Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Треккинг по тропе Голицына

Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии

4.9
13 отзывов
Новый Свет — небольшой посёлок на юго-восточном побережье, приютившийся в окружении живописных скал, мысов и бухточек.

Чтобы сполна насладиться этой красотой, мы пройдем по знаменитой тропе Голицына от горы Коба-Кая до мыса Капчик.

Вы откроете истории крымского виноделия, увидите локации из культовых фильмов, а после сможете вернуться в посёлок на катере.
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына
Треккинг по тропе Голицына

Что вас ожидает

Тропа Голицына — лучшие пейзажи Крыма

Наш маршрут начнется у подножия горы Коба-Кая и протянется вдоль береговой линии, то спускаясь к морю, то поднимаясь к вершинам: это позволит нам собрать целую коллекцию крымских ландшафтов! Мы пройдем через Эстрадный грот, заглянем в три живописные бухты — Зеленую, Синюю и Голубую. Затем поднимемся на мыс Капчик, с которого откроется впечатляющий вид на гору Сокол, мысы Алчак, Меганом, Рогатый и гору Караул-Оба.

А вернемся в поселок одним из двух способов: прогуляемся от мыса Капчик через ароматную можжевеловую рощу или же спустимся на Царский пляж, чтобы отправиться в Новый Свет на катере по морю.

Истории Нового Света: про кино и вино

Наш поход не обойдется без разговоров о князе Голицыне — прежнем владельце этих земель и основателе крымского виноделия. Кроме того, вы познакомитесь с историей поселка Новый Свет, узнаете об особенностях местных вин. А еще по пути я раскрою локации, в которых снимали известные кинокартины: «Пираты XX века», «3+2», «Спортлото 82», «Весёлые истории» и другие фильмы времён СССР.

Организационные детали

  • Проезд на катере оплачивается дополнительно: примерно 100-150 руб. с человека
  • Особая подготовка для похода не требуется. Протяженность маршрута — 2, 7 км.
🚩 Начало и место завершения: в поселке Новый Свет
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим, родился и вырос в Крыму, в Судаке. Работаю гидом по пешеходным, а также off-road эндуро и квадро-маршрутам в горах Крыма. Люблю активный отдых, горы, море, живую природу и с удовольствием делюсь с желающими как эмоциями, так и красивыми видами и историей. Свои экскурсионные маршруты выстраиваю, исходя из настроений, пожеланий и возможностей участников.
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13 реальных отзывов от туристов

О
5 сен 2021
Вадим - прекрасный экскурсовод, чуткий и отзывчивый. Где надо, делали призвал, если было тяжело. Рассказывает интересно и занимательно, знаний много и сверх темы. Узнали много нового и поучительного. Виды прекрасные.
Екатерина
2 сен 2021
Добрый день. Хотим поблагодарить нашего экскурсовода за прекрасный маршрут, который мы прошли и где, нам открылись потрясающие виды. Вадим нас фотографировал, не торопил, спокойно ждал, когда мы налюбуемся красотой гор и моря. Он интересный рассказчик с чувством юмора.
И
23 авг 2021
Если вы всё ещё выбираете и читаете отзывы, то заканчивайте прямо сейчас. Ваш выбор - Вадим! С ним очень комфортно и интересно. Пунктуальный, образованный, имеющий ответы на все вопросы гид.
Данный трекинг достаточно простой и безопасный, не требует специальной подготовки, а виды завораживают. Рекомендую
А
15 авг 2021
Вадим оказался очень чутким и интересным собеседником, мы узнали очень много, не только про тропу Голицына, ну и вообще про историю Крыма, спасибо ему огромное за интересную, познавательную экскурсию.
Е
4 авг 2021
Отличная экскурсия - все четко в рамках описания на сайте (и, соответственно, ожиданий). Вадим пунктуален и внимателен, рассказал много интересных деталей о местности помимо основной темы (за экскурс в историю о генуэзцах и инфу о засолке каперсов - отдельный респект. ). Вспоминаем наш треккинг с теплом и благодарностью. PS А еще он рекомендует отличные локации для фото и сам классно фотает на айфон:-)
А
26 июля 2021
Мы были на экскурсии компанией из 6 человек. С нами был 3 летний ребёнок. Вадим очень интересный экскурсовод и человек. Правильно подобрал маршрут. Очень интересная по содержанию экскурсия, интересные истории. Вадиму удалось вовлечь даже детей, он фотографировал нашу компанию во всех живописных местах. Кроме того в пути рассказывал интересные факты про цикад, каперсы, коралловый рифы и прочее. Нам всем очень понравилось. Рекомендую!
А
20 июля 2021
Выбор гида был сделан на основании отзывов и я ни на минуту не пожалела о сделанном выборе. Вадим интересный и умелый рассказчик. Легко преподносит материал. Экскурсия прошла « на одном дыхании».
О
15 июля 2021
Спасибо за интересную и очень красивую экскурсию! Такие впечатления остаются на всю жизнь. Отдельная благодарность гиду Вадиму за терпение и поддержку на протяжении всего маршрута.
Z
9 июля 2021
Экскурсия оставила только положительные эмоции, Вадим очень интересно преподнёс информацию, ответил на все наши вопросы. Мы получили кучу новой информации. Вадим скорректировал маршрут с учетом наших пожеланий. Сказать что было просто «интересно»- не сказать ничего! Рекомендую!
Н
7 июля 2021
Очень понравилась экскурсия. Красивейшие места.
Вадим предложил 2 варианта маршрута (на выбор по сложности). Мы выбрали более легкий вариант, т. к. были с мамой в возрасте. Вообще очень внимательный и приятный гид. Рекомендую!
Н
21 июня 2021
Эту экскурсию должны выбирать только физически подготовленные туристы в специальной обуви. Места- красивые, идти долго и местами очень сложно- сыпучий грунт под ногами. Я люблю такие туры, но было местами страшно идти и за ребёнка особенно(сорваться вниз ничего не стоит. )Я считаю, что гид не должен ориентироваться на свои способности. Это безответственно! Я думаю Вадим- интересный собеседник, когда может и хочет. С нами этого не было- он пришёл на экскурсию больным и ему, я думаю, было не до нас. Теперь мы заболели, я думаю, это результат нашего общения. Очередной пример безответственности в ковидное время.
Вадим
Ответ гида:
Нина, добрый день.
Да, экскурсия «Тайны мыса Меганом» не простая, это есть в описании. Мне жаль, что у Вас осталось такое впечатление об экскурсии. Мы с вашей семьёй по вашему выбору посетили «Тайны мыса Меганом». Во всех моих экскурсиях я предупреждаю участников о том, что обувь должна быть спортивная или треккинговая, так как дороги местами сыпучие, местами обрывы. Я всегда помогаю участникам, когда они от помощи не отказываются. Вы написали, что у вас сын спортивный, брать с собой ребёнка или нет — это отвественность его родителей. В этой экскурсии ваш ребёнок хорошо справился, я это контролировал, а Вы создавали панику и вносили нервозность. На таких маршрутах надо быть дружнее и сплочённее — это всем помогает и доставляет больше удовольствия. Для информации — в этой экскурсии у нас дети были и младше по возрасту и отлично справились.
По поводу моего состояния — если я не готов провести экскурсию по каким-либо причинам или есть угроза для участников, я об этом предупрежу и не буду проводить экскурсию. Мой кашель — это аллергия, а не ковид или простуда. Ваша болезнь, как я думаю, следствие дождливой погоды в Крыму, холодного моря и прохладного ветра в период вашего отдыха. Во время нашей экскурсии вы, по своему желанию, всей семьёй купались в море, вода была очень холодная, затем обдув ветра, вот и результат, зачем меня обвинять в вашей болезни… Если вас что-то смущало, вы могли отказаться от экскурсии…
Г
16 июня 2021
Вадим провел нас по тропе Галицына.
Было очень интересно.
Мы благодарны ему.
Незабываемый день.
Е
15 июня 2021
Благодарим Вадима за замечательную экскурсию по красивейшим местам Крыма. Очень понравились виды и красота мест! Рекомендуем всем посетить данную экскурсию.

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