Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Что вас ожидает

Прогулка по горам

Вы подниметесь к развалинам Византийского монастыря по очень живописной дороге, наслаждаясь хвойными ароматами и богатой растительностью. Нам встретятся можжевельник и ливанский кедр, шиповник и орешник. А с вершины горы Перчем в хорошую погоду откроются виды на башни Генуэзской крепости, Медведь-гору, мысы Алчак и Меганом.

Путешествие сквозь столетия

По пути я не дам вам заскучать и расскажу историю Судака, который упоминается в летописях с III века как город-порт Сурож. Здесь жил епископ Константинопольский — Стефан Сурожский. По одной из версий, его резиденция находилась именно в тех местах, которые мы посетим. Сегодня от древнего Византийского монастыря остались только руины — но мы попробуем вместе представить, как он выглядел изначально.

Организационные детали

Дети до 12 лет бесплатно.