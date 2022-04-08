Что вас ожидает

Самое-самое в Сыктывкаре

Вы оцените главный архитектурный символ Сыктывкара — Пожарную каланчу. Посетите центральную Стефановскую площадь и полюбуетесь одноименным собором на улице Ленина. Раскроете, как старинный особняк Кузьбожевых связан с началом «красного террора» и установлением советской власти в городе. Прогуляетесь по местному Бродвею и узнаете, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.

Факты и легенды

Я расскажу множество интересных историй о Сыктывкаре: как и где он появился, почему одного из его основателей молва прозвала колдуном-разбойником и какие легенды с ним связаны. А также: зачем поэт и драматург Виктор Савин, чья песня стала гимном Республики Коми, согласился в 1918 году возглавить уездное ВЧК и какое отношение он имел к жене Александра Керенского.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.