Приглашаем прикоснуться к прекрасному в городе с тысячелетней историей,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» в Суздале, в номерах категории «стандарт». Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату. *Фото отеля взято с сайта pushkarka.ru.
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол», обед в ресторане-музее «Гостиный двор», обед в ресторане «Огурец», ужин в ресторане «Лепота», обед в ресторане «Улей», ужин в ресторане «Русское подворье», фуршет с музыкантами.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Суздальский кремль, "Дом кино", дегустация в Музее российских национальных напитков, "Нескучный музей", концерт и фуршет
Встречаемся и после размещения в гостинице начинаем нашу насыщенную программу с посещения главной достопримечательности города — Суздальского кремля, гармонично вписанного в окружающий архитектурный ансамбль. Вы узнаете его историю и то, почему на часах на колокольной башне вместо цифр — буквы. Затем прогуляемся по Кремлёвской улице и Торговым рядам. Желающие смогут приобрести изделия местных мастеров, локальный хит — огуречное варенье — и попробовать огуречное мороженое и даже огуречные леденцы.
В 13:00 заглянем в «Дом кино» — музей, знакомящий с историей создания художественных фильмов в Суздале, где было снято более 200 кинолент, в числе которых «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублёв», «Мой ласковый и нежный зверь», «Чародеи». Пройдёмся по улочкам, узнавая знакомые пейзажи и виды известных с детства фильмов, посмотрим на деревянный домик с зелёными наличниками, в котором по сюжету жили герои комедии — Михаил Бальзаминов и его маменька.
После обеда в ресторане-музее «Гостиный двор» около 15:00 отправимся в город Гаврилов Посад, где окажемся примерно через полчаса. Здесь, в основанном экс-мэром Суздаля Музее российских национальных напитков вас ждёт дегустация настоек, приготовленных по старинным рецептам, в сопровождении лёгких закусок.
К 17:30 вернёмся обратно в Суздаль и побываем в «Нескучном музее», где примерим роли гостей трактира 19 века. Весёлый трактирщик расскажет об истории русского трактира, загадает загадки и покажет диковинные старинные вещицы, научит правильно пить чай с баранками, пригласит сударынь на кадриль под граммофон и исполнит куплеты.
А в 19:00 в культурном центре «Мира» начнётся открывающий серию музыкальных представлений концерт, посвящённый 100-летию Шарля Азнавура, мирового шансонье и композитора. Среди исполнителей — знаменитый джазовый альянс братьев Ивановых, обладателей гран-при Брюссельского джазового конкурса, заслуженных артистов России и лауреатов премий в области культуры и искусства. По окончании концерта вы поучаствуете в фуршете с музыкантами. 22:00 — возвращение в отель.
Концерт в селе Кибол, Музей деревянного зодчества, концерт на территории кремля, концерт в селе Кидекша
После завтрака, около 10:00, выезжаем в село Кибол, куда прибудем в 11:30. Посмотрим на церкви на холме, полюбуемся открывающимся от них видом на пойму Каменки и Суздаль. А в 12:00 начнётся концерт под открытым небом: для вас сыграют Борис Андрианов и один из лучших гитаристов страны Дмитрий Илларионов.
Насытившись пищей духовной, вернёмся в Суздаль и в 15:00 пообедаем в фермерском ресторане, в меню которого все блюда содержат обязательный ингредиент — огурец. Затем — свободное время и посещение Музея деревянного зодчества, представляющего собой стилизованную сельскую улицу с типичными строениями. Рассмотрим жилые дома и деревянные церкви, амбары, ступальный колодец и ветряные мельницы.
В 17:00 вас ждёт ещё один концерт. На территории кремля выступит ансамбль Questa Musica под руководством главного дирижера Филиппа Чижевского. В составе коллектива объединены оркестр и хор, а репертуар охватывает русскую и зарубежную музыкальную классику, произведения эпох Возрождения и барокко, сочинения современных композиторов.
За ужином в ресторане «Лепота» отдохнём на мягких диванах и насладимся видом на кремль и Каменку из-под стеклянного купола и отменным вкусом блюд. После переедем в село Кидекша (в пути 1 час), где в 21:00 начнётся заключительный концерт этого дня. В программе — Симеон тен Хольт и его известное произведение в стиле минимализма «Canto Ostinato», исполненное на нескольких маримбах. Расположившись в удобных креслах, вы сможете погрузиться в звучание и состояние полёта, дополненные видео-артом от Алексея Чоя и творением природы — завораживающим закатом над Суздалем. В 22:30 — возвращение в отель.
Знакомство со звонарём Спасо-Евфимиева монастыря, концерт в «ГЭС на реке Нерли», концерт гитариста Дмитрия Илларионова
Утром позавтракаем, выселимся из отеля и около 10:00 встретимся с гидом, чтобы вместе подняться на колокольню Спасо-Евфимиева монастыря. Вы посмотрите на город с самой высокой точки, познакомитесь со звонарём и узнаете об особенностях его мастерства. Послушаете рассказ об истории основания святыни и тайнах Покровского девичьего монастыря, где много лет томилась первая супруга Петра I Евдокия Лопухина.
В 12:30 в ресторане «Улей» вы отведаете блюда исконной русской кухни: блины с икрой, квашеную капусту и разнообразные медовые десерты. После, через 30 минут пути, окажемся на экспериментальной площадке «ГЭС на реке Нерли», где в 14:00 состоится 2-часовой концерт и прозвучит одно из самых красивых сочинений румынского композитора Джордже Энеску — «Октет для струнных до мажор, соч. 7». Исполнят его молодые талантливые музыканты творческого объединения «Притяжение» и их художественный руководитель и скрипач Данил Коган.
Затем переправимся через мост в село Фомиха, где московские актёры открыли Сельский театр драмы и комедии. Здесь у вас будет возможность попробовать эколакомства от местных фермеров. А в 16:30 начнётся концерт гитариста Дмитрия Илларионова. В 18:30 вернёмся в Суздаль и соберёмся за финальным ужином в ресторане «Русское подворье».
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|105 000 ₽
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Что включено
- Работа гида-экскурсовода на протяжении всего путешествия
- Транспортное обслуживание - автобус туристического класса
- Посещение всех концертов с лучшими местами
- Проживание
- Питание по программе
- Посещение «Нескучного музея» с интерактивной программой, чаепитием и угощением
- Посещение Музея российских национальных напитков с дегустацией наливок и легкими закусками
- Посещение «Дома кино»
- Посещение Музея деревянного зодчества
- Посещение Спасо-Евфимиева монастыря, концерт колокольного звона
- Посещение Суздальского кремля и Покровского девичьего монастыря
Что не входит в цену
- Трансфер до Владимира
- Напитки, не входящие в стоимость
- Экскурсии и музеи вне программы
- Одноместное размещение