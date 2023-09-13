В этом туре вы сможете познакомиться с историей и культурой данной территории, посетить местные достопримечательности и увидеть уникальные природные памятники.
Вы побываете в интересных музеях, прогуляетесь по улицам города с необычной для России архитектурой, а также насладитесь красотой пейзажей осенней Карелии.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо
08:19 Прибытие в г. Сортавалу поездом № 160В. Встреча группы со стороны перрона.
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по городу.
Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами в стиле провинциальной Финляндии, нескучными историями и парком с чудесными видами.
Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.
Посещение галереи Кронида Гоголева.
Музей Кронида Гоголева — особое место, наполненное атмосферой усердного труда и большого таланта. Здесь собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву, которым по уровню сложности нет аналогов в мире.
Основная тема работ — красота русского севера, колоритная природа, народный быт и праздники простых людей; сюжеты, посвященные Сортавала, Петрозаводску, Валааму.
Обед в кафе.
Подъём на гору Паасо.
Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих:
Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.
На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.
Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».
Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.
На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице после 14:00.
Ладожские шхеры, исторический парк Бастион
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер на причал.
Прогулка по ладожским шхерам на катере с высадкой на острове Хонкасало.
“Ладожские шхеры” — национальный парк, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера в Карелии.
Здесь насчитывается около 650-ти скалистых островов и обрывистых скал, а также изрезанного временем и стихией побережья самого озера на протяжении 250 км.
Продолжительность: 2 часа.
В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.
Обед в кафе.
Переезд в исторический парк «Бастион».
Крепость эпохи викингов "Svarbjarnarborg". В “Крепости Чёрного медведя” идёт настоящая жизнь раннего средневековья. Экскурсоводы — это персонажи-жители Крепости, каждый со своей историей, задача которых — показать жизнь эпохи.
Войдя в ворота Крепости вы попадаете в настоящее поселение, в котором все жители заняты своим делом. жителю Крепости, вы можете подойти и поговорить с ним о его делах и ремесле!
Воинская часть "Четыре фронта". Здесь вы познакомитесь с основными событиями советско-финляндских вооруженных конфликтов ХХ в., прошедших на территории Карелии.
В музее представлены коллекции униформы и вооружения двух противоборствующих армий. Вы сможете примерить любою военную амуницию и подержать в руках настоящее оружие.
Эко-площадка "Каменный век". Данная площадка является открытой локацией, на которой историю вам расскажут не экскурсоводы, а окружение.
Вашему вниманию будет представлена фактурная скала, на которой собраны наскальные изображения (петроглифы) со всей Фенноскандии — территорий от современной Дании до России.
Все изображения воссозданы с большим вниманием к первоисточникам, над локацией в качестве консультантов работали научные сотрудники.
Трансфер в гостиницу.
Горный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в горный парк «Рускеала».
Для желающих будет организован трансфер на ж/д станцию, для отправки в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс».
Билеты на поезд приобретаются самостоятельно. Рейс №925Ы в 10:05.
Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Свободное время.
Возможность самостоятельного обеда на территории горного парка.
Можно воспользоваться дополнительными услугами горного парка: прокат вёсельных лодок, катание по тролле, посещение экскурсии «Подземная Рускеала», посещение экспозиции «Город Ангелов», посещение экспозиции истории горной добычи.
Выезд из горного парка.
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место: водопад впадает в небольшое, закрытое со всех сторон высокими берегами, озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Переезд в г. Сортавалу.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|2-местное для взрослого
|1-местное для взрослого
|2-местное для ребенка до 18 лет на основ. месте
|3-местное для ребенка до 18 лет
“Сортавала” 2*
|25 300
|26 500
|24 150
|—
“Белые ночи” 4*
|31 300
|41 900
|30 150
|26 800
Варианты проживания
Отель «Сортавала»
Гостиница “Сортавала” расположена в центре г. Сортавалы.
В номере две/ три односпальные кровати, шкаф, стол, зеркало, стулья 2 шт., тумбы, центральное отопление, противопожарные датчики, Wi-FI, TV.
В ванной комнате: душ, фен, полотенца, шампунь, гель для душа, мыло.
Отель «Белые ночи»
Отель расположен вблизи города Сортавала.
Рядом с отелем Вы найдете: парковку, зеленые зоны и магазины. Если нет личного транспорта, то до нужных мест легко добраться на общественном.
Отель предоставляет уютные номера со всем необходимым для комфортного проживания.
В каждом номере для проживания есть: телефон, TV, Wi-Fi, чай, кофе, фен, питьевая бутилированная вода, халат и тапочки, индивидуальный набор косметики для душа, два кресла и столик.
Категории номеров:
Номер стандарт с 2 односпальными кроватями. В двухместном номере располагаются две кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.
Номер стандарт с 1 двуспальной кроватью. В двухместном номере располагается одна кровать. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.
Номер стандарт с 3 односпальными кроватями. В трёхместном номере располагаются три кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Питание по программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты на объекты показа
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Трансфер с ж/д вокзала и обратно
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувенирная продукция
- Билет на “Рускеальский экспресс”
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.
- Каким поездом можно прибывать?
Можно прибывать в г. Сортавалу поездом № 160В в 08:19.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.