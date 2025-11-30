Вы прогуляетесь по старинным улочкам уездного города, рассмотрите купеческие дома и увидите самый большой собор во Владимирской губернии.
Узнаете, как Судогда получила своё название, почему здесь чуть не погибла Екатерина Великая и как связаны судогские земли с первой женой Петра I.
Описание экскурсии
- Городская Дума уездного города — именно здесь была провозглашена советская власть.
- Тюремный замок, связанный со знаменитой дорогой каторжников.
- Дом купцов Голубевых — яркий пример ропетовского стиля.
- Екатерининский собор — самый большой во Владимирской губернии в конце 19 века.
- Особняк Голубева — городская усадьба в классическом стиле.
- Главная улица города — бывшая Екатерининская, ныне Ленина.
- Смотровая площадка на берегу реки Судогда.
Организационные детали
- По запросу организую трансфер из Владимира и обратно. Цена — 1500 руб.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Судогде
Провела экскурсии для 79 туристов
Меня зовут Екатерина, и сегодня я буду вашим экскурсоводом! Так я обычно начинаю свою экскурсию. Я — аттестованный экскурсовод Владимирской области и аккредитованный частный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Моё основное направление