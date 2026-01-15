Мои заказы

Авторские туры в Свияжске

Найдено 1 тур в Свияжске, цена 42 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Гастрономический рай в столице Татарстана
4 дня
-
20%
Гастрономический рай в столице Татарстана
Гастрономический тур в Казань: традиции, вкус и атмосфера праздника
30 апр в 10:00
6 мар в 10:00
от 42 960 ₽53 700 ₽ за человека

Что посмотреть в Свияжске на экскурсиях?

Свияжск является настоящим музеем под открытым небом. Сюда едут, чтобы полюбоваться старинными монастырями, церквями, храмами, прогуляться по окрестностям, наслаждаясь природой Татарстана, побывать в музеях, покататься на теплоходе по матушке Волге. Заказать экскурсии можно на сайте, при этом забронировать поездку можно как на автобусе, так и на машине, на весь день или на несколько часов. Мы предоставляем групповые и индивидуальные религиозные и тематические экскурсионные туры

Местные экскурсоводы

Чтобы в полной мере насладиться чудесами древнего города и узнать получше этот гостеприимный край, лучше предварительно приобрести экскурсии на нашем сайте. Вы сможете подобрать максимально удобное время и формат будущего путешествия, почитать отзывы и уточнить стоимость
Погрузитесь в атмосферу древнего Свияжска с турми, которые расскажут каждую историю улиц и зданий. Получите полный прайс, сравните цены и выберите тур, которая станет ярким воспоминанием вашего путешествия