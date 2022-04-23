Что вас ожидает

Пещерный город Чуфут-Кале и несложный горный трек

Мы пройдем по улочкам древнего города Чуфут-Кале, заглянем в искусственно вырубленные пещеры-крипты и полюбуемся морскими панорамами. Далее совершим неспешный пеший подъем к живописному ущелью Марьям-Дере, погуляем по плато и оценим вид на гору Тепе-Кермен. А также посетим старинное караимское кладбище Балта-Тиймез.

Ханский дворец и Свято-Успенский монастырь

Основанный в VIII веке, Свято-Успенский монастырь по сей день является важным центром православия Тавриды. Вы осмотрите этот удивительный храм среди скал и пещер, по желанию, зайдете внутрь и попьете воды из Святого источника. В завершение мы посетим Ханский дворец. Он запомнится вам расписным восточным убранством, уютными внутренними двориками, гаремом на 74 места и знаменитым фонтаном Слез.

Организационные детали