Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Что вас ожидает

Треккинг сквозь долину Ай-Серез

Из Судака на автомобиле 🚘 мы доберёмся к началу пешеходной части экскурсии 🧭 и начнем восхождение на вершину Хашки-Кая. Поднимемся к двум скалам, напоминающим целующихся медведей, и полюбуемся панорамой долины Ай-Серез. Затем доберемся до заповедного озера, где сделаем выразительные фотографии 📸, насладимся тишиной и видами на окрестные горы ⛰️. А у родника Преподобного Сергия Радонежского устроим пикник, чтобы восполнить силы и почувствовать единение с природой.

Знакомство с флорой и фауной Крыма

В долине, окруженной горами и морским побережьем, сформировался особый микроклимат, который позволяет местным жителям выращивать столовые сорта винограда, инжир и хурму: эти культуры встретятся нам на пути. В лесах, оврагах и на горных склонах Ай-Серез вы сможете увидеть кусты кизила и ежевики, рябину и боярышник, дикие яблони и груши. А если повезет, встретим обитающих здесь животных, о повадках которых я расскажу: лис, зайцев, диких коз и оленей.

Кому подойдет треккинг

Активным путешественникам от 10 лет, которые хотят исследовать живописные нетуристические тропы в окрестностях Судака.

Организационные детали