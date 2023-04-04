Музей Тихий Дон в Старозолотовском: зрелищные театрализованные сцены из романа
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Описание
Экскурсия в музее "Тихий Дон" - это настоящее путешествие в историю казачества. Вы сможете попробовать самостоятельно свить веревку, смолоть зерно, сделать несколько стежков на старинном ткацком станке. И в процессе вы станете зрителем театрализованных сцен из романа «Тихий Дон».
Музей находится под открытым небом. Это три куреня и подворья, которые иллюстрируют жизнь казачества начала ХХ века. На территории музея более двух тысяч экспонатов, некоторые уникальны.
со вторника по воскресенье 10:00, 12:00, 14:00, 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- РО, х. Старозолотовский, ул. Есаульская,2
- Когда и сколько длится?
- Когда: со вторника по воскресенье 10:00, 12:00, 14:00, 15:30Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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