Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Что вас ожидает

Тропа Голицына — лучшие пейзажи Крыма

Наш маршрут начнется у подножия горы Коба-Кая и протянется вдоль береговой линии, то спускаясь к морю, то поднимаясь к вершинам: это позволит нам собрать целую коллекцию крымских ландшафтов! Мы пройдем через Эстрадный грот, заглянем в три живописные бухты — Зеленую, Синюю и Голубую. Затем поднимемся на мыс Капчик, с которого откроется впечатляющий вид на гору Сокол, мысы Алчак, Меганом, Рогатый и гору Караул-Оба.

А вернемся в поселок одним из двух способов: прогуляемся от мыса Капчик через ароматную можжевеловую рощу или же спустимся на Царский пляж, чтобы отправиться в Новый Свет на катере по морю.

Истории Нового Света: про кино и вино

Наш поход не обойдется без разговоров о князе Голицыне — прежнем владельце этих земель и основателе крымского виноделия. Кроме того, вы познакомитесь с историей поселка Новый Свет, узнаете об особенностях местных вин. А еще по пути я раскрою локации, в которых снимали известные кинокартины: «Пираты XX века», «3+2», «Спортлото 82», «Весёлые истории» и другие фильмы времён СССР.

Организационные детали