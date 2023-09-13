Ноябрьские каникулы в Сортавале

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тур в Сортавалу в ноябре — это прекрасная возможность провести время в окружении природы и насладиться красотой Северного Приладожья.

В этом туре вы сможете познакомиться с историей и культурой данной территории, посетить местные достопримечательности и увидеть уникальные природные памятники.

Вы побываете в интересных музеях, прогуляетесь по улицам города с необычной для России архитектурой, а также насладитесь красотой пейзажей осенней Карелии.
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Живописный горный парк
Живописный горный парк
Увидите знаменитые Рускеальские пейзажи, в том числе Мраморный каньон и водопады
Погружение в искусство
Погружение в искусство
Рассмотрите каждую деталь на выдающихся произведениях скульптурной резьбы по дереву в галерее Кронида Гоголева
Энциклопедия архитектуры
Энциклопедия архитектуры
Прогуляетесь по городу Сортавале — одному из ярчайших образцов финской провинциальной архитектуры на территории нашей страны
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Прокатитесь на катере до ладожских шхер — уникального природного комплекса, состоящего из россыпи островов
Погружение в историю
Погружение в историю
Узнаете особенности жизни и быта жителей Раннего Средневековья в историческом парке "Бастион"

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо

08:19 Прибытие в г. Сортавалу поездом № 160В. Встреча группы со стороны перрона.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по городу.

Сортавала удивит вас нарядными деревянными домами в стиле провинциальной Финляндии, нескучными историями и парком с чудесными видами.

Вы перенесетесь на столетие назад и взглянете на город как энциклопедию финской архитектуры. Узнаете о выдающихся жителях прошлого, услышите о рунопевцах и получите полезные советы по отдыху в Карелии.

Посещение галереи Кронида Гоголева.

Музей Кронида Гоголева — особое место, наполненное атмосферой усердного труда и большого таланта. Здесь собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву, которым по уровню сложности нет аналогов в мире.

Основная тема работ — красота русского севера, колоритная природа, народный быт и праздники простых людей; сюжеты, посвященные Сортавала, Петрозаводску, Валааму.

Обед в кафе.

Подъём на гору Паасо.

Ландшафтный театр «Гора Паасо» состоит из двух составляющих:

Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.

На маршруте оборудованы обзорные площадки, а в вечернее время работает художественная подсветка.

Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».

Археологические раскопки на городище завершены и сейчас это прекрасная видовая площадка, откуда с высоты 79 метров открывается вид на красоты Карелии.

На вершине горы имеется несколько деревянных скамеек, где можно присесть, отдохнуть и насладиться видом.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице после 14:00.

Прибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора ПаасоПрибытие, обзорная экскурсия по Сортавале, галерея Кронида Гоголева, гора Паасо
2 день

Ладожские шхеры, исторический парк Бастион

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер на причал.

Прогулка по ладожским шхерам на катере с высадкой на острове Хонкасало.

“Ладожские шхеры” — национальный парк, расположенный на северном и северо-западном побережье Ладожского озера в Карелии.

Здесь насчитывается около 650-ти скалистых островов и обрывистых скал, а также изрезанного временем и стихией побережья самого озера на протяжении 250 км.

Продолжительность: 2 часа.

В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.

Обед в кафе.

Переезд в исторический парк «Бастион».

Крепость эпохи викингов "Svarbjarnarborg". В “Крепости Чёрного медведя” идёт настоящая жизнь раннего средневековья. Экскурсоводы — это персонажи-жители Крепости, каждый со своей историей, задача которых — показать жизнь эпохи.

Войдя в ворота Крепости вы попадаете в настоящее поселение, в котором все жители заняты своим делом. жителю Крепости, вы можете подойти и поговорить с ним о его делах и ремесле!

Воинская часть "Четыре фронта". Здесь вы познакомитесь с основными событиями советско-финляндских вооруженных конфликтов ХХ в., прошедших на территории Карелии.

В музее представлены коллекции униформы и вооружения двух противоборствующих армий. Вы сможете примерить любою военную амуницию и подержать в руках настоящее оружие.

Эко-площадка "Каменный век". Данная площадка является открытой локацией, на которой историю вам расскажут не экскурсоводы, а окружение.

Вашему вниманию будет представлена фактурная скала, на которой собраны наскальные изображения (петроглифы) со всей Фенноскандии — территорий от современной Дании до России.

Все изображения воссозданы с большим вниманием к первоисточникам, над локацией в качестве консультантов работали научные сотрудники.

Трансфер в гостиницу.

Ладожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк БастионЛадожские шхеры, исторический парк Бастион
3 день

Горный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в горный парк «Рускеала».

Для желающих будет организован трансфер на ж/д станцию, для отправки в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс».

Билеты на поезд приобретаются самостоятельно. Рейс №925Ы в 10:05.

Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Свободное время.

Возможность самостоятельного обеда на территории горного парка.

Можно воспользоваться дополнительными услугами горного парка: прокат вёсельных лодок, катание по тролле, посещение экскурсии «Подземная Рускеала», посещение экспозиции «Город Ангелов», посещение экспозиции истории горной добычи.

Выезд из горного парка.

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место: водопад впадает в небольшое, закрытое со всех сторон высокими берегами, озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Переезд в г. Сортавалу.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00.

Горный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъездГорный парк Рускеала, водопад Тохмайоки, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещение
2-местное для взрослого 1-местное для взрослого2-местное для ребенка до 18 лет на основ. месте3-местное для ребенка до 18 лет

“Сортавала” 2*

  • стандартный номер
25 30026 50024 150

“Белые ночи” 4*

  • стандартный номер
31 30041 90030 15026 800

Варианты проживания

Отель «Сортавала»

2 ночи

Гостиница “Сортавала” расположена в центре г. Сортавалы.

В номере две/ три односпальные кровати, шкаф, стол, зеркало, стулья 2 шт., тумбы, центральное отопление, противопожарные датчики, Wi-FI, TV.

В ванной комнате: душ, фен, полотенца, шампунь, гель для душа, мыло.

Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»Отель «Сортавала»

Отель «Белые ночи»

2 ночи

Отель расположен вблизи города Сортавала.

Рядом с отелем Вы найдете: парковку, зеленые зоны и магазины. Если нет личного транспорта, то до нужных мест легко добраться на общественном.

Отель предоставляет уютные номера со всем необходимым для комфортного проживания.

В каждом номере для проживания есть: телефон, TV, Wi-Fi, чай, кофе, фен, питьевая бутилированная вода, халат и тапочки, индивидуальный набор косметики для душа, два кресла и столик.

Категории номеров:

Номер стандарт с 2 односпальными кроватями. В двухместном номере располагаются две кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Номер стандарт с 1 двуспальной кроватью. В двухместном номере располагается одна кровать. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Номер стандарт с 3 односпальными кроватями. В трёхместном номере располагаются три кровати. В номере совмещённый душ и туалет. ЖК панель и интернет.

Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»Отель «Белые ночи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак
  • 1 день: завтрак, обед
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты на объекты показа
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Трансфер с ж/д вокзала и обратно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувенирная продукция
  • Билет на “Рускеальский экспресс”
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на поезд или самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

В случае шторма на Ладожском озере экскурсия по ладожским шхерам может быть отменена.
Каким поездом можно прибывать?

Можно прибывать в г. Сортавалу поездом № 160В в 08:19.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 сен 2023
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать
М
11 сен 2023
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой, но массу познавательного материала духовной, исторической, гастрономической, культурной жизни Соловецкого архипелага. Каждый день был наполнен удивительными маршрутами, посещением разных островов, ловлей мидий, наблюдением за тюленями… Ценной, что программа выполнена в полном объёме и было время самостоятельно осмотреть окрестности, посетить музей гулаговской рьмы, полюбоваться красочными закатами на берегу Белого моря. Всем советую прикоснуться к этому загадочному месту.
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,
К
11 сен 2023
В целом, тур прекрасный. Организация достойная. Особенно хочется поблагодарить нашего куратора, Марину❤. И особо отметить работу экскурсоводов Татьяны, Натальи, Олега, Ильи, Владимира. Очень знающие и любящие Соловецкие острова люди. Увлеченные. Из минусов, не зависящих от работы компании, капризы погоды и транспортная доступность (неудобное расписание единственного поезда Москва-Кемь, лучше с пересадкой в Питере, что тоже не айс))). Единственное пожелание экскурсоводу Валентину - информацией владеет хорошо, но: убрать собственные эмоции, сентенции и дешевую философию, а сосредоточиться на фактической стороне экскурсии (Скиты, школа юнг и Секирная Гора).

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