Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп.

Окунитесь в загадочный мир Приполярного Урала. Путешествие для тех, кто мечтает побывать в очень труднодоступных и красивых местах Уральского хребта, но весьма ограничен во времени и не обладает большим опытом при организации сложных и категорийных походов-путешествий. Территория, на которой располагаются основные горные хребты Урала – это абсолютно дикая местность, для которой характерно полное отсутствие цивилизации, только мир суровой красоты, гор, природных ландшафтов. Идеальный отпуск для души и тела среди чистой природы и неба.

Программа тура по дням

1 день Приют Манарага. Прибытие

Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО). Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку. Инструктаж, информирование о правилах поведения на борту для безопасного перелёта. Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт. Посадка на борт. Взлёт. Перелёт через Уральский хребет в респ. Коми на территорию национального парка "Югыд ва". Продолжительность перелёта около 2 часов. Прибытие и посадка борта в долине реки Косью у подножия горы Манарага на площадке хостел-приюта "Манарага". Для каждого участника группы в обязательном порядке оформляется официальное разрешение на посещение территории национального парка "Югыд ва" на всё время пребывания в горах. По прибытии участники группы размещаются в расположении горного приюта-хостела "Манарага-shelter". Шеф-повар занят обустройством полевой кухни, устанавливает мобильные обеденные столы, либо, используя внутреннюю столовую, занимается приготовлением горячего обеда на костре, согласно перечню блюд выбранного меню. Горячий обед на сервированном обеденном столе (в экспедиционном открытом шатре), подаётся к 14:00. Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу совпадает с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин. Свободное время для участников экспедиции, адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции. Для активных участников путешествия предусмотрен радиальный кратковременный выход 5-7 км в верховья ручья Моренный с целью фотосессий на фоне горы Манараги и расположенного у подножия её туристического приюта. Для остальной части группы, остающейся в расположении приюта, предусмотрено свободное время и отдых у реки Косью. Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра. 21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара. Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов. Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах. 23:00 Отбой. Отдых. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Пеший переход (треккинг) от приюта "Манарага" до панорамы с ручья Моренный и обратно – 10-14км.

Общее расстояние перелёта: 430км.

2 день Восхождение на Манарагу

8:00 Подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 — 9:30 Сытный завтрак на берегу реки Косью (согласно меню). 9:00 Для основной части группы предусмотрен радиальный выход в сторону горы Манарага с восхождением на перевал Студенческий. Путешествуя в горах можно сделать захватывающие снимки горных пейзажей, которые будут притягивать и вдохновлять. У подножия Манараги много альпинистских маршрутов среди которых есть подходящие для новичков варианты, летом для прохождения по некоторым из них не требуется специальное снаряжение. Но есть довольно сложные — осилить их смогут хорошо подготовленные скалолазы. В путешествии рекомендован радиальный однодневный выход на Манарагу с западной стороны на гриву отрога основной горы. Высота Манараги составляет 1663 метра, по форме гора представляет сильно рассеченный гребень с 7-ю крупными пиками, зубьями и зубцами "жандармами". Манарага долго считалась среди Уральских гор самой высокой (1662 м), пока первенство не было закреплено за расположенной поблизости горой Народной. Основной маршрут восхождения на Манарагу — это подъём на правый «палец» лапы медведя, а вот для поднятия на наивысшую точку (второй «коготь» справа) необходимо владеть специальными навыками и иметь альпинистское снаряжение. Подъём на вершину Манараги осложнён рельефом — это грандиозное нагромождение курумов и камней иногда в половину человеческого роста, по которым и идти, и прыгать тяжело, кроме этого, подъём на зубцы требует альпинистского снаряжения и опыта, это рискованное мероприятие и в рамках данного маршрута восхождение предусмотрено только до перевала Студенческий. Походы по крутым каменистым склонам в сухую погоду не просты, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла, поэтому путешествия с целью восхождений на горы, возможны только при подходящей погоде. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы. 14:00 Остановка на обед-перекус. Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед. Гора Манарага очень живописна и вызывает восторг у всех кому удалось совершить восхождение на вершину или увидеть ее вблизи. Манарага не слишком экстремальна: высота 1663 метра над уровнем моря. Шеф-повар с ресторанной кухней и мобильными шатрами располагается стационарно на территории, прилегающей к приюту Манарага на берегу реки Косью и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении краткосрочного однодневного путешествия участников тура. Желающие отдохнуть и насладиться природой Приполярного Урала без радиальных выходов — остаются в расположении приюта в течение всего дня и отдыхают стационарно в долине горной реки и наслаждаются окружающими видами. Здесь почти нет комаров, кристально чистая вода рядом, небольшие кусты и сушняк, которого вполне хватает на костёр к ужину. Острые чуть снежные вершины гор, зелёный ковёр лесотундры, звонкий и шустрый поток рек Манараги и Косью. И яркое голубое небо. Прибытие основной группы в Приют "Манарага", отдых от утомительного перехода, индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. 21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки в расположении приюта Манарага. Отдых. 23:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. Расстояние дневного трекинг-перехода: до 20 км.

3 день Горы, озёра и водопады

9:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак в долине реки Косью (согласно меню). В третий день для участников тура предусмотрена "днёвка" — отдых от длительного путешествия предыдущего дня. На косе реки Косью устанавливается мобильная баня с печью "пошехонкой" и расширительным баком для нагрева и подачи горячей воды. Баня топится в течение продолжительного времени, достаточного для того, чтобы прогрелись камни, которыми обкладывается мобильная печь. 11:00 За время подготовки обеда / ужина и бани, при подходящей погоде, для участников тура предусмотрен треккинговый радиальный выход в верховья ручья Моренный с целью посещения живописных водопадов высотой до 6м и фотосессий на фоне высочайших уральских хребтов, альпийских ландшафтов и горы Манарага. Для самых опытных и настойчивых путешественников, решивших отправиться в треккинг-поход на километровые хребты наконец-то сбудется давняя мечта увидеть под собою Уральский хребет во всей его суровой красоте, во всей его первозданной дикости. Поднявшимся на противоположный от Медвежьей Лапы хребет, в солнечный день предстоит увидеть седую от снега Манарагу, ослепительно прекрасную и одновременно зловещую, как всякая слишком красивая женщина. Прекрасны виды в западную сторону, где расположен массив горы Колокольни. Когда же нет солнца, когда тучи давят на горы и шальной ветер рыщет по горам и тайге, неизмеримая печаль ложится на землю, а окружающие нас горы и лес становятся еще более суровыми. Продолжительность радиального выхода в горы от 6 до 9 км в одну сторону. Самые выносливые участники путешествия могут посетить группу безымянных горных озер, расположенных в горных цирках на высоте более 800м над уровнем моря. По возвращению в стационарный лагерь приюта "Манарага" путешественников горячий размеренный обед / ужин. В послеобеденное время гидом и шеф-поваром, присутствующим в туре, организуется баня на берегу реки с окунаниями в студеную речную воду. Спутниковая связь с цивилизацией. 23:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. Расстояние горного треккинг-похода: 12-18км.

4 день Путешествие с ночёвкой в горах

6:00 Ранний Подъём, утренние сборы. Индивидуальные утренние дела. 7:00 Горячий завтрак (согласно меню). Обсуждение предстоящего маршрута. 8:00 Радиальный двухдневный выход-путешествие в сторону горы Народная. В зависимости от подготовки группы возможно 3х-дневное путешествие до подножия горы Народная с постановкой мобильного палаточного лагеря и размещением в походных условиях на берегу реки Манараги. Участники треккинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, пакрафты прочие личные вещи) самостоятельно. В комплекте снаряжения клубом предоставляются индивидуальные сверхлёгкие надувные пакрафты (мобильные байдарки, используемые для комбинированных дальних походов), предназначенные для сплава по реке в процессе обратного возвращения в приют, а также палатки для организации ночного отдыха в горах. Участники путешествия проводят одну ночёвку вне приюта "Манарага" размещаясь в палаточном лагере в верховьях реки Манараги. У каждого участника радиального выхода имеется армейский набор питания (Сухой паёк ИРП — индивидуальный рацион питания) консервированных либо сублимированных продуктов и вяленого мяса. Продолжительность дневного времени треккинг-путешествия: 8-12 часов размеренного движения с короткими остановками для отдыха и фото-сессий и часовым перерывом на обед. Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен у ручья "Олений" с 14:00 до 15:00. Для активных участников путешествия рекомендовано подняться вверх по ручью Олений — сделать небольшой радиальный выход к высокому безымянному водопаду, полюбоваться видами, сделать памятные фотографии, под ногами хорошо протоптанная тропа по ручью. Ручей приводит к красивому водопаду с несколькими каскадами. В верховьях ручья Оленьего расположены три красивых высокогорных озера. Через перевал в 1,5 км от озёр, расположен ледник "Манарага". В горной приполярной местности можно встретить куропаток, северных оленей, зайцев и других обитателей Приполярного Урала. К востоку от горы Манараги с юга на север протягивается Исследовательский хребет. После 19:00 (первый ходовой день). В зависимости от общего уровня подготовки группы участники путешествия самостоятельно определяют расстояние дневного пути, организуют ночной мобильный лагерь у костра, ужин. По окончании светлого времени суток группа располагается на ночь в мобильном радиальном палаточном лагере. Постановка мобильного лагеря производится коллективно, общим составом команды. Для разогрева еды используются газовые горелки и баллоны с газом в качестве топлива. Горячее сбалансированное питание и свежезаваренные напитки (чай и кофе) необходимы организму для быстрого восстановления сил, в походных условиях. Протяженность двухдневного треккинг-путешествия: 15-25км.

Протяженность сплава (в зависимости от уровня воды): 8-15км.

5 день Обратный путь и сплав по реке Манараге

Обратный путь следующего дня, после завтрака и сбора палаточного лагеря, путешественникам предстоит преодолеть сплавом до реки Косью по её притоку — реке Манараге. Группа начинает подготовку плавсредств к сплаву по горной бурной реке, берущей начало высоко в горах. Сплав на пакрафте — одно удовольствие. В верховьях Манарага очень своенравная: узкая, круто наклонная, с большим количеством камней в русле, с резкими поворотами — настоящая горная река. Расстояние от ручья Олений до реки Косью — опасный участок реки Манараги, 6 км сплава по Манараге, это сложные шиверы 3КС с главным украшением — порогом Оленьим 5КС, растянувшимся на полкилометра. Участники преодолевают сплавом всё расстояние, пройденное в дневном треккинг-походе (12-20км), на сложных участках реки практикуется проводка плавсредств по бечевнику. При общем желании группы и надлежащем уровне подготовки у участников тура существует возможность продлить путешествие еще на один, третий день и посетить высочайшую вершину Урала — гору Народную, расстояние значительное, до 20км (добавочный третий день пешего треккинга) дополнительного треккинга с восхождением на вершину самой высокой горы Урала. С горы Народная насладиться красивейшими видами горных хребтов и природными пейзажами, долинами северных рек и озёр Приполярного Урала. Открывается потрясающий вид на основные вершины Приполярного Урала — гору Подкову, хребет Карпинсого, горы Саблю и Пирамиду, гору Манарагу, пик Мансинёр, гору Колокольню. После 19:00 (второй ходовой день) возвращение в Приют "Манарага" — место стационарного лагеря. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Ужин. Представление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок с перчиком, хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемому группе меню. Отдых (по предварительному желанию команды заранее топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — заранее собирается коллективно). 23:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. Протяженность двухдневного треккинг-путешествия: 15-25км.

Протяженность сплава (в зависимости от уровня воды): 8-15км.

6 день Отдых в горах

8:00 Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак в хостел-приюте Манарага (согласно меню). Резервное время 6 дня пребывания на Приполярном Урале может быть использовано следующим образом: 1 вариант проведения резервного времени: В верховьях ручья Моренного у самого западного подножия горы Конгломератной среди мореных нагромождений, отливая на солнце зеркальной поверхностью воды, «приютились» озера ледникового происхождения. Они окаймлены смешанным лесом, что придает местности исключительно живописный вид. В озерах много рыбы: крупные окуни, жирная пелядь и щуки. Имея неопреновый костюм, оборудование для снорклинга и подводной видеосъёмки, желающие сделать уникальные кадры редких рыб могут воспользоваться свободным временем для исследования озёр на предмет горной ихтиофауны. Посещение озёр не составит большого труда, но зато даст наиболее полное представление об этой горной стране. Кроме этого любители минералогии могут собрать коллекцию минералов и полудрагоценных камней. На Приполярном Урале расположены очень богатые месторождения горного хрусталя, гранатов, гематитов и других полудрагоценных камней. На востоке от озёр, через перевал, расположены ледник Маньхобе, хребты Алешкова, Пирамида и река Хобе-ю с горными форелевыми озёрами и Долиной Смерти, печально-известной сошедшим с огромными валунами, в давние времена ледником. С вершины горы Конгломератной можно увидеть высокие горные пики, находящиеся на западе. 2 вариант проведения резервного времени: Для желающих разнообразить свой отдых в горах и активно провести время без утомительных радиальных путешествий, оставаясь вблизи приюта рекомендуется увлекательное мероприятие — непродолжительный освежающий сплав по каньону реки Косью — "Труба" на надувных матрацах в неопреновых костюмах. Сплав рекомендован только физически развитым участникам тура, умеющим плавать. Сплав начинается от устья ручья Моренный либо от порога "Трек" и продолжается 5-8 км по реке Косью, текущей у подножия хр. Медвежья лапа по живописнейшему порогу "Труба" с удивительно чистой прозрачной холодной водой. Порог «Трек», название которого появилось из-за наклона воды, как у полотна беговой дорожки, характерен резким поворотом реки и наклонной скалой, на которую несется водный поток. От порога начинается каньон 10 км, на выходе из которого находится камень-скала — «Безгиль». Порог «Безгиль», который порогом тоже назван условно — является серьезным препятствие при большой воде, т.к. весь поток воды мчится на камень-скалу. Между порогами — очень глубокие ямы. Самая глубокая — 10 м — «Круглая яма» за порогом «Безгиль». В некоторых местах река пробила путь сквозь скалы, образовав скальные ворота, сузившись в этих местах до 10 м. В процессе сплава обязательно используется оборудование для безопасного сплава: страховочные и спасательные жилеты, а также амуниция для снорклинга. Участники могут наблюдать обилие северной рыбы. Килограммовые хариусы, сёмга, кумжа, ленок, голец — рыба, присутствующая в горных реках Национального парка. Рыбалка и использование рыболовных снастей категорически запрещены на всей территории "Югыд ва". 20:00 Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Праздничный ужин (согласно меню) в честь участников путешествия. Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, основных мясных блюд, согласно предлагаемым группе различным вариантам ресторанного меню. Отдых (по предварительному желанию команды заранее топится мобильная баня, топливо для бани — сухие дрова и плавник — заранее собирается коллективно). 23:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. Расстояние возможного дневного сплава по реке Косью: 5-8км.

Расстояние возможного выхода в верховья Исследовательского кряжа 8-18км.

7 день Восхождение на Манарагу

7:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 8:00 Горячий завтрак в хостел-приюте "Манарага" (согласно меню). Седьмой день вертолётного тура резервный и предусмотрен на случай непогоды в горах. Выход в горы осуществляется в раннее утреннее время. Манарага — одна из труднодоступных вершин Приполярного Урала. Рассеченный гребень ее состоит из шести высоких острых пиков. При восхождении на Манарагу от Приюта участникам путешествия предстоит пройти вверх по реке Манараге до "Кедра" на ручье Манарага (близ границы леса, 5км от приюта Манарага) , далее на протяжении 5 км подняться на высоту около 1200 м, на что потребуется в оба конца около 8 часов. Из приюта "Манарага" туристы направляются вверх по долине реки Манараги 5км до ручья "У Кедра", идут вверх по ручью, входят в восточный цирк и поднимаются траверсом на северо-восточное плечо вершины. Начинается крутой подъем на первую, северную, вершину. Чем больше высота — тем круче подъем, крупнее курумник. Передвигаться следует осторожно: на курумнике бывают "живые" камни, снежный наст. Последний участок пути группа проходит по левому краю вершины, где имеется площадка для отдыха. Далее движение осуществляется только для профессиональных альпинистов — идти с веревочной страховкой, а местами рубить ступеньки в твердом насте (в рамках программы подъём на зубцы горы Манарага не предусмотрен). Общее время на дневное путешествие 10-12 часов. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы. После непродолжительного отдыха и горячего обеда — начало возвращения в сторону базового стационарного лагеря. 15:00 После восхождения на гору Манарагу спланирована остановка на обед. Шеф-повар заранее расфасовывает и готовит для каждого из участников экспедиции персональный обед, упакованный в ланч-боксы. После непродолжительного отдыха и обеда — начало возвращения в сторону базового стационарного лагеря в приюте "Манарага". 21:00 Прибытие в стационарный базовый лагерь. Горячий праздничный ужин-трапеза, посвященный участникам восхождения, закончившим напряжённые путешествия по горам Приполярного Урала. Заключительный прощальный ужин. 24:00 Отбой. Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью. Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках. Расстояние дневного путешествия: 18-20км.

8 день Обратный вылет