Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Треккинг по горам долины Ай-Серез

Отправиться из Судака к вершине Хашки-Кая, прогуляться среди виноградников и устроить пикник

Вадим
Вадим – Гид из Судака
Эко-прогулка 👣 по долине Ай-Серез — приключение, которое откроет для вас красивейшие 🤩 панорамы Судакского района, погрузит в атмосферу горного Крыма и оставит приятное послевкусие.

Мы покорим вершину горы ⛰️ Хашки-Кая с «целующимися медведями», устроим пикник у родника и насладимся гармонией озера, окруженного фактурными скалами.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез

Что вас ожидает

Треккинг сквозь долину Ай-Серез
Из Судака на автомобиле 🚘 мы доберёмся к началу пешеходной части экскурсии 🧭 и начнем восхождение на вершину Хашки-Кая. Поднимемся к двум скалам, напоминающим целующихся медведей, и полюбуемся панорамой долины Ай-Серез. Затем доберемся до заповедного озера, где сделаем выразительные фотографии 📸, насладимся тишиной и видами на окрестные горы ⛰️. А у родника Преподобного Сергия Радонежского устроим пикник, чтобы восполнить силы и почувствовать единение с природой.

Знакомство с флорой и фауной Крыма
В долине, окруженной горами и морским побережьем, сформировался особый микроклимат, который позволяет местным жителям выращивать столовые сорта винограда, инжир и хурму: эти культуры встретятся нам на пути. В лесах, оврагах и на горных склонах Ай-Серез вы сможете увидеть кусты кизила и ежевики, рябину и боярышник, дикие яблони и груши. А если повезет, встретим обитающих здесь животных, о повадках которых я расскажу: лис, зайцев, диких коз и оленей.

Кому подойдет треккинг

Активным путешественникам от 10 лет, которые хотят исследовать живописные нетуристические тропы в окрестностях Судака.

Организационные детали

  • Эта экскурсия ⛳ авто-пешеходная. Мы встречаемся в Судаке, а затем едем в долину Ай-Серез к месту старта маршрута
  • Продолжительность треккинга: 2, 5 — 3 часа
  • Летом экскурсию ⛳ лучше начать в ранние утренние часы или после 16-00; в межсезонье — от восхода до заката
  • С собой необходимо взять: рюкзачок, питьевую воду (1 л на человека), удобную спортивную или треккинговую обувь, головной убор, ветровку/дождевик.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Треккинг по горам долины Ай-Серез

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим, родился и вырос в Крыму, в Судаке. Работаю гидом по пешеходным, а также off-road эндуро и квадро-маршрутам в горах Крыма. Люблю активный отдых, горы, море, живую природу и с удовольствием делюсь с желающими как эмоциями, так и красивыми видами и историей. Свои экскурсионные маршруты выстраиваю, исходя из настроений, пожеланий и возможностей участников.
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