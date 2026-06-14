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Добро пожаловать в Сыктывкар

Обзорная экскурсия по самобытной столице Республики Коми с писателем и краеведом
Основанный в далеком 1780 году Екатериной II, Усть-Сысольск — Сыктывкар пережил множество эпох и событий.

Вы увидите старинные особняки и образцы советской архитектуры, а также символ города — пожарную каланчу.

Погуляете по главным улицам и услышите занимательные факты о культуре, истории и знаменитых людях города.
5
69 отзывов
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар
Добро пожаловать в Сыктывкар

Описание экскурсии

Самое-самое в Сыктывкаре

Вы оцените главный архитектурный символ Сыктывкара — пожарную каланчу. Посетите центральную Стефановскую площадь, прогуляетесь по местному Бродвею и узнаете, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.

Факты и легенды

Я расскажу множество интересных историй о Сыктывкаре: как и где он появился, почему одного из его основателей молва прозвала колдуном-разбойником и какие легенды с ним связаны. А также: зачем поэт и драматург Виктор Савин, чья песня стала гимном Республики Коми, согласился в 1918 году возглавить уездное ВЧК и какое отношение он имел к жене Александра Керенского.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Сыктывкаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 657 туристов
Меня зовут Игорь, я журналист, писатель и краевед. Живу в Сыктывкаре с двухлетнего возраста, написал о нём несколько десятков очерков. Последние семь лет с удовольствием показываю город всем желающим, делюсь его историей и легендами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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Андрей
Большое спасибо Игорю за потрясающую экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!». Это было не просто знакомство с городом, а настоящее путешествие сквозь века — через судьбы людей, которые его создавали и
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вдохновляли.

Игорь — увлечённый краевед и талантливый рассказчик. Он сумел показать Сыктывкар живым, многогранным и очень душевным городом. Особенно впечатлило, как гид связал историю места с биографиями выдающихся личностей, таких как Иван Куратов, Виктор Савин, Питирим Сорокин, Георгий Лыткин, Василий Кандинский, Револьт Пименов, Раиса Сметанина, Валерий Леонтьев и др.

Маршрут был продуман до мелочей: мы прошли мимо Пожарной каланчи — символа города, прогулялись по Стефановской площади и «местному Бродвею». Игорь не просто показывал достопримечательности, а оживлял их историями — с архивными фото, любопытными деталями и даже городскими легендами.

Но был один момент, который добавил экскурсии особой теплоты. В какой‑то момент Игорь как бы невзначай упомянул свою маму — Ию Бобракову — и коротко отметил её вклад в культурную жизнь Сыктывкара. Эта реплика прозвучала ненавязчиво, без пафоса, но сразу стало ясно: любовь Игоря к городу — это не только профессиональный интерес, но и нечто глубоко личное, идущее из семьи.

Время пролетело незаметно — два с половиной часа прошли на одном дыхании. Спасибо Игорю за профессионализм, глубокие знания, душевность и искреннюю любовь к родному краю! Теперь Сыктывкар для меня — не просто точка на карте, а город с богатой историей, яркими людьми и тёплой атмосферой.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем: и гостям города, и местным жителям, которые хотят посмотреть на знакомые улицы новыми глазами.

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Ксения
Благодарю Игоря за прекрасно проведенное время! Экскурсия на высшем уровне! Не смотря на огромное количество информации, не было ощущения перезагруженности. Много юмора, интересных историй и самое главное, большой любви к городу и Республики. Всем рекомендую
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Е
17 мая я вместе с моими друзьями из Санкт-Петербурга, Самары и Сосногорска посетила экскурсию «Добро пожаловать в Сыктывкар!» Моим друзьям очень понравилось! Ну а я была приятно удивлена, т. к.
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узнала о своем городе много нового. Об истории города, архитектуре, известных людях столицы нам рассказывал замечательный журналист, историк Игорь Алексеевич. Было очень познавательно и интересно! Благодарим Игоря Алексеевича и рекомендуем данную экскурсию гостям нашего города.

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Е
Нам понравилась экскурсия, всё было интересно и познавательно. Много нового узнали о Республике Коми и о городе Сыктывкар.
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Юлия
Рекомендуем - однозначно. Если вы оказались в Сыктывкаре, не пожалеете обязательно идите.
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Ю
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь. Он очень эрудирован и прекрасно осведомлен об исторических событиях и личностях, к некоторым был причастен, да и сам активен в городской и республиканской жизни. Информации дает в меру и подкрепляет местами или их фото. Большое спасибо!
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.+2
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
Игорь с большой любовью рассказывает о родном крае, где родился и прожил почти всю свою жизнь.
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