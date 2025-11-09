2 день

Экскурсия в Андрюшкино. Подготовка к экспедиции

В этот день до обеда знакомство с Андрюшкино, которое начнется со встречи с Аниджа – главой юкагирского поселка, культурная-обрядовая программа, где вы познакомитесь с этнической культурой тундровых юкагиров и посетите музеи поселка.

Село Андрюшкино — административный центр национального юкагирского Олеринского суктула.

В селе есть детский сад, школа, средняя школа (единственная полиэтническая школа России), больница, пекарня, магазины, дом культуры, а с 1994 года также работает этнографический музей об истории, культуре и традициях народов тундры.

Место считается одним из самых труднодоступных, зимой можно добраться по зимнику, летом — только по реке и на вертолёте.

После обеда подготовка к экспедиции, проверка снаряжений.

