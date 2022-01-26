В Сортавале и ее окрестностях множество красивых мест, в которых можно побывать как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Существует много интересных авторских экскурсий по городу и экскурсионных туров по окрестностям Сортавалы, забронировать которые можно на нашем сайте. На них вы увидите памятники архитектуры, удивительные природные ландшафты, горы, водопады, реки. Сортавалу называют энциклопедией финской архитектуры, но туристы приезжают сюда не только оценить стиль финского романтизма, но и за невероятной северной природой
Местные экскурсоводы
В Сортавале и ее окрестностях множество интересных мест, которые можно посетить самостоятельно. Но особый интерес представляют прогулки с опытным экскурсоводом, который поможет окунуться в культуру и историю настоящей Карелии, расскажет о племенах, которые проживали тут в незапамятные времена, поможет выбрать маршрут по окрестностям, подходящий именно вам. На нашем сайте вы можете найти экскурсии на любой вкус и любую физическую подготовку
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
А
Андрей,
17 марта 2024
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
М
Марина
14 марта 2024
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Сейчас в Сортавале можно забронировать 35 авторских туров от 9 750 ₽ до 99 900 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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