Крым: путешествие во времени

Ханский дворец в Бахчисарае, пещерный город Чуфут-Кале и Свято-Успенский монастырь за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю погрузиться в загадочное восточное прошлое Крыма! Вы побываете на караимском кладбище, погуляете по роскошному Ханскому дворцу и попробуете ароматный кофе в джезве.

Исследуете пещерный город Чуфут-Кале и посетите вырубленный в скале монастырь.

А я расскажу о культуре, истории и кухне крымских татар и средневековых жителей полуострова.
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Крым: путешествие во времени
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пещерный город Чуфут-Кале и несложный горный трек

Мы пройдем по улочкам древнего города Чуфут-Кале, заглянем в искусственно вырубленные пещеры-крипты и полюбуемся морскими панорамами. Далее совершим неспешный пеший подъем к живописному ущелью Марьям-Дере, погуляем по плато и оценим вид на гору Тепе-Кермен. А также посетим старинное караимское кладбище Балта-Тиймез.

Ханский дворец и Свято-Успенский монастырь

Основанный в VIII веке, Свято-Успенский монастырь по сей день является важным центром православия Тавриды. Вы осмотрите этот удивительный храм среди скал и пещер, по желанию, зайдете внутрь и попьете воды из Святого источника. В завершение мы посетим Ханский дворец. Он запомнится вам расписным восточным убранством, уютными внутренними двориками, гаремом на 74 места и знаменитым фонтаном Слез.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или моем автомобиле. Во втором случае доплата составит 9000 р.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Чуфут-Кале — 200 руб. взр, 150 руб. пенсионеры, дети до 16 лет бесплатно, Ханский дворец — 300 руб. взр, 250 руб. пенсионеры, дети до 16 лет бесплатно
  • По желанию возможен подъем на Чуфут-Кале на джипе — 800 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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