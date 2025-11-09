Вам откроются двери в мир культуры юкагиров, в
Программа тура по дням
Прибытие в п. Андрюшкино
Рекомендуем прибыть за день до начала тура, так как в случае задержки прилета в Якутск есть вероятность опоздать на рейс в Среднеколымск.
Сбор в аэропорту города Якутска.
Вылет авиарейсом на Среднеколымск.
Обед в кафе Среднеколымска.
От г. Среднеколымска до п. Андрюшкино трансфер на авто.
По приезду размещение в гостевом доме квартирного типа.
Ужин и далее питание в Андрюшкино в гостевом доме.
Протяженность: 238 км, 7-8 часов.
Экскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедиции
В этот день до обеда знакомство с Андрюшкино, которое начнется со встречи с Аниджа – главой юкагирского поселка, культурная-обрядовая программа, где вы познакомитесь с этнической культурой тундровых юкагиров и посетите музеи поселка.
Село Андрюшкино — административный центр национального юкагирского Олеринского суктула.
В селе есть детский сад, школа, средняя школа (единственная полиэтническая школа России), больница, пекарня, магазины, дом культуры, а с 1994 года также работает этнографический музей об истории, культуре и традициях народов тундры.
Место считается одним из самых труднодоступных, зимой можно добраться по зимнику, летом — только по реке и на вертолёте.
После обеда подготовка к экспедиции, проверка снаряжений.
Переезд к Каменным Людям Сундуруна
Для экспедиции будут привлекаться снегоходы японского производства.
Вы будете располагаться на санях по 2 человека.
Маршрут проходит по лесотундре, арктической тундре, где предстоит проехать через кряж Суор Уйата.
Время в пути до Каменных Людей 10 часов.
Экскурсия по Каменным Людям Сундуруна
С 4 по 6 дни тура при помощи снегоходов последовательно осуществляется посещение Каменных Людей.
Для фотографирования северного сияния будут осуществляться ночные выезды к группам скал.
Возвращение в Андрюшкино
Возвращение по тому же пути.
Переезд в Среднеколымск
Трансфер до г. Среднеколымска.
Путь занимает один день.
В Среднеколымске размещение в гостинице.
Питание в кафе гостиницы.
Протяженность: 238 км, 7–8 часов.
Вылет в Якутск
Трансфер до аэропорта.
Вылет в Якутск.
Улетать рекомендуется на следующий день после окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме п. Андрюшкино (2 ночи), в палатках (5 ночей) и в гостинице Среднеколымска (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека — 294 000 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом в п. Андрюшкино
В рамках тура предусмотрено проживание в гостевом доме квартирного типа в посёлке Андрюшкино (двухэтажные дома советских времен постройки).
В гостевом доме имеются отдельные комнаты и все удобства.
Утеплённая палатка
Во время экспедиции ночевка в палатке «Байкал-12». Палатка топится буржуйкой.
Гостиница в г. Североколымске
В рамках тура предусмотрено проживание в гостинице города Среднеколымска в течение одной ночи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы Среднеколымск - Андрюшкино, Андрюшкино - Среднеколымск
- Проживание в гостевом доме п. Андрюшкино и в гостинице г. Среднеколымск
- Экскурсия и культурно-обрядовая программа в п. Андрюшкино
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, 7 обедов, 7 ужинов)
- Услуги по перевозке на снегоходах по маршруту п. Андрюшкино - Каменные Люди Сундуруна - Андрюшкино
- Экскурсии по Каменным Людям Сундуруна по программе тура
- Услуги инструктора-проводника туроператора
- Услуги повара
- Трансфер Среднеколымск - аэропорт
- Страхование от несчастного случая в АО «ДальЖАСО» (г. Хабаровск)
- Страхование финансовой ответственности тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Размещение в гостинице в Якутске
- Трансферы в/из аэропорта в Якутске
- Стоимость авиаперелетов Якутск - Среднеколымск, Среднеколымск - Якутск
- Аренда зимнего костюма или валенок
- Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка пуховая для низких температур;
- кофта теплая;
- брюки с утеплителем;
- термобелье шерстяное;
- балаклава-маска из плотного материала;
- рукавицы из натурального меха;
- перчатки теплые;
- носки шерстяные;
- носки теплые;
- ботинки теплые из натурального меха;
- стельки для обувииз натурального войлока.
Обратите особое внимание выбору одежды и обуви для переездов на снегоходе!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание предусмотрено в туре?
В рамках тура предусмотрено трехразовое питание по программе тура, которое уже включено в стоимость. Обычно в снегоходные походы берутся с собой чай в термосе и лёгкие закуски для коротких остановок в пути.
Стоит отметить, что питание будет состоять в основном из блюд, приготовленных из оленины и местной рыбы. Если у вас есть особые пожелания к питанию,то они будут учтены.
Есть ли ограничения для участия в туре?
Сложность тура в его необычности.
Физподготовка не требуется, но вы должны быть здоровы, и здоровье должно позволять находиться в экстремальных условиях.
Трудный момент тура – это передвижение на санях снегоходов.
В этом туре рекомендуется участвовать лицам от 18 до 60 лет.
Что ещё нужно знать о туре?
Маршрут проходит через группу больших тундровых озер, где будут устанавливаться промежуточные стоянки, и у рыбаков будет отличная возможность поймать арктических гольцов трофейных размеров.
Для экспедиции привлекаются снегоходы японского производства.
Ночевки будут осуществляться в отапливаемых палатках.
Что необходимо учесть перед отправлением в тур?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов, и для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
По приезде (по желанию) можно организовать выезд на Ленские Столбы и однодневную экскурсию в Якутске.
Обратите внимание! Необходимо разделить багаж на две части: вещи в тепле (объем не более 30 литров) и вещи на багажник.
В якутских холодах сумки из пластмассовых изделий могут получить поломки, и поэтому рекомендуем в качестве сумок использовать изделия, изготовленные из материалов, не боящихся холодов!
Можно ли арендовать вещи на время тура?
Можно арендовать зимний костюм (куртка+комбинезон) с комфортностью температуры -40°С – стоимость аренды 7000 руб., а также валенки за 2000 руб.
Что нужно знать про спальники?
Имеются зимние пуховые спальники «Вертикаль». Производитель «Нормал», Санкт-Петербург.
Характеристика спальника «Вертикаль»:
- температурный диапазон: комфорт — от -7°С до -15°С.
- температурный диапазон: макс., мин. — от +13°С до -34°С.
Кроме этого, выдаются стриженые оленьи шкуры для подстилки под спальник. Аренда спальников и подстилок входит в стоимость тура.