Арктическая экспедиция по Якутии к Каменным Людям Сундуруна

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по необъятным просторам Якутии! Этот тур – идеальная возможность стать участником уникальной экспедиции к загадочным Каменным Людям Сундуруна.

Вам откроются двери в мир культуры юкагиров, в
том самом месте, где традиции и природа переплетаются неповторимым образом.

Исследуйте один из уникальных уголков нашей страны, насладитесь впечатляющими пейзажами, почувствуйте силу природы и погрузитесь в атмосферу настоящего приключения.

Кроме того, если вы решите отправиться в путешествие в марте, у вас будет больше шансов увидеть северное сияние.

Ближайшие даты:
20
мар3
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в п. Андрюшкино

Рекомендуем прибыть за день до начала тура, так как в случае задержки прилета в Якутск есть вероятность опоздать на рейс в Среднеколымск.

Сбор в аэропорту города Якутска.

Вылет авиарейсом на Среднеколымск.

Обед в кафе Среднеколымска.

От г. Среднеколымска до п. Андрюшкино трансфер на авто.

По приезду размещение в гостевом доме квартирного типа.

Ужин и далее питание в Андрюшкино в гостевом доме.

Протяженность: 238 км, 7-8 часов.

Прибытие в п. Андрюшкино
2 день

Экскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедиции

В этот день до обеда знакомство с Андрюшкино, которое начнется со встречи с Аниджа – главой юкагирского поселка, культурная-обрядовая программа, где вы познакомитесь с этнической культурой тундровых юкагиров и посетите музеи поселка.

Село Андрюшкино — административный центр национального юкагирского Олеринского суктула.

В селе есть детский сад, школа, средняя школа (единственная полиэтническая школа России), больница, пекарня, магазины, дом культуры, а с 1994 года также работает этнографический музей об истории, культуре и традициях народов тундры.

Место считается одним из самых труднодоступных, зимой можно добраться по зимнику, летом — только по реке и на вертолёте.

После обеда подготовка к экспедиции, проверка снаряжений.

Экскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедицииЭкскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедицииЭкскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедицииЭкскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедиции
3 день

Переезд к Каменным Людям Сундуруна

Для экспедиции будут привлекаться снегоходы японского производства.

Вы будете располагаться на санях по 2 человека.

Маршрут проходит по лесотундре, арктической тундре, где предстоит проехать через кряж Суор Уйата.

Время в пути до Каменных Людей 10 часов.

Переезд к Каменным Людям СундурунаПереезд к Каменным Людям СундурунаПереезд к Каменным Людям СундурунаПереезд к Каменным Людям Сундуруна
4 день

Экскурсия по Каменным Людям Сундуруна

С 4 по 6 дни тура при помощи снегоходов последовательно осуществляется посещение Каменных Людей.
Для фотографирования северного сияния будут осуществляться ночные выезды к группам скал.

Экскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям Сундуруна
5 день

Экскурсия по Каменным Людям Сундуруна

При помощи снегоходов последовательно осуществляется посещение Каменных Людей.
Для фотографирования северного сияния будут осуществляться ночные выезды к группам скал.

Экскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям Сундуруна
6 день

Экскурсия по Каменным Людям Сундуруна

При помощи снегоходов последовательно осуществляется посещение Каменных Людей.
Для фотографирования северного сияния будут осуществляться ночные выезды к группам скал.

Экскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям СундурунаЭкскурсия по Каменным Людям Сундуруна
7 день

Возвращение в Андрюшкино

Возвращение по тому же пути.

Возвращение в АндрюшкиноВозвращение в АндрюшкиноВозвращение в Андрюшкино
8 день

Переезд в Среднеколымск

Трансфер до г. Среднеколымска.

Путь занимает один день.

В Среднеколымске размещение в гостинице.

Питание в кафе гостиницы.

Протяженность: 238 км, 7–8 часов.

9 день

Вылет в Якутск

Трансфер до аэропорта.

Вылет в Якутск.

Улетать рекомендуется на следующий день после окончания тура.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме п. Андрюшкино (2 ночи), в палатках (5 ночей) и в гостинице Среднеколымска (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека — 294 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом в п. Андрюшкино

2 ночи

В рамках тура предусмотрено проживание в гостевом доме квартирного типа в посёлке Андрюшкино (двухэтажные дома советских времен постройки).

В гостевом доме имеются отдельные комнаты и все удобства.

Утеплённая палатка

5 ночей

Во время экспедиции ночевка в палатке «Байкал-12». Палатка топится буржуйкой.

Утеплённая палатка
Гостиница в г. Североколымске

1 ночь

В рамках тура предусмотрено проживание в гостинице города Среднеколымска в течение одной ночи.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы Среднеколымск - Андрюшкино, Андрюшкино - Среднеколымск
  • Проживание в гостевом доме п. Андрюшкино и в гостинице г. Среднеколымск
  • Экскурсия и культурно-обрядовая программа в п. Андрюшкино
  • Питание, указанное в программе (7 завтраков, 7 обедов, 7 ужинов)
  • Услуги по перевозке на снегоходах по маршруту п. Андрюшкино - Каменные Люди Сундуруна - Андрюшкино
  • Экскурсии по Каменным Людям Сундуруна по программе тура
  • Услуги инструктора-проводника туроператора
  • Услуги повара
  • Трансфер Среднеколымск - аэропорт
  • Страхование от несчастного случая в АО «ДальЖАСО» (г. Хабаровск)
  • Страхование финансовой ответственности тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостинице в Якутске
  • Трансферы в/из аэропорта в Якутске
  • Стоимость авиаперелетов Якутск - Среднеколымск, Среднеколымск - Якутск
  • Аренда зимнего костюма или валенок
  • Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка пуховая для низких температур;
  • кофта теплая;
  • брюки с утеплителем;
  • термобелье шерстяное;
  • балаклава-маска из плотного материала;
  • рукавицы из натурального меха;
  • перчатки теплые;
  • носки шерстяные;
  • носки теплые;
  • ботинки теплые из натурального меха;
  • стельки для обувииз натурального войлока.

Обратите особое внимание выбору одежды и обуви для переездов на снегоходе!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание предусмотрено в туре?

В рамках тура предусмотрено трехразовое питание по программе тура, которое уже включено в стоимость. Обычно в снегоходные походы берутся с собой чай в термосе и лёгкие закуски для коротких остановок в пути.

Стоит отметить, что питание будет состоять в основном из блюд, приготовленных из оленины и местной рыбы. Если у вас есть особые пожелания к питанию,то они будут учтены.

Есть ли ограничения для участия в туре?

Сложность тура в его необычности.

Физподготовка не требуется, но вы должны быть здоровы, и здоровье должно позволять находиться в экстремальных условиях.

Трудный момент тура – это передвижение на санях снегоходов.

В этом туре рекомендуется участвовать лицам от 18 до 60 лет.

Что ещё нужно знать о туре?

Маршрут проходит через группу больших тундровых озер, где будут устанавливаться промежуточные стоянки, и у рыбаков будет отличная возможность поймать арктических гольцов трофейных размеров.

Для экспедиции привлекаются снегоходы японского производства.

Ночевки будут осуществляться в отапливаемых палатках.

Что необходимо учесть перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов, и для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

По приезде (по желанию) можно организовать выезд на Ленские Столбы и однодневную экскурсию в Якутске.

Обратите внимание! Необходимо разделить багаж на две части: вещи в тепле (объем не более 30 литров) и вещи на багажник.

В якутских холодах сумки из пластмассовых изделий могут получить поломки, и поэтому рекомендуем в качестве сумок использовать изделия, изготовленные из материалов, не боящихся холодов!

Можно ли арендовать вещи на время тура?

Можно арендовать зимний костюм (куртка+комбинезон) с комфортностью температуры -40°С – стоимость аренды 7000 руб., а также валенки за 2000 руб.

Что нужно знать про спальники?

Имеются зимние пуховые спальники «Вертикаль». Производитель «Нормал», Санкт-Петербург.

Характеристика спальника «Вертикаль»:

  • температурный диапазон: комфорт — от -7°С до -15°С.
  • температурный диапазон: макс., мин. — от +13°С до -34°С.

Кроме этого, выдаются стриженые оленьи шкуры для подстилки под спальник. Аренда спальников и подстилок входит в стоимость тура.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.