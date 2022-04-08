Добро пожаловать в Сыктывкар

Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом

Индивидуальная
Основанный в далеком 1780 году Екатериной II, Сыктывкар пережил множество эпох и событий.

Вы увидите старинные особняки и образцы советской архитектуры, Свято-Стефановский Кафедральный собор и Пожарную каланчу.

Погуляете по главным улицам и услышите занимательные факты о культуре, истории и знаменитых людях города.
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Сыктывкаре

Вы оцените главный архитектурный символ Сыктывкара — Пожарную каланчу. Посетите центральную Стефановскую площадь и полюбуетесь одноименным собором на улице Ленина. Раскроете, как старинный особняк Кузьбожевых связан с началом «красного террора» и установлением советской власти в городе. Прогуляетесь по местному Бродвею и узнаете, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.

Факты и легенды

Я расскажу множество интересных историй о Сыктывкаре: как и где он появился, почему одного из его основателей молва прозвала колдуном-разбойником и какие легенды с ним связаны. А также: зачем поэт и драматург Виктор Савин, чья песня стала гимном Республики Коми, согласился в 1918 году возглавить уездное ВЧК и какое отношение он имел к жене Александра Керенского.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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