09:00 Совместное приготовление завтрака.

Сбор лагеря.

10:00 Выход на маршрут № 8.

Выход на маршрут №8 (Роза Хутор — перевал Аишха) — это живописный и достаточно сложный пеший маршрут.

Он начинается от курорта Роза Хутор и ведет к перевалу Аишха, расположенному на высоте около 2400 метров над уровнем моря.

Маршрут предлагает потрясающие виды на Кавказские горы, долины, водопады и ледники.

До обеда нас ждёт затяжной подъём на перевал Аишха, протяжённостью 4 км.

Набор высоты составит 800 м.

13:00 Перекус.

Далее маршрут идёт на спуск до кордона на реке Чистой.

Тропа проходит по лесу, альпийским лугам, каменистым участкам.

По пути можно увидеть водопады, горные вершины и разнообразную растительность.

19:00 Прибытие на стоянку.

Разбивка лагеря.

20:00 Ужин.

Свободное время.

Переход 12 км.

Перепад высот 800 м.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160