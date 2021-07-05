Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Всем доброго дня. Провела 21 чудесный день в Крыму, в Судаке. И вот теперь, вернувшись домой, могу с удовольствием окунуться в воспоминания.

Первоначально, наш поход затевался 17 июня, компанию мне должен быд составить молодой человек. А мне, собственно, 50. Но погода внесла свои коррективы и поход отложился аж до понедельника, 21 июня. Зато именно тут я нашла двух подруг, мы ровесницы и оказались сподвижницами)). А мальчик откололся)), ой, отказался.

Гид Вадим учел и погодные условия и наши возможные совпадения. И это сделало поход незабываемым.

Встретились рано утром, взяли такси и доехали до пляжа Меганом. Тут началось наше путешествие, по дороге увидели мидийную ферму, каперсы, ползущие по склонам. Вадим показывал растения и породы. Вся дорога сопровождалась интересными историями. Тропа в первой части маршрута была в гору, приходилось местами карабкаться, хотя маршрут вполне доступный. Тем более прчти всегда можно было рассчитывать на поданную Вадимом руку. Почти всегда, потому что во второй части маршрута гид поверил в наши силы и просто втопил)). Я была слабым звеном, мне хотелось не только под ноги смотреть, выбирая безопасный путь, но и по сторонам, еще и фотографировать, потому что ты идешь и балдеешь от вида, что ни круча, то новая красота. ! Это большой стимул. И вот приходилось тормозить моих товарищей по команде, у которых быстрые ноги)). Сделали огромное количество фоток, кстати, фото, сделанные Вадимом, все остались в копилке, ниодной не удалила. Девочки поймут, что нам часто не нравится результат. Но тут просто 100процентное попадание. Идти было приятно, несмотря на жару, обдувались легким теплым ветерком. А еще Вадим показал нам уединенную бухточку с чистейшей водой и мы ж застряли в ней на полчаса)). Освежившись, продолжилиипуть, тем более ждала дорога вверх, на маяк. На маяке видели дельфинов. А потом потопали по затяжному подъему. По дороге шутили, а в конце подурили во время фотосессии. 6 часов пролетели незаметно. Как по мне, я медленный газ, я б сбавила темп и шла, наслаждаясь. В отзывах видела советы по трекинговой обуви. Потащила в Крым громоздкие трекинговые ботинки. Но из-за жары пошла в своих легких кроссовочках и ничуть ее пожалела, подошва довольно ребристая, резиновая и прекрасно цеплялась за многочисленные выступы. Воды надо брать литра полтора, хорошо идет. Ну и от солнечных лучей прятаться. Поход запоминающийся. Спустившись, чувствовала себя героем))