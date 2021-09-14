Поход к вершине горы Сокол

Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф

5
1 отзыв
Можжевеловые рощи, горный амфитеатр, обрамляющий бухты Нового Света, грандиозные пейзажи и древние коралловые рифы — в этом маршруте собраны главные красоты южного Крыма.

Вы пройдете по живописной тропе князя Голицына, посетите святой источник Анастасии и подниметесь на вершину горы Сокол с потрясающей панорамой.
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол

Что вас ожидает

Эко-тропа князя Голицына

Первая часть нашего маршрута пройдет вдоль склона Сыхт Лар, по живописной горной тропе, проложенной в 19 веке князем Голицыным. Вы полюбуетесь южными ландшафтами, которые навеют мысли о Греции, Италии и Ликии. Узнаете, как князь проложил водопровод с акведуком. А невероятные виды на Новый Свет, реликтовые деревья можжевельника, сосны Станкевича, восседающие на скалах, и дикие кактусы-опунции привнесут в нашу прогулку особый крымский колорит.

Святой источник Анастасии

У подножия горы Сокол, главной цели нашей прогулки, вы отдохнете рядом с целебным источником святой Анастасии, или Настасья Чешме. Я расскажу об истории родника, которая восходит к эпохе Византии, а вы сможете утолить жажду или освежиться в обустроенной купели источника.

Гора Сокол: круговая панорама

А после мы покорим гору Сокол — древний и крупнейший в Европе коралловый риф Куш Кая. По пути вы узнаете, почему древние римляне называли великую гору Сенатором, и поймете, почему Куш Кая можно назвать археологическим заповедником. На вершине горы Сокол в качестве награды перед вами откроется фантастическая панорама на 360 градусов с видом на бухты Нового Света, мыс Капчик, изящную гору Караул Оба и судакскую бухту с силуэтом далекого мыса Меганом.

Организационные детали

  • Мы можем добраться до Нового Света на регулярном общественном транспорте или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 30 рублей с человека.
  • С собой желательно взять удобный рюкзак, бутылку воды 1л, перекус (например, бутерброды), удобную спортивную одежду и обувь, а также, на случай непогоды, ветровку, флиску, дождевик.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
с автостанции Нового Света
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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1 реальный отзыв

А
14 сен 2021
Всё прошло очень замечательно.

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