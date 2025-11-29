Мои заказы

Активный тур в Крым. Горные просторы Судака

Активный тур проходит в восточном Крыму, возле города Судак. Вокруг возвышаются величественные горы: Орел, Сокол, Носорог.

Туры в Крым и Судак очень популярны в последнее время благодаря своей живописности и легким
читать дальше

маршрутам. Мы совершим треккинг по окрестностям города Судак и поселка Новый Свет. Также мы погуляем по горам, увидим разноцветные бухты Нового Света и посетим Генуэзскую крепость. Отдых будет с комфортом: проживание в гостинице, весь треккинг группа ходит налегке. Поход без рюкзаков и палаток прекрасно подходит для новичков и родителей с детьми.

Активный тур в Крым. Горные просторы СудакаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный тур в Крым. Горные просторы СудакаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный тур в Крым. Горные просторы СудакаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Город Судак, экотропа на мыс Алчак

10:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале в с. Владиславовка.

Это ближайшая железнодорожная станцию к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.

11:00-11:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.

Переезд на автобусе в г. Судак (1-1,5 часа).

Добро пожаловать в Судак и восточный Крым!

Наш тур проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца.

Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел.

Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.

Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак.

Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.

На мысе Алчак есть очень интересное место — Эолова арфа, хит треккинга по Крыму!

Это большое, сквозное отверстие в скале.

Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров.

При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.

Прибытие. Город Судак, экотропа на мыс АлчакПрибытие. Город Судак, экотропа на мыс АлчакПрибытие. Город Судак, экотропа на мыс АлчакПрибытие. Город Судак, экотропа на мыс Алчак
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Меганом

Во время тура по Крыму обязательно посетим мыс Меганом, в мае он покрыт свежей, изумрудной травой, а осенью приобретает теплые оттенки.

Мыс Меганом — самый большой в Восточном Крыму.

Это даже не мыс, а целый полуостров! Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи.

Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.

Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет.

А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы.

Именно поэтому здесь можно сделать фото необычных рисунков на скалах, кругов из камней и Храма Солнца.

Также во время треккинга по Крыму увидим прекрасные бухты Меганома, куда летом приезжают туристы с палатками для отдыха с детьми.

В одной из бухт сделаем большой привал и обед.

Активная часть: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность 6-7 часов.

Мыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс Меганом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына

Сегодня будет невероятно красивый день!

С утра отправляемся в поселок Новый Свет.

Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».

Нас ждут гора Носорог и разноцветные бухты — это настоящие хиты Крыма!

Гору Носорог часто называют Спящая девушка или Караул-оба — караульная гора.

Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.

На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5… +10С.

Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам, увидим с высоты три бухты Нового Света и мыс Капчик!

Активная часть: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность 7-8 часов.

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа ГолицынаПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Скала Сокол

Скала Сокол — это один из самых больших коралловых рифов, это идеальное место в Крыму для треккинга.

В мае здесь всегда можно увидеть яркие цветы, также наш взгляд порадуют окаменевшие кораллы.

Во время треккинга по Крыму порой будет жарко, к счастью, на скале Сокол мы сможем отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.

Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета?

А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты?

Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту?

Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!

Активная часть: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность 5-6 часов.

Скала СоколСкала СоколСкала СоколСкала Сокол
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света

Сегодня будет приятный, легкий день!

С утра снова едем в полюбившийся поселок Новый Свет.

Наша цель — тропа Голицына и разноцветные бухты.

Но для начала пройдем через можжевеловую рощу и выйдем на мыс Капчик.

Отсюда рассмотрим во всей красе огромную, уже покоренную гору Носорог.

По ступенькам спустимся к Сквозному гроту в мысе Капчик и полюбуемся на Царский пляж.

Стоя на мысе Капчик, мы видим две бухты: Синюю и Голубую.

Чтобы увидеть третью, Зеленую бухту Крыма, нам предстоит совершить треккинг вдоль горы Орёл.

Пейзажи здесь как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол.

Не зря древние греки называли это место «Рай»!

А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».

Активная часть: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность 5-6 часов.

Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового СветаТропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Гора Перчем

Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м над уровнем моря.

На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема».

Из необычных мест Перчема увидим развалины древнего византийского храма.

Треккинг в Крыму предполагает интересный маршрут нас на самую вершину Перчема!

По маркированной тропе неспешно поднимемся туда.

С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.

Активная часть: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность 6-7 часов.

Гора ПерчемГора ПерчемГора ПерчемГора Перчем
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Генуэзская крепость в Судаке. Отъезд

Во время тура в Судак непременно стоит посетить Генуэзскую крепость.

Это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка!

Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.

На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню.

Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света.

Активная часть: 6,7 км, продолжительность 3 часа.

Переезд на микроавтобусе в с. Владиславовка.

20:00 Прибытие на железнодорожный вокзал с. Владиславовка.

Генуэзская крепость в Судаке. ОтъездГенуэзская крепость в Судаке. ОтъездГенуэзская крепость в Судаке. ОтъездГенуэзская крепость в Судаке. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Трискеле» или гостинице такого же класса: 2-, 3-местные номера стандарт.

Стоимость тура на 1 человека — 58 000 руб.

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 16 000 руб. /весь период отдыха.

Действует скидка 20% для детей.

Варианты проживания

Трискеле

6 ночей
Пансионат «Трискеле» располагается в городе Судак Республики Крым, рядом с аквапарком. Город богат своей историей и ведет свое начало с начала нашей эры. Здесь находится больше количество архитектурных сооружений и святых мест. Климат мягкий и прекрасно подходит для приятного времяпрепровождения. Объект располагает номерами различного сегмента с выходом на балкон, каждый гость найдет комфортный для себя. В них имеется современное техническое оснащение, удобная мебель и собственный душевая комната. Предоставляют постельное белье и полотенца. На территории работает столовая, где подают комплексные завтраки и питание по меню. Возле бассейна есть бар с напитками. Среди достопримечательностей - Судакская крепость, музей истории города. Расстояние до аэропорта — 82,1 км, до железнодорожного вокзала — 72,5 км, автовокзал - 2,6 км. В каждом номере удобства (душ, туалет).. Полотенца выдают. В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
ТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискеле
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Судак в гостинице
  • Питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в музей-заповедник «Судакская крепость»
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до села Владиславовка и обратно
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 16 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Крым, Кировский район, село Владиславовка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха в мае рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море;
  • купальник. Температура морской воды в мае +14… +16С;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Где начинается и заканчивается тур?

Старт маршрута: Республика Крым, с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 10:00 МСК, г. Судак (автовокзал) в 11:00 МСК.
Финиш маршрута: с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 20:00 МСК.

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Симферополь можно остановиться в уютном хостеле «Like Hostel». Также есть возможность снять квартиру на сутки, множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Судаке
Все туры из Судака