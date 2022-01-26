Авторские туры в Сортавале

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля
55 000 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
1 июня
19 000 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Сортавала, до 08:30
27 мая
32 500 за человека
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Россия, Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europ...
75 000 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
4 мая
8 мая
9 мая
10 мая
13 145 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
21 065 за человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
4 мая
8 мая
9 мая
10 мая
12 375 за человека
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Республика Карелия, Сортавала
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
19 900 за человека
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
24 отзыва
Семь чудес Карелии за два дня
ж/д вокзал Сортавала
Завтра
4 мая
8 мая
9 мая
от 10 750 за человека
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Сортавала, 09:00
3 мая
6 мая
10 мая
17 мая
9 750 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Сортавала, 08:30
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
39 900 за человека
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
г. Сортавала
23 июня
30 июня
7 июля
14 июля
32 800 за человека
Выходные в Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Приладожье
Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
от 24 700 за человека
Отдых в Северном Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отдых в Северном Приладожье
г. Сортавала
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
от 30 300 за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Россия, Республика Карелия, Сортавала
26 янв
22 мар
от 52 500 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Россия, Республика Карелия, Сортавала
19 янв
9 фев
1 мар
15 мар
от 54 500 за человека
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Россия, Республика Карелия, Сортавала
17 мая
55 900 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 мая
7 июня
5 июля
30 авг
52 900 за человека
Великая Ладога
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Великая Ладога
Республика Карелия, Петрозаводск
9 июня
23 июня
7 июля
28 июля
84 900 за человека
Весенние ветры Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Весенние ветры Ладоги
Россия, Республика Карелия, Сортавала
9 мая
69 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Республика Карелия, Сортавала
13 июня
27 июня
19 сен
69 900 за человека
Водный мир Приладожья
🚶 Пешая
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Водный мир Приладожья
Республика Карелия, Сортавала
2 июня
30 июня
21 июля
11 авг
99 900 за человека
Зимняя сказка в Приладожье
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Приладожье
Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
3 янв
от 69 500 за человека
Шторма Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Шторма Ладоги
Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт
3 ноя
69 900 за человека
Красоты Северного Приладожья
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Красоты Северного Приладожья
г. Сортавала
15 сен
22 сен
29 сен
6 окт
от 31 100 за человека
Ноябрьские каникулы в Сортавале
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Республика Карелия, Сортавала
4 ноя
от 25 300 за человека
Карелия: эксклюзив с комфортом
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Карелия: эксклюзив с комфортом
Санкт-Петербург, Московский вокзал
26 мая
23 июня
11 июля
11 авг
44 900 за человека
Сплав на рафтах по реке Шуе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав на рафтах по реке Шуе
Республика Карелия, Сортавала
17 мая
31 мая
7 июня
14 июня
от 15 950 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен
18 окт
5900055 900 за человека
Ладога под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Ладога под парусами
Республика Карелия, Сортавала
31 мая
14 июня
69 500 за человека
Хиты Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Карелии
Республика Карелия, Сортавала
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
от 41 400 за человека
Хиты Приладожья
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Приладожья
Республика Карелия, Сортавала
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
от 38 100 за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Москва
30 июня
14 июля
28 июля
11 авг
от 20 800 за человека
Рускеала - карельская сага
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Москва
8 мая
10 мая
24 мая
31 мая
от 15 400 за человека
Два дивных берега Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два дивных берега Карелии
Республика Карелия, Сортавала
30 мая
6 июня
13 июня
20 июня
от 62 500 за человека

Что посмотреть в Сортавале на экскурсиях?

В Сортавале и ее окрестностях множество красивых мест, в которых можно побывать как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Существует много интересных авторских экскурсий по городу и экскурсионных туров по окрестностям Сортавалы, забронировать которые можно на нашем сайте. На них вы увидите памятники архитектуры, удивительные природные ландшафты, горы, водопады, реки. Сортавалу называют энциклопедией финской архитектуры, но туристы приезжают сюда не только оценить стиль финского романтизма, но и за невероятной северной природой

Местные экскурсоводы

В Сортавале и ее окрестностях множество интересных мест, которые можно посетить самостоятельно. Но особый интерес представляют прогулки с опытным экскурсоводом, который поможет окунуться в культуру и историю настоящей Карелии, расскажет о племенах, которые проживали тут в незапамятные времена, поможет выбрать маршрут по окрестностям, подходящий именно вам. На нашем сайте вы можете найти экскурсии на любой вкус и любую физическую подготовку

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
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  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Хиты Приладожья
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Всё было замечательно.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
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  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале

Самые популярные туры в Сортавале
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. От Ладоги до Онеги на велосипедах
  2. Карелия только для девушек
  3. Карельская перезагрузка в женской компании
  4. Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
  5. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Что посмотреть в Сортавале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
Сколько стоит тур в Сортавале в апреле 2024
Сейчас в Сортавале можно забронировать 35 авторских туров от 9 750 ₽ до 99 900 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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