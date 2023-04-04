Экскурсия в музее "Тихий Дон" - это настоящее путешествие в историю казачества. Вы сможете попробовать самостоятельно свить веревку, смолоть зерно, сделать несколько стежков на старинном ткацком станке. И в процессе вы станете зрителем театрализованных сцен из романа «Тихий Дон».

Музей находится под открытым небом. Это три куреня и подворья, которые иллюстрируют жизнь казачества начала ХХ века. На территории музея более двух тысяч экспонатов, некоторые уникальны.