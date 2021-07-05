Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Погулять по горам, узнать местные легенды и насладиться видами на побережье Черного моря

5
6 отзывов
Меганом запомнится вам живописными бухтами, прозрачной водой и камнями с загадочными рисунками.

Мы пройдем вдоль береговой линии, отыщем старинный маяк и поднимемся к смотровой площадке с фантастическими панорамами.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу загадочные истории, связанные с этими местами.
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом
Тайны мыса Меганом

Что вас ожидает

Меганом: факты, домыслы и легенды

Мыс Меганом — одна из самых известных достопримечательностей юго-восточного Крыма. Вы узнаете, за что его любят дайверы, чем он опасен для морской навигации и почему в теплое время года здесь собираются йоги, шаманы и художники. А также: в чем специфика местной растительности и почему греки не решались селиться на этом участке полуострова.

Погружение в мир природы

Мы погуляем по очень живописной тропе: она начинается у подножия горы с запада, тянется вдоль береговой линии и идет вверх, огибая мыс Магара и Гравийные бухты. Пройдем через места эзотериков и творческих людей, увидим маяк и поднимемся вдоль каменистых обрывов к смотровой площадке. Наградой за усилия станет потрясающая панорама побережья: от Меганома до Медведь-горы.

Организационные детали

  • Возможно участие с детьми от 10 лет
  • Экскурсия начинается на пляже у мыса Меганом
  • По запросу я могу организовать трансфер из Судака и обратно. Стоимость составит 500-1000 рублей (зависит от сезона).
🚩 Начало и место завершения: на пляже у мыса Меганом
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим, родился и вырос в Крыму, в Судаке. Работаю гидом по пешеходным, а также off-road эндуро и квадро-маршрутам в горах Крыма. Люблю активный отдых, горы, море, живую природу и с удовольствием делюсь с желающими как эмоциями, так и красивыми видами и историей. Свои экскурсионные маршруты выстраиваю, исходя из настроений, пожеланий и возможностей участников.
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6 реальных отзывов от туристов

И
5 июля 2021
Всем доброго дня. Провела 21 чудесный день в Крыму, в Судаке. И вот теперь, вернувшись домой, могу с удовольствием окунуться в воспоминания.
Первоначально, наш поход затевался 17 июня, компанию мне должен быд составить молодой человек. А мне, собственно, 50. Но погода внесла свои коррективы и поход отложился аж до понедельника, 21 июня. Зато именно тут я нашла двух подруг, мы ровесницы и оказались сподвижницами)). А мальчик откололся)), ой, отказался.
Гид Вадим учел и погодные условия и наши возможные совпадения. И это сделало поход незабываемым.
Встретились рано утром, взяли такси и доехали до пляжа Меганом. Тут началось наше путешествие, по дороге увидели мидийную ферму, каперсы, ползущие по склонам. Вадим показывал растения и породы. Вся дорога сопровождалась интересными историями. Тропа в первой части маршрута была в гору, приходилось местами карабкаться, хотя маршрут вполне доступный. Тем более прчти всегда можно было рассчитывать на поданную Вадимом руку. Почти всегда, потому что во второй части маршрута гид поверил в наши силы и просто втопил)). Я была слабым звеном, мне хотелось не только под ноги смотреть, выбирая безопасный путь, но и по сторонам, еще и фотографировать, потому что ты идешь и балдеешь от вида, что ни круча, то новая красота. ! Это большой стимул. И вот приходилось тормозить моих товарищей по команде, у которых быстрые ноги)). Сделали огромное количество фоток, кстати, фото, сделанные Вадимом, все остались в копилке, ниодной не удалила. Девочки поймут, что нам часто не нравится результат. Но тут просто 100процентное попадание. Идти было приятно, несмотря на жару, обдувались легким теплым ветерком. А еще Вадим показал нам уединенную бухточку с чистейшей водой и мы ж застряли в ней на полчаса)). Освежившись, продолжилиипуть, тем более ждала дорога вверх, на маяк. На маяке видели дельфинов. А потом потопали по затяжному подъему. По дороге шутили, а в конце подурили во время фотосессии. 6 часов пролетели незаметно. Как по мне, я медленный газ, я б сбавила темп и шла, наслаждаясь. В отзывах видела советы по трекинговой обуви. Потащила в Крым громоздкие трекинговые ботинки. Но из-за жары пошла в своих легких кроссовочках и ничуть ее пожалела, подошва довольно ребристая, резиновая и прекрасно цеплялась за многочисленные выступы. Воды надо брать литра полтора, хорошо идет. Ну и от солнечных лучей прятаться. Поход запоминающийся. Спустившись, чувствовала себя героем))
И
28 июня 2021
Прекрасная экскурсия, которую хочется рекомендовать всем, кто желает посмотреть на красоты Крыма. Лучшее воспоминание нашей 10 дневной поездки в Крым, в самом сердечке ^_^
12 из 10 🙂🙂🙂
Мыс Меганом - удивительное место. Без преувеличений. Природа, открывающиеся виды, малое количество людей.
Вадим- прекрасный гид и просто хороший человек ^_^
С ним было очень интересно вести диалог, шутить, разговаривать на абсолютно разные темы. И конечно же слушать о природе Крыма и истории мест, которые мы проходили по пути.
Он очень отзывчивый и внимательный гид - если есть какие-то вопросы или опасения - смело пишите, все расскажет и покажет) Помог нам, разгрузив наш рюкзак по пути. Когда мы уставали - делал остановки для передышки. Когда мы очень-очень хотели успеть посмотреть на закат с вершины, по нашей просьбе ускорил темп, немного изменил маршрут и мы успели чтобы увидеть заходящее солнце. Организовал трансфер до места и обратно. Помогал с фотографиями, советовал места.

По экскурсии - берите с собой перекус, воду, если летом - крем от загара, чтобы обновить его в середине пути и не обгореть. Если идете в первой половине дня - берите купальники и покупаетесь на чистейших диких пляжах. Если заканчиваете путь вечером - то ветровки или кофты, может стать прохладно. Также мы попали на сезон с комарами, но такое бывает редко. Можете заранее уточнить у Вадима и на всякий случай взять средство, если они там есть под вечер. Необходимая физподготовка неразрывно связана со временем, за которую вы хотите пройти маршрут. Если за 5 часов - средняя, темп бодрый. За 8 с помощью Вадима - по ощущениям пройдет +- любой человек без каких-то существенных проблем со здоровьем (и получит огромное удовольствие).

Спасибо вам огромное от Насти и Игоря - нам действительно безумно понравилось.
Добра и счастья вам!
О
26 июня 2021
С учетом того, что мы не можем осилить большие пешеходные экскурсии (младшему ребенку 5 лет), Вадим составил для нас индивидуальный авто-пеший тур: часть пути преодолевали на машине, часть пешком. Конечно, могли на Меганом и самостоятельно доехать, но Вадим провез нас по окрестностям, провел "козьими тропками", ознакомил с местной флорой и даже помог набрать крымского чабреца))) В частности, мы забирались на мыс Толстый (там насмотрелись и вдохновились Карадагом, позднее штурманули его))) заехали в Архедерессе и Солнечную Долину, где прикупили винишка))) Спускались к маяку, откуда видели в море дельфинов. В процессе Вадим раззадорил нас путешествием на багги по центральной части Крыма (что мы уже запланировали на следующий приезд). Так что спасибо и до встречи, Вадим!
Е
1 июня 2021
На днях сходили с Вадимом на мыс Меганом. Это было мини-путешествие на 5 часов, почти поход с физической нагрузкой. Очень рекомендуем надевать трекинговую обувь, а также можно брать купальник).
С Вадимом было спокойно и уверенно, он показал места, где можно было поплавать, погрузил в историческую часть и индуистскую культуру. Предлагал даже заглянуть к смотрителю маяка, но мы отказались - боялись потерять последние силы)).
Виды на мысе шикарные и очень красивая природа. Мы даже видели дельфинов!
Вадим всегда готов был помочь, поделился водой и пол дороги нёс наш рюкзак) Постоянно нас фотографировал, в конце даже прислал мини-фильм про наш поход)
На выходе с Мыса стоит небольшая кафешка, где мы и восполнили силы мидиями и креветками)
У Вадима также заказали еще и трансфер. Всем рекомендуем Вадима и мыс Меганом в качестве интересеного спортивного приключения.
М
11 мая 2021
Гид всегда на связи, на все вопросы отвечает, во всем идет на встречу. Если вам нужна машина - договаривайтесь об этом с гидом заранее. Экскурсия была у нас 3 мая. Мы начали маршрут от пляжа примерно в 16:00 и спускались уже в полной темноте, к машине дошли примерно в 23:00. Так что, если выходите после обеда, берите с собой фонарики, очень пригодятся. Берите воду, берите перекус (конфетки/яблочки). Виды на пути и на мысе шикарные, поэтому мы в первой половине пути зависали почти везде для фото). Может быть, поэтому и шли так долго. Многие фото и видео нам делал Вадим, и на наши телефоны, и на свой, за что ему большое спасибо! По одежде - и в майках прошлись, и утеплились по полной уже вечером, так что берите одежду на все случаи жизни) Я бы и обувь трекинговую посоветовала, подъем к маяку недолгий, но крутой, есть даже камнепад местами) Если идете в первой половине дня - берите купальники, после маршрута захочется окунуться в море 100%, мы даже ночью полезли)) Некоторых участников нашей команды Вадим спускал за руку) его терпению и невозмутимости можно позавидовать))
А
3 мая 2021
Протяженный пешеходный маршрут. На Меганоме есть что посмотреть. По ходу движения сменяются несколько природных зон: песчаные столбы, отвесные скалы, "альпийские луга", маяк, похожий на собрата на мысе Рока. По пути встречаются современная наскальная живопись, арт- и культобъекты разной степени занимательности. Вадим (гид) разумно варьирует сложность и протяженность маршрута и скорость движения в зависимости от физической подготовки группы. Часть маршрута проходит по сыпучей поверхности, желательна обувь с неплоской и нескользкой подошвой. Лучше взять питьевую воду, понадобится почти наверняка. Весной лучше брать одежду из нескольких слоёв. Часть пути проходишь в майке, часть в кофте. В случае ветра пригодится высокий воротник, чтобы защитить шею. Если выбрать для похода вторую половину дня, то в конце пути можно увидеть потрясающие закаты. Возможен трансфер, не только из Судака, но и из Нового Света. Вадим заранее выходит на связь, поэтому с организационными вопросами проблем нет.
Надо учитывать, что это горный маршрут. Много крутых подъемов и спусков. При желании на некоторых участках, чтобы срезать путь, можно развлечься элементами скалолазания.

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