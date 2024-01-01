Встречаемся и после размещения в гостинице начинаем нашу насыщенную программу с посещения главной достопримечательности города — Суздальского кремля, гармонично вписанного в окружающий архитектурный ансамбль. Вы узнаете его историю и то, почему на часах на колокольной башне вместо цифр — буквы. Затем прогуляемся по Кремлёвской улице и Торговым рядам. Желающие смогут приобрести изделия местных мастеров, локальный хит — огуречное варенье — и попробовать огуречное мороженое и даже огуречные леденцы.

В 13:00 заглянем в «Дом кино» — музей, знакомящий с историей создания художественных фильмов в Суздале, где было снято более 200 кинолент, в числе которых «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублёв», «Мой ласковый и нежный зверь», «Чародеи». Пройдёмся по улочкам, узнавая знакомые пейзажи и виды известных с детства фильмов, посмотрим на деревянный домик с зелёными наличниками, в котором по сюжету жили герои комедии — Михаил Бальзаминов и его маменька.

После обеда в ресторане-музее «Гостиный двор» около 15:00 отправимся в город Гаврилов Посад, где окажемся примерно через полчаса. Здесь, в основанном экс-мэром Суздаля Музее российских национальных напитков вас ждёт дегустация настоек, приготовленных по старинным рецептам, в сопровождении лёгких закусок.

К 17:30 вернёмся обратно в Суздаль и побываем в «Нескучном музее», где примерим роли гостей трактира 19 века. Весёлый трактирщик расскажет об истории русского трактира, загадает загадки и покажет диковинные старинные вещицы, научит правильно пить чай с баранками, пригласит сударынь на кадриль под граммофон и исполнит куплеты.

А в 19:00 в культурном центре «Мира» начнётся открывающий серию музыкальных представлений концерт, посвящённый 100-летию Шарля Азнавура, мирового шансонье и композитора. Среди исполнителей — знаменитый джазовый альянс братьев Ивановых, обладателей гран-при Брюссельского джазового конкурса, заслуженных артистов России и лауреатов премий в области культуры и искусства. По окончании концерта вы поучаствуете в фуршете с музыкантами. 22:00 — возвращение в отель.