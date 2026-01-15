Что посмотреть в Свияжске на экскурсиях?

Свияжск является настоящим музеем под открытым небом. Сюда едут, чтобы полюбоваться старинными монастырями, церквями, храмами, прогуляться по окрестностям, наслаждаясь природой Татарстана, побывать в музеях, покататься на теплоходе по матушке Волге. Заказать экскурсии можно на сайте, при этом забронировать поездку можно как на автобусе, так и на машине, на весь день или на несколько часов. Мы предоставляем групповые и индивидуальные религиозные и тематические экскурсионные туры