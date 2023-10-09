С нами Вы сможете увидеть главные достопримечательности города Сортавалы, прокатиться на ретропоезде, окунуться в прошлое региона в историческом парке.
Вас ждут прогулка по горному парку Рускеала и подъем на гору Паасо, а также незабываемые поездки на снегоходах по лесу и аэроглиссерах по замерзшему озеру.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад Ахинкоски
Прибытие в город Сортавала на ж/д вокзал. На вокзале вас встречает гид.
Москва - Сортавала: поезд 160В, отбытие из Москвы 05.01 в 16:40, прибытие в Сортавала 06.01 в 08:19.
Санкт-Петербург - Сортавала: поезд 160В, отбытие из Санкт- Петербурга 06.01 в 00:44, прибытие в Сортавала 06.01 в 08:19.
08:30-09:30 Завтрак в ресторане города.
09:30-10:30 Сити-тур по городу Сортавала. Сортавала - классический европейский городок, но имеет статус исторического города. Его часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.
При хорошей погоде вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.
10:50-12:05 Начнем с маленького приключения – вас ждет переезд в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Красивый дымящий паровоз с антуражными вагонами в стиле XIX-XX веков за 1 час доставит вас в горный парк.
Вы увидите живописные сменяющиеся пейзажи за окном и насладитесь атмосферой эпохи императорской России.
12:30-14:00 Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Как давно у вас захватывало дыхание от созерцания природных красот? Рускеала – это то самое место, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти.
Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг мраморного карьера, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на склоны.
Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.
14:00-16:00 Свободное время на территории горного парка для самостоятельного обеда и дополнительных экскурсий.
16:30-17:30 Посещение водопада Ахинкоски. Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.
Вас ждет прогулка по эко-тропам и навесным мостам над замёрзшими водопадами, каждый из которых застыл в величественную, необычную скульптуру.
18:00 Размещение в ландшафтном отеле «Rantala» в двухместных номерах категории комфорт. Отель расположен на берегу залива Ладожского озера среди завораживающих северных пейзажей.
При отеле работает карельский ресторан «Gard», где все блюда готовятся из локальных продуктов, а интерьер выполнен в мягком скандинавском стиле.
Катание на снегоходах, Минерал-центр Северного Приладожья, исторический парк «Бастион»
08:00-09:00 Завтрак в ресторане отеля.
09:00-09:30 Трансфер на снегоходный тур «Лесная сказка».
10:00-12:00 Выдача снаряжения (снегоходный костюм, теплые сапоги, перчатки, шлем и подшлемник), прохождение инструктажа по технике безопасности и размещение по 2 человека на снегоход.
Маршрут пролегает по живописной лесной дороге до одного из множеств озёр Карелии. Вокруг умиротворённая зимняя природа Карелии и только вы и ваша команда стремительно мчитесь по 20-ти километровому заснеженному простору севера.
Рекомендуемая одежда: термобелье, флисовая толстовка, спортивные штаны и сменная пара носков.
12:00-12:30 Трансфер в город Сортавала.
12:30-14:30 Посещение «Минерал-центра Северного Приладожья». Это не просто музей, а настоящее арт-пространство, где вас ждет погружение в мир минералов Карелии.
Вы побываете в шунгитовой комнате, прикоснетесь к коллекции завораживающих минералов, и осмотрите небольшую картинную галерею местных фотографов и художников.
А после с помощью геологического оборудования «добудете» 5 камней из горных пород. В конце мастер-класса у вас будет собственная коллекция камней с описательными бумагами, на каждом из которых название камня и его удивительные свойства.
14:30-15:30 Обед в ресторане.
15:30-18:00 Экскурсия в «Бастион» - парк живой истории. Вас ждут антуражные локации – от крепости раннего средневековья до воинской части прошлого века и погружение в эпоху в игровом формате.
В музее «Крепость черного медведя» мы пройдем в общих чертах по времени викингов, разберемся, кого же все-таки называли викингом и почему в честь них была названа целая эпоха. А еще познакомимся с пировальной культурой и традициями викингов, и способами приготовления медовухи в IX веке в самом большом в России «Медовом зале».
Также вы увидите музей «Четыре фронта», эко- площадку «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых». У вас будет возможность примерить на себя различные костюмы, кольчуги, подержать в руках средневековое оружие.
За дополнительную плату вы сможете попробовать себя в мастер-классах в кузнице или в стрельбе из лука и арбалета.
19:00 Возвращение в отель.
Прогулка на аэроглиссерах до Ладожских шхер, музей Кронида Гоголева, гора Паасо
08:00 -11:00 Завтрак в ресторане отеля. Отдых. Освобождение номеров.
11:30 -12:00 Трансфер на причал города Сортавала.
12:00-14:00 Поездка на Ладожские шхеры. Вы прокатитесь по замерзшему Ладожскому озеру на аэроглиссере – это комфортное, теплое и безопасное судно, способное проходить по льду.
Волшебство Ладожских шхер – островов величественной Ладоги – завораживает и привлекает путешественников со всего света. Вы увидите необыкновенные скалы, голубой лед и деревья, растущие на камнях.
Вас ожидает прогулка по острову Хонкасало, с высоты которого вы увидите бескрайние просторы и сделаете головокружительные фото. Отдых и горячий чай с видом на заснеженные острова шхер.
14:30 -15:30 Обед в ресторане города.
15:30-16:30 Посещаем выставку знаменитого резчика по дереву – Кронида Гоголева. Основная часть произведений экспозиции – скульптурный рельеф в дереве.
Тема Русского севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники нашли живое отражение в творчестве этого выдающегося художника.
17:00-18:00 Завершаем наше путешествие покорением горы Паасо, что неподалеку от города Сортавала.
Вы подниметесь по красивой деревянной тропе на высоту 79 м над уровнем Ладоги, путь будет сопровождать антуражная деревянная подсветка, создающая сказочную таинственную атмосферу.
Паасо - это не просто гора с поэтичными видами, в конце 19 века финский археолог обнаружил здесь городище древних карел XII-XIII веков! На вершине вы полюбуетесь безмятежными видами на окрестности и сделаете фотографии на память.
18:30 Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы.
Сортавала - Москва: поезд 160А, отбытие из Сортавала 08.01 в 20:37, прибытие в Москву 09.01 в 09:23.
Сортавала - Санкт-Петербург: поезд 160В, отбытие из Сортавала 08.01 в 20:37, прибытие в Санкт-Петербург 09.01 в 01:49.
Проживание
Проживание в ландшафтном отеле “Rantala” в двухместных номерах категории комфорт.
Стоимость тура при размещении в двухместном номере - 69500 рублей.
Стоимость тура при размещении в одноместном номере - 78250 рублей.
Стоимость тура при размещении на дополнительном месте - 62200 рублей.
Варианты проживания
Отель «Rantala»
Ландшафтный отель «Рантала» - это высокий уровень Вашего отдыха в живописных краях посёлка Кирьявалахти, на берегу одноименного залива.
Для заселения предлагаются комфортабельные номера, располагающие собственной ванной комнатой, необходимой мебелью и ЖК-телевизором. Также, гости могут воспользоваться предметами личной гигиены, феном и одноразовыми тапочками. На всей территории работает бесплатная сеть Wi-Fi.
Отдыхающие в загородном отеле могут посетить кафе, где в меню представлены вкусные блюда и закуски, а также охлаждающие или согревающие напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле “Rantala” в номерах категории комфорт (2 ночи)
- Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Поездка на ретро-поезде “Рускеальский экспресс” по маршруту Сортавала -Рускеала
- Экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке “Рускеала”
- Входные билеты и экскурсия на водопад Ахинкоски
- Снегоходный тур “Лесная сказка”
- Входные билеты в “Минерал-Центр Северного Приладожья”
- Мастер-класс по добыче минералов
- Входные билеты и экскурсия в исторический парк “Бастион”
- Поездка на аэроглиссерах на Ладожские шхеры
- Входные билеты и экскурсия в Музей частной коллекции Кронида Гоголева
- Входные билеты и экскурсия на гору Паасо
- Услуги гида-экскурсовода по маршруту
- Страхование жизни и здоровья участников тура
- Подарки от фирмы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до города Сортавалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вокзал
- Какие вещи мне нужно взять с собой?
Теплые и удобные вещи: термобелье, флисовую кофту и спортивные штаны.
- Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет - 5000 рублей.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка включена.
- Какая погода в туре?
Средняя температура в январе в Карелии - от −9,0 °C до −13,0 °C.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.