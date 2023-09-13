1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо

08:19 Прибытие в г. Сортавалу поездом № 160В. Встреча группы со стороны перрона.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по городу.

Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами в стиле провинциальной Финляндии, нескучными историями и парком с чудесными видами.

Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.

Посещение галереи Кронида Гоголева.

Музей Кронида Гоголева — особое место, наполненное атмосферой усердного труда и большого таланта. Здесь собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву, которым по уровню сложности нет аналогов в мире.

Основная тема работ — красота русского севера, колоритная природа, народный быт и праздники простых людей; сюжеты, посвященные Сортавала, Петрозаводску, Валааму.

Обед в кафе.

Подъём на гору Паасо.

Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих:

Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.

На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.

Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».

Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.

На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице после 14:00.