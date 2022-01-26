О Олеся Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Л Лариса Хиты Приладожья Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.

Ю Юлия Ноябрьские каникулы в Сортавале Всё было замечательно.

В Виолетта Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

В Вера Ноябрьские каникулы в Сортавале Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.

А Андрей, Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.