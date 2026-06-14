Основанный в далеком 1780 году Екатериной II, Усть-Сысольск — Сыктывкар пережил множество эпох и событий.
Вы увидите старинные особняки и образцы советской архитектуры, а также символ города — пожарную каланчу.
Погуляете по главным улицам и услышите занимательные факты о культуре, истории и знаменитых людях города.
Вы увидите старинные особняки и образцы советской архитектуры, а также символ города — пожарную каланчу.
Погуляете по главным улицам и услышите занимательные факты о культуре, истории и знаменитых людях города.
Описание экскурсии
Самое-самое в Сыктывкаре
Вы оцените главный архитектурный символ Сыктывкара — пожарную каланчу. Посетите центральную Стефановскую площадь, прогуляетесь по местному Бродвею и узнаете, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.
Факты и легенды
Я расскажу множество интересных историй о Сыктывкаре: как и где он появился, почему одного из его основателей молва прозвала колдуном-разбойником и какие легенды с ним связаны. А также: зачем поэт и драматург Виктор Савин, чья песня стала гимном Республики Коми, согласился в 1918 году возглавить уездное ВЧК и какое отношение он имел к жене Александра Керенского.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Сыктывкаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 657 туристов
Меня зовут Игорь, я журналист, писатель и краевед. Живу в Сыктывкаре с двухлетнего возраста, написал о нём несколько десятков очерков. Последние семь лет с удовольствием показываю город всем желающим, делюсь его историей и легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Игорю за потрясающую экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!». Это было не просто знакомство с городом, а настоящее путешествие сквозь века — через судьбы людей, которые его создавали и
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Благодарю Игоря за прекрасно проведенное время! Экскурсия на высшем уровне! Не смотря на огромное количество информации, не было ощущения перезагруженности. Много юмора, интересных историй и самое главное, большой любви к городу и Республики. Всем рекомендую
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Е
17 мая я вместе с моими друзьями из Санкт-Петербурга, Самары и Сосногорска посетила экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!» Моим друзьям очень понравилось! Ну а я была приятно удивлена, т. к.
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Е
Нам понравилась экскурсия, всё было интересно и познавательно. Много нового узнали о Республике Коми и о городе Сыктывкар.
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Рекомендуем - однозначно. Если вы оказались в Сыктывкаре, не пожалеете обязательно идите.
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Ю
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и прекрасно осведомлен об исторических событиях и личностях, к некоторым был причастен, да и сам активен в городской и республиканской жизни. Информации дает в меру и подкрепляет местами или их фото. Большое спасибо!
+2
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