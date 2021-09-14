Что вас ожидает

Эко-тропа князя Голицына

Первая часть нашего маршрута пройдет вдоль склона Сыхт Лар, по живописной горной тропе, проложенной в 19 веке князем Голицыным. Вы полюбуетесь южными ландшафтами, которые навеют мысли о Греции, Италии и Ликии. Узнаете, как князь проложил водопровод с акведуком. А невероятные виды на Новый Свет, реликтовые деревья можжевельника, сосны Станкевича, восседающие на скалах, и дикие кактусы-опунции привнесут в нашу прогулку особый крымский колорит.

Святой источник Анастасии

У подножия горы Сокол, главной цели нашей прогулки, вы отдохнете рядом с целебным источником святой Анастасии, или Настасья Чешме. Я расскажу об истории родника, которая восходит к эпохе Византии, а вы сможете утолить жажду или освежиться в обустроенной купели источника.

Гора Сокол: круговая панорама

А после мы покорим гору Сокол — древний и крупнейший в Европе коралловый риф Куш Кая. По пути вы узнаете, почему древние римляне называли великую гору Сенатором, и поймете, почему Куш Кая можно назвать археологическим заповедником. На вершине горы Сокол в качестве награды перед вами откроется фантастическая панорама на 360 градусов с видом на бухты Нового Света, мыс Капчик, изящную гору Караул Оба и судакскую бухту с силуэтом далекого мыса Меганом.

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