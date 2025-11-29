10:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале в с. Владиславовка.

Это ближайшая железнодорожная станцию к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.

11:00-11:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.

Переезд на автобусе в г. Судак (1-1,5 часа).

Добро пожаловать в Судак и восточный Крым!

Наш тур проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца.

Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел.

Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.

Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак.

Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.

На мысе Алчак есть очень интересное место — Эолова арфа, хит треккинга по Крыму!

Это большое, сквозное отверстие в скале.

Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров.

При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.