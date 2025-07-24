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Незабываемая Карелия и Соловецкие острова

Всего за несколько дней вы полностью погрузитесь в атмосферу Русского Севера: карельская тайга, тундра Заяцких островов, пейзажи Белого моря. Архитектура Соловецкой крепости и монастыря.

История Соловецких островов XVI–XX веков и настоящие беломорские петроглифы – наскальная живопись времен неолита.
Незабываемая Карелия и Соловецкие острова
Незабываемая Карелия и Соловецкие острова
Незабываемая Карелия и Соловецкие острова
Ближайшие даты:
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июл31
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Северная природа

Северная природа России завораживает своей красотой и уникальностью. Карельская тайга, с её густыми лесами и чистыми озерами, предлагает удивительные пейзажи, которые вдохновляют на путешествия и исследования. Не менее впечатляющей является тундра Заяцких островов, где можно увидеть редкие виды растений и животных, а также насладиться свежим воздухом и тишиной.

Пейзажи Белого моря

Белое море, омывающее берега Соловецких островов, поражает своим величием. Его спокойные воды и живописные скалы создают неповторимую атмосферу, которая привлекает туристов и исследователей со всего мира. Прогулки по побережью позволяют насладиться красотой природы и почувствовать единение с окружающим миром.

Архитектура Соловецкой крепости

Соловецкая крепость и монастырь — это не только архитектурные памятники, но и символы истории. Построенные в XVI веке, они хранят в себе множество тайн и легенд. Прогулка по их территории позволяет окунуться в атмосферу древности и узнать больше о жизни монахов и исторических событиях, происходивших на этих землях.

История Соловецких островов

Соловецкие острова имеют богатую историю, охватывающую XVI–XX века. Эти земли стали свидетелями множества значимых событий, и каждая эпоха оставила свой след. Путешествуя по островам, можно узнать о жизни людей, которые здесь жили, об их вере и традициях, а также о борьбе за свободу и независимость.

Беломорские петроглифы

Не менее интересными являются беломорские петроглифы — наскальная живопись, относящаяся к неолиту. Эти древние изображения рассказывают о жизни и культуре наших предков, их взаимодействии с природой. Исследование петроглифов позволяет лучше понять историю человечества и его развитие.

Северная природа и исторические памятники Соловецких островов — это удивительное сочетание, которое вдохновляет и побуждает к новым открытиям. Природа и история здесь переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая запоминается надолго.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Кивач
  • Петроглифы
  • Соловецкие острова
Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами и завтраками
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Посещение заповедника «Кивач»
  • Посещение Беломорских петроглифов
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Экскурсия на Большой Заяцкий остров
  • Экскурсии в Ботанический сад и на Секирную гору
  • Сопровождающий гид
Что не входит в цену
  • Билеты в Петрозаводск
  • Билеты из Кеми
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор у ж/д вокзала Петрозаводска и г-цы Питер Инн
Завершение: Тур завершается на ж/д вокзале Кеми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.