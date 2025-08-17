Для меня Сургут — символ прогресса и вместе с тем живых традиций.
Я изучила его с разных сторон: от городских пейзажей до этностойбищ, от местных словечек до угощений — и предлагаю вам исследовать все его грани! Погуляем и проедем по живописным улицам, поговорим, как казаки стали купцами. А ещё обсудим события времён революции, Гражданской войны и сталинских репрессий.
Описание экскурсии
Мой Сургут — какой он?
Когда говорят о Сургуте, первое, что приходит на ум, — нефть, мощь, промышленность. Да, мой город — это энергетическое сердце России, но я вижув нём гораздо больше. Это место, где переплетаются эпохи и традиции народов, а прошлое оживает в каждом уголке.
Я изучаю его историю уже много лет, каждый раз открывая для себя что-то новое. И с радостью делюсь знаниями с теми, кто хочет увидеть Сургут не только как нефтяную столицу, но и как место с богатой культурой и удивительной судьбой.
Что вас ожидает
Я расскажу:
- О рыбном царстве Среднего Приобья и Оби-бабушке
- Как речной порт связан с урбанизацией сурового края
- Почему Сургут стал и остаётся одним из крупнейших городов городом за 60-й параллелью
- Как применялся ведомственный принцип создания города
- Чем примечательна современная храмовая архитектура Сургута
Вы увидите:
- Памятник основателям города
- Дом купца Клепикова
- Кварталы Сайма и Бардаковка
- Здание филармонии
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Костёл и мечеть
- Монумент трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза
- Ботанический сад
- Набережную речного порта
Чтобы Сургут оставил у вас необычное впечатление, я дам послушать музыку города рыбаков и нефтяников. А в завершение покажу место, где можно сфотографироваться на фоне Биг-Бена.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- По запросу я могу организовать экскурсию для большой группы. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Эльмира — ваш гид в Сургуте
C 1990-х гг. живу в Сургуте. Историк, культуролог, аттестованный экскурсовод по ХМАО-Югре. В 2023-2024 гг. вела экскурсии по Международной выставке-форуму «Россия» (ВДНХ, Москва).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 авг 2025
Очень содержательная экскурсия. Узнала много нового об истории Сургута, его становлении как города, посмотрела знаковые места города. Всё очень понравилось.