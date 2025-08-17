Для меня Сургут — символ прогресса и вместе с тем живых традиций. Я изучила его с разных сторон: от городских пейзажей до этностойбищ, от местных словечек до угощений — и предлагаю вам исследовать все его грани! Погуляем и проедем по живописным улицам, поговорим, как казаки стали купцами. А ещё обсудим события времён революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мой Сургут — какой он?

Когда говорят о Сургуте, первое, что приходит на ум, — нефть, мощь, промышленность. Да, мой город — это энергетическое сердце России, но я вижув нём гораздо больше. Это место, где переплетаются эпохи и традиции народов, а прошлое оживает в каждом уголке.

Я изучаю его историю уже много лет, каждый раз открывая для себя что-то новое. И с радостью делюсь знаниями с теми, кто хочет увидеть Сургут не только как нефтяную столицу, но и как место с богатой культурой и удивительной судьбой.

Что вас ожидает

Я расскажу:

О рыбном царстве Среднего Приобья и Оби-бабушке

Как речной порт связан с урбанизацией сурового края

Почему Сургут стал и остаётся одним из крупнейших городов городом за 60-й параллелью

Как применялся ведомственный принцип создания города

Чем примечательна современная храмовая архитектура Сургута

Вы увидите:

Памятник основателям города

Дом купца Клепикова

Кварталы Сайма и Бардаковка

Здание филармонии

Свято-Троицкий кафедральный собор

Костёл и мечеть

Монумент трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза

Ботанический сад

Набережную речного порта

Чтобы Сургут оставил у вас необычное впечатление, я дам послушать музыку города рыбаков и нефтяников. А в завершение покажу место, где можно сфотографироваться на фоне Биг-Бена.

Организационные детали