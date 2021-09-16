Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака

Встретить утро на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки

5
1 отзыв
Зубцы Ай-Петри в нежных лучах восходящего солнца — ради такого зрелища стоит отправиться в путь глубокой ночью! Мы встретим новый день в самой головокружительной точке Крыма, поймаем в объектив краски рассвета и устроим завтрак-перекус на природе.

А на обратном пути остановимся на самых впечатляющих площадках горного серпантина: от Серебряной Беседки до скалы Ак-Кая.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака

Что вас ожидает

Успеть до восхода солнца.

Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы успеть добраться до цели вовремя. Весь путь мы проедем на машине, и только последние 150 метров преодолеем пешком. Подберемся к самой Короне Ай-Петри, устроимся среди горных вершин и приготовимся ловить в объектив восход солнца, наслаждаясь умопомрачительными оттенками неба.

Горный серпантин: от водопада до белой скалы

После рассвета мы устроим небольшой завтрак-перекус, а затем отправимся в обратный путь. По дороге остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на хребты Ай-Петринской яйлы, прогуляемся к горному озеру и сможем подъехать к водопаду Учан-Су. Доберемся до старого, 750-летнего дуба Суворина, легенду которого я расскажу. А еще полюбуемся белой скалой Ак-Кая с отвесными склонами и необычной плоской верхушкой. Вы попробуете вспомнить, в каких фильмах можно увидеть эту интересную гору — а их немало.

Организационные детали

  • Фотографии на память о поездке входят в стоимость: в течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 20 снимков с цветокоррекцией
  • Также в стоимость входит: трансфер из Судака/Нового Света и обратно, завтрак-перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты, шоколад). При необходимости предоставляются фонарики.
  • Советую одеться очень тепло (или взять с собой теплые вещи), ориентируясь на температуру +5 +10 градусов. Желательно взять шапочку, а со второй половины августа еще и перчатки. Я могу захватить теплые пледы, но это будет не так комфортно, как правильно подобранная одежда.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

А
16 сен 2021
Спасибо огромное Роме за бесценные впечатления. 😄 очень надеемся еще раз отправиться в такое же незабываемое путешествие! Крым❤

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

🎩Индивидуальные🚗На машине⚙️Необычные🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Судаке

Поход к вершине горы Сокол
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-15 чел.
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное
По договоренности
Экстремальный полет на параплане в Судаке
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000
за 1 чел.
Экстремальный полет на параплане в Судаке
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
Сокровища Восточного Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
4
15 000
за 1-4 чел.
Сокровища Восточного Крыма
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-4 чел.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Отправиться из Судака к вершине Хашки-Кая, прогуляться среди виноградников и устроить пикник
Новый Свет на ладони
Индивидуальная экскурсия
5
15
4 000
за 1-6 чел.
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
Крым: путешествие по Новому Свету
Индивидуальная экскурсия
5
10
6000
5 400
за 1-10 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-7 чел.
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
Ежедневно
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
У нас ещё много экскурсий 😎 в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Судаке
🇷🇺