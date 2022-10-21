Стефановскую площадь и фото уничтоженного Стефановского собора
Арт-объект "Промысловый календарь" и монумент букве «Ö»
Памятники Виктору Савину
Ивану Куратову и Питириму Сорокину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За время экскурсии вы узнаете, где и как появился город Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), почему одного из его основателей молва прозвала разбойником-колдуном. Когда и как появился архитектурный символ города - пожарная каланча, Какое отношение имеет особняк купцов Кузьбожевых к установлению советской власти в Усть-Сысольске. Наконец, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Ничего не надо
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 2. Куратовский музей
Завершение: Сыктывкар, Октябрьский пр. ,55. Памтяник Питириму Сорокину
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.