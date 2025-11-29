Туры в Крым и Судак очень популярны в последнее время благодаря своей живописности и легким
Программа тура по дням
Прибытие. Город Судак, экотропа на мыс Алчак
10:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале в с. Владиславовка.
Это ближайшая железнодорожная станцию к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.
11:00-11:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.
Переезд на автобусе в г. Судак (1-1,5 часа).
Добро пожаловать в Судак и восточный Крым!
Наш тур проходит в этом чудесном городе на побережье Черного моря, который может похвастаться своим комфортным климатом и обилием солнца.
Со всех сторон Судакскую долину защищают горы, здесь множество виноградников и плантаций культур для изготовления эфирных масел.
Сам город Судак является одним из ведущих производителей марочных вин и розового масла в Крыму.
Сегодня пройдем по набережной Судака и совершим прогулку на мыс Алчак.
Это самый миниатюрный мыс в Судакской долине, его высота всего 152 м.
На мысе Алчак есть очень интересное место — Эолова арфа, хит треккинга по Крыму!
Это большое, сквозное отверстие в скале.
Свое название грот получил в честь древнегреческого бога Эола, царя ветров.
При сильном ветре грот начинает петь, и слышен звук, напоминающий звучание арфы.
Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 2-3 часа.
Мыс Меганом
Во время тура по Крыму обязательно посетим мыс Меганом, в мае он покрыт свежей, изумрудной травой, а осенью приобретает теплые оттенки.
Мыс Меганом — самый большой в Восточном Крыму.
Это даже не мыс, а целый полуостров! Здесь кристально чистое море, лазурные бухты и потрясающие пейзажи.
Прогулка на Меганом приятна тем, что практически весь путь проходит вдоль береговой линии.
Уфологи утверждают, что Меганом представляет собой магнитную аномалию, которая притягивает гостей с далёких планет.
А йоги считают, что Меганом — это настоящее Место Силы.
Именно поэтому здесь можно сделать фото необычных рисунков на скалах, кругов из камней и Храма Солнца.
Также во время треккинга по Крыму увидим прекрасные бухты Меганома, куда летом приезжают туристы с палатками для отдыха с детьми.
В одной из бухт сделаем большой привал и обед.
Активная часть: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность 6-7 часов.
Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты и тропа Голицына
Сегодня будет невероятно красивый день!
С утра отправляемся в поселок Новый Свет.
Это то самое место, где снимался замечательный фильм «3+2».
Нас ждут гора Носорог и разноцветные бухты — это настоящие хиты Крыма!
Гору Носорог часто называют Спящая девушка или Караул-оба — караульная гора.
Взобравшись на вершину, понимаешь, почему гора носит название «караульной»: в хорошую погоду с нее видно все побережье от потухшего вулкана Кара-Даг на востоке до горы Аю-Даг на южном берегу Крыма.
На горе Носорог есть древние гроты, темный Ад и светлый Рай, где стоит самый настоящий природный холодильник, температура в котором +5… +10С.
Мы поднимемся на ухо Носорога, пройдем по огромному, каменному лабиринту, посидим на кресле Голицына, спустимся по древним таврским и обезьяньим лестницам, увидим с высоты три бухты Нового Света и мыс Капчик!
Активная часть: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность 7-8 часов.
Скала Сокол
Скала Сокол — это один из самых больших коралловых рифов, это идеальное место в Крыму для треккинга.
В мае здесь всегда можно увидеть яркие цветы, также наш взгляд порадуют окаменевшие кораллы.
Во время треккинга по Крыму порой будет жарко, к счастью, на скале Сокол мы сможем отдохнуть в тени сосны Палласа, прогуляться по уникальной роще пирамидального можжевельника и испить вкуснейшей воды из источника святой Анастасии.
Хотелось ли вам когда-нибудь посмотреть на Судак с высоты птичьего полета?
А может, хотелось забраться туда, где дух захватывает от увиденной красоты?
Или хотелось сфотографировать с полукилометровой высоты Зеленую новосветскую бухту?
Все это мы воплотим в жизнь во время экскурсии на скалу Сокол!
Активная часть: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность 5-6 часов.
Тропа Голицына и разноцветные бухты Нового Света
Сегодня будет приятный, легкий день!
С утра снова едем в полюбившийся поселок Новый Свет.
Наша цель — тропа Голицына и разноцветные бухты.
Но для начала пройдем через можжевеловую рощу и выйдем на мыс Капчик.
Отсюда рассмотрим во всей красе огромную, уже покоренную гору Носорог.
По ступенькам спустимся к Сквозному гроту в мысе Капчик и полюбуемся на Царский пляж.
Стоя на мысе Капчик, мы видим две бухты: Синюю и Голубую.
Чтобы увидеть третью, Зеленую бухту Крыма, нам предстоит совершить треккинг вдоль горы Орёл.
Пейзажи здесь как на обложках журналов: изумрудное море, белоснежные яхты, великолепная скала Сокол.
Не зря древние греки называли это место «Рай»!
А на выходе из рая находится завод и фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет».
Активная часть: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность 5-6 часов.
Гора Перчем
Перчем (в переводе «грива») — это самая высокая гора в окрестностях Судака, 576 м над уровнем моря.
На одной из возвышенностей горы растет несколько деревьев, которые туристы называют «чубчик Перчема».
Из необычных мест Перчема увидим развалины древнего византийского храма.
Треккинг в Крыму предполагает интересный маршрут нас на самую вершину Перчема!
По маркированной тропе неспешно поднимемся туда.
С обзорных точек Перчема открываются великолепные виды на Судакскую и Токлукскую долины, село Веселое и Генуэзскую крепость.
Активная часть: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность 6-7 часов.
Генуэзская крепость в Судаке. Отъезд
Во время тура в Судак непременно стоит посетить Генуэзскую крепость.
Это уникальный памятник, украшение города и его визитная карточка!
Уже издалека видны высокие крепостные стены с зубцами, украшенные неприступными башнями.
На территории крепости посетим Консульский замок и Девичью башню.
Отсюда открываются отличные виды на набережную Судака и далекие горы Нового Света.
Активная часть: 6,7 км, продолжительность 3 часа.
Переезд на микроавтобусе в с. Владиславовка.
20:00 Прибытие на железнодорожный вокзал с. Владиславовка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Трискеле» или гостинице такого же класса: 2-, 3-местные номера стандарт.
Стоимость тура на 1 человека — 58 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 16 000 руб. /весь период отдыха.
Действует скидка 20% для детей.
Варианты проживания
Трискеле
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Судак в гостинице
- Питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в музей-заповедник «Судакская крепость»
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до села Владиславовка и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 16 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха в мае рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море;
- купальник. Температура морской воды в мае +14… +16С;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- термос (объем 0,75-1 л);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: Республика Крым, с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 10:00 МСК, г. Судак (автовокзал) в 11:00 МСК.
Финиш маршрута: с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 20:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Симферополь можно остановиться в уютном хостеле «Like Hostel». Также есть возможность снять квартиру на сутки, множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.