Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Прогулка к руинам Византийского монастыря

Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами

5
1 отзыв
История Византии в Крыму насчитывает 12 столетий.

По сей день на нашем полуострове можно найти крепости, храмы, монастыри, пещерные города и даже дороги той эпохи.

К одной из таких достопримечательностей мы и отправимся! Вы рассмотрите одно из предполагаемых мест проживания Святого Стефана Сурожского и полюбуетесь с высоты морскими и горными видами.
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Прогулка к руинам Византийского монастыря

Что вас ожидает

Прогулка по горам

Вы подниметесь к развалинам Византийского монастыря по очень живописной дороге, наслаждаясь хвойными ароматами и богатой растительностью. Нам встретятся можжевельник и ливанский кедр, шиповник и орешник. А с вершины горы Перчем в хорошую погоду откроются виды на башни Генуэзской крепости, Медведь-гору, мысы Алчак и Меганом.

Путешествие сквозь столетия

По пути я не дам вам заскучать и расскажу историю Судака, который упоминается в летописях с III века как город-порт Сурож. Здесь жил епископ Константинопольский — Стефан Сурожский. По одной из версий, его резиденция находилась именно в тех местах, которые мы посетим. Сегодня от древнего Византийского монастыря остались только руины — но мы попробуем вместе представить, как он выглядел изначально.

Организационные детали

Дети до 12 лет бесплатно.

🚩 Начало и место завершения: на остановке Уютное
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим, родился и вырос в Крыму, в Судаке. Работаю гидом по пешеходным, а также off-road эндуро и квадро-маршрутам в горах Крыма. Люблю активный отдых, горы, море, живую природу и с удовольствием делюсь с желающими как эмоциями, так и красивыми видами и историей. Свои экскурсионные маршруты выстраиваю, исходя из настроений, пожеланий и возможностей участников.
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1 реальный отзыв

Д
4 июля 2021
Спасибо большое Вадиму. Являясь интересным рассказчиком и бывалым путешественником, провёл нас по таким местам, которые мы сами бы никогда не нашли. Маршрут для настоящих ценителей гор с подготовкой, а также любителей погружения в историю.

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Вадим проводит ещё 4 экскурсии

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