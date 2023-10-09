1 день

Город Сортавала, путешествие на ретропоезде, горный парк Рускеала, водопад Ахинкоски

Прибытие в город Сортавала на ж/д вокзал. На вокзале вас встречает гид.

Москва - Сортавала: поезд 160В, отбытие из Москвы 05.01 в 16:40, прибытие в Сортавала 06.01 в 08:19.

Санкт-Петербург - Сортавала: поезд 160В, отбытие из Санкт- Петербурга 06.01 в 00:44, прибытие в Сортавала 06.01 в 08:19.

08:30-09:30 Завтрак в ресторане города.

09:30-10:30 Сити-тур по городу Сортавала. Сортавала - классический европейский городок, но имеет статус исторического города. Его часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом.

При хорошей погоде вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.

10:50-12:05 Начнем с маленького приключения – вас ждет переезд в горный парк «Рускеала» на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Красивый дымящий паровоз с антуражными вагонами в стиле XIX-XX веков за 1 час доставит вас в горный парк.

Вы увидите живописные сменяющиеся пейзажи за окном и насладитесь атмосферой эпохи императорской России.

12:30-14:00 Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала. Как давно у вас захватывало дыхание от созерцания природных красот? Рускеала – это то самое место, которое оставит неизгладимый след в вашей памяти.

Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг мраморного карьера, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на склоны.

Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.

14:00-16:00 Свободное время на территории горного парка для самостоятельного обеда и дополнительных экскурсий.

16:30-17:30 Посещение водопада Ахинкоски. Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии.

Вас ждет прогулка по эко-тропам и навесным мостам над замёрзшими водопадами, каждый из которых застыл в величественную, необычную скульптуру.

18:00 Размещение в ландшафтном отеле «Rantala» в двухместных номерах категории комфорт. Отель расположен на берегу залива Ладожского озера среди завораживающих северных пейзажей.

При отеле работает карельский ресторан «Gard», где все блюда готовятся из локальных продуктов, а интерьер выполнен в мягком скандинавском стиле.