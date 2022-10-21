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Описание

За время экскурсии вы узнаете, где и как появился город Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), почему одного из его основателей молва прозвала разбойником-колдуном. Когда и как появился архитектурный символ города - пожарная каланча, Какое отношение имеет особняк купцов Кузьбожевых к установлению советской власти в Усть-Сысольске. Наконец, почему Сыктывкарский университет носит имя выдающегося американского социолога.