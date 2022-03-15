Вертолетная экспедиция на Маньпупунер, территорию сакральных мансийских земель, – это интереснейшее путешествие в самые дебри уральской северной тайги, включающее перелет на вертолёте, пеший трекинг в горах и сплав на катамаране по таежной реке Лозьва.

При удачной ловле шеф-повар приготовит фирменное блюдо из рыбы "сашими на весле"

Активный сплав по реке и рыбалка

Совершим пеший поход к печально известному Перевалу Дятлова и хребту Горы мертвецов (Холатчахль)

Программа тура по дням

1 день Мань-Пупу-Нёр – Отортен – Перевал Дятлова

Встреча группы проводится в отеле Радуга, в городе Нягань. В случае предварительного прибытия туристов — за день до путешествия — на ужине в кафе отеля. В случае, если туристы прибывают в день путешествия — встречаемся на завтраке с 7:00 до 8:30 утра. Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО). Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку. Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт. Посадка на борт. Взлёт. Перелёт на плато Мань-пупу-нёр (рес. Коми). Продолжительность перелёта около 2 часов. Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Мань-Пупу-Нёр. Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение. После полной остановки борта, вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа. По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки – 880м). Фотосессии и видеосъёмка. Движение и осмотр каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня. Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта. Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль (Печерьяталяхсяхыл). Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено: не более 1,5часа. По окончании экскурсии – возвращение к вертолёту и отдых в беседке у избы егерей – работников биосферного заповедника. Шампанское для участников экспедиции по случаю посещения 7-го Чуда России. На плато для группы предусмотрен лёгкий ланч, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах. После окончания экскурсии и перекуса осуществляется посадка группы на борт для дальнейшего перелёта на юг вдоль горной части Уральского хребта к Перевалу Дятлова. Через окно иллюминатора Вы сможете увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала – гору Отортен , в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»). Есть старинная легенда, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь, который согласно финно-угорской мифологии является прародителем всего живого на Земле. Посадка вертолета на перевале Дятлова в ложбинехребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси. На этом же месте погибла группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959 г.). Примерное расстояние перелета – 80 км, продолжительность второй части полета – 30 минут. Посадка на перевале. Время нахождения борта в режиме ожидания у подножия хребта ХолатЧахль – 0,5-1часа. Для желающих провести не более 1 часа организуется экскурсионная часть и фотосессии у мемориальной стеллы. После фотосессий и экскурсионной части для желающих покинуть Перевал Дятлова – организуется посадка и вертолёт покидает место высадки. Продолжительность и расстояние третьей части перелёта – 15мин / 35км. Посадка на берегу реки Лозьвы у избы Ильича. Для желающих провести два дня в активном трекинг-походе – предусмотрена пешая часть маршрута. Перед началом пешей части – детальное знакомство с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений. Гид информирует участников тура о месте расположения палатки и обстоятельно рассказывает ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район. На перевале путешественники проводят до 1,5-2 часов дополнительного времени (в зависимости от погодных условий). После окончания экскурсионной части на склонах Горы Мертвецов, участники экспедиции по тропе спускаются к зоне леса. На склоне хребта растут кусты голубики и черники (поспевает в августе), мха и карликовых берез. Впоследствии пейзаж меняется, и группа попадает в мир неподвижных елей и немых каменных россыпей. Участники трекинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, прочие личные вещи) самостоятельно. Для любителей активного трекинга и пеших переходов предусмотрен вечерний туристический ланч-ужин (предварительная расфасовка в индивидуальные походные ланч-боксы, походное меню /либо ужин, состоящий из армейского сухпайка). Организуется мобильный походный лагерь. Вечерний и ночной отдых у костра в общем шатре или индивидуальных личных палатках. Остановка на ночь предполагается на знаменитой туристической стоянке «Вилка – Ложка». Туристы-энтузиасты в свое время, сидя под перевалом, в ожидании погоды в горах, вырезали из дерева метровую ложку и вилку. Сейчас этот столовый набор дополнился ножом и штопором. Рядом со стоянкой протекает горная река Ауспия с кристально чистой водой. Участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки (постановка палаток, оборудование кострового тента). Заготовка дров для вечернего костра производится коллективно, участие в сборе дров принимает каждый путешественник. Для остальной части группы, совершившей перелёт к берегу реки Лозьвы и посадку у базы Ильича предусмотрено свободное время и отдых у реки. Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра. 21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара. Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов. Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах. 23:00 Отбой. Отдых. (по общему желанию команды топится мобильная баня). Участие в сборе дров для ночного костра принимает каждый путешественник. Ночь на берегу реки Лозьвы.

2 день Пеший трекинг по оригинальному пути группы Дятлова / Ожидание группы

8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:30 Для первой части группы (Перевал Дятлова). Завтрак (походно-туристический, состоящий из сублимированных продуктов). Сборка мобильного ночного лагеря, укладка рюкзаков, подготовка к пешему трекинг-переходу по туристической тропе. 9:00 Для второй части группы (База Ильича). Горячий завтрак (согласно меню). Ожидание участников пешего трекинг-перехода. Возможен дневной радиальный выход в верховья реки Лозьвы с целью сбора коллекций минералов, рыбалки на хариуса, фотосессий. Для передвижения по речному берегу необходимо иметь резиновые сапоги, а также походный дождевик на случай дождя или грозы. Шеф-повар с походной кухней и мобильными шатрами располагается стационарно на берегу реки Лозьвы у базы Ильича, находится в режиме ожидания основной группы на месте высадки на продолжении краткосрочного однодневного путешествия участников экспедиции. Желающие отдохнуть и насладиться природой Северного Урала без радиальных выходов – остаются в расположении лагеря весь в течение всего дня и занимаются сборкой катамаранов. 10:30 Первая часть группы продолжает пешеходную часть маршрута. Всё светлое время суток нить маршрута проходит по пересечённой таёжной и горной местности, по берегу реки Ауспия и её ручьям-притокам, мимо белых мхов, свисающих с веток северного леса. Участники экспедиции переносят спальники и облегченные клубные палатки, а также личные вещи в собственных рюкзаках. Для комфортного передвижения туристам желательно иметь трекинговую обувь и палки для скандинавской ходьбы, а также походный дождевик на случай дождя. Костры на протяжении похода не разжигаются. Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы. 14:00 Остановка на обед-перекус. Шеф-повар заранее расфасовывает и готовит походное питание, основной рацион которого составляют калорийные сублимированные продукты, протеиновые батончики, разносолы, сало и прочие экспедиционные, питательные и восстанавливающие силы, продукты. Разведение костров опасно и может быть причиной лесных пожаров, в связи с этим в пеших переходах для приготовления еды используются только газовые горелки и облегчённые газовые баллоны. 15:30 После продолжительного отдыха и обеда команда размеренно продолжает продвигаться к стационарному базовому лагерю, расположенного на реке Лозьва (База Ильича). Заключительная часть пути проходит по старому вездеходному следу. 19:00 Прибытие на стоянку под названием «Изба Ильича» или «База Ильича». Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в пяти километрах от базы. Изба расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич. Геологи давно уж покинули эти места, но название места осталось. Вечернее время. Встреча с основной группой. Постановка палаток, обустройство ночного мобильного лагеря, индивидуальные дела.. Вечерние индивидуальные дела. 20:00 – 21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки. Отдых. После 21:00 у участников экспедиции существует возможность посетить настоящую рубленную мансийскую баню с пихтовыми вениками, которая поможет снять усталость дневного перехода. Общий сбор группы у костра. Впечатления участников экспедиции. Обсуждение предстоящего сплава и планомерного графика движения по реке. 24:00 Отбой. Ночь в базовом лагере "База Ильича" на берегу реки Лозьва. Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.

3 день Сплав по горной реке Лозьве

8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню). 10:00 – 12:30 Стапель. Коллективная сборка и подготовка к сплаву катамаранов. Гид – инструктор руководит работой по подготовке плавсредств к сплаву и обучает участников путешествия этому навыку. Процесс сборки плавсредства состоит из нескольких операций: накачка насосом баллонов, монтаж жесткой рамы и соединение этого основания с надутыми гондолами. Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, обвязка вещей, распределение участников экспедиции пропорционально нагрузки на каждый катамаран. 12:30-13:00 Начало сплавной части маршрута. Оптимальное расположение: 4 человека на 1 катамаране. Верховья реки Лозьвы и ее притоков труднодоступны, ранее здесь действовали лагеря для заключенных. В ГУЛАГовские времена вдоль Лозьвы активно кипела жизнь – по реке сплавляли лес молевым способом или на плотах. На крутых поворотах часто можно встретить сложенные из бревен стены – это построенные заключенными отбойники, чтобы сплавной лес не втыкался в берег и не создавал заторов. По берегам реки также можно увидеть смутные очертания поселков лесозаготовительных артелей. Рыбалка по ходу движения по реке. В верховьях уральской реки Лозьва в основном обитают такие виды рыбы как таймень, щука, сибирский хариус, язь, тугун, плотва, пескарь, голец, ёрш, так же встречаются налим и елец. Самая активная рыбалка в верховьях Лозьвы происходит с конца июня и длится до конца сентября. Активный сплав по реке и рыбалка продолжается до 19:00. В процессе сплава предусмотрены кратковременные стоянки с целью обеда, рыбалки и осмотра красивых скал-бойцов, которые возвышаются над рекой. При удачной ловле шеф-повар приготовит фирменное блюдо из рыбы "сашими на весле", а также угостит всех участников путешествия разносолами из домашнего погребка либо сварит настоящую уху из северной рыбы горной реки. Для промежуточного лагеря на берегу реки Лозьва выбирается подходящее для стоянки место (широкая продуваемая коса либо таёжная полянка), участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением ресторанной еды, сервировкой стола, прочими подготовкой к трапезе. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Горячий изысканный ужин в честь первого дня сплава. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани – сухие дрова и плавник – собирается коллективно). Ночь на берегу реки Лозьва.

4 день Продолжение сплава. Манси, люди затерянные в тайге. Страна Манчи-Ма

8:00 Ранний подъём, утренние сборы. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню) 10:00 – 11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые гермомешки, сбор общего общего клубного снаряжения, распределение амуниции, личных вещей и продуктов по катамаранам, увязка вещей. 11:00 Продолжение сплава по реке. В течение всего дня предусмотрена рыбалка, в тех местах, где участникам покажется перспективным. Шеф-повар, по согласованию с группой, двигается автономно, обгоняя команду и ожидает группу ниже по течению реки на промежуточных стоянках с целью подачи горячего обеда и вечерней трапезы – сытного ужина. Продолжительность дневного сплава на катамаранах: 8-9 часов размеренного движения с короткими остановками для рыбалки и часовым перерывом на обед. Промежуточный лагерь с костром для обеда предусмотрен с 14:00 до 15:00. Прибытие на речную косу у мансийского становища "Тресколье". Экскурсия – трекинг (1км в одну сторону) в мансийскую деревню Тресколье (пер. с мансийского: Керас-кол-павыл-я или «Дом у скалистой реки» или «Трес-Кол-Я» – каменный дом на берегу реки). Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»). После недавних лесных пожаров большинство семей манси переселились в пос. Ушму, но в Тресколье ещё остались несколько жилых домов. Здесь живут чистые манси, сохранившие свой род, свою кровь. Здесь, в Тресколье, до сих пор нет электричества, связи, транспортных дорог. Осмотр территорий поселения Тресколье. Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников. Постоянные избы отапливаются с помощью чувала – некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной. Хлеб манси пекут в особых печах, расположенных недалеко от дома. После 19:00 возвращение на речную косу – место очередной ночевки. Установка шатра, персональных палаток, благоустройство кемпинга. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Ужин. Представление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок из рыбы (при её наличии) с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемому группе меню. Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани – сухие дрова и плавник – собирается коллективно). Ночь в тайге на берегу реки Лозьвы.

5 день Сплав. Пещеры. Национальный посёлок. Осколки Ивдель-ЛАГ

8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню). 10:00 – 11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей в непромокаемые мешки, сбор общего клубного снаряжения, распределение снаряжения и продуктов по катамаранам, увязка вещей 11:00 Продолжение сплава по реке. Экскурсия 1. 12:00-13:00 Ниже поселения Тресколья по течению на берегах реки Лозьва располагаются целый комплекс мерзлотных карстовых пещер. Одна за другой на коротком участке реки за тысячи лет образовались две грот-пещеры: Китовая пасть и подземно-ледяная Пещера-грот, в которой, по рассказам манси, когда-то раньше жил снежный человек (менкв, йетти). В летнее время, в зависимости от погодной ситуации и уровня воды в реке Лозьве, у участников экспедиции существует возможность проникнуть внутрь пещер и сделать памятные фото и видео. Все существующие пещеры являлись жертвенными для племен манси. В одной из пещер манси хранили их главного идола – легендарную мансийскую богиню Золотую Бабу (Сорни Най, Зарни Ань, Сорни эква, Зарни инь), которую также называют Золтым идолом севера, Сибирским Фараоном. Найти Золотую Бабу пытались в течение многих столетий викинги, новгородцы, дружина Ермака, а позднее учёные-этнографы, но отыскать её не удавалось никому. Манси надёжно охраняли её, оберегая от врагов. Экскурсия 2. 14:00-15:00. На расстоянии 8км ниже поселения Тресколье, на впадении в Лозьву (устье) реки Ушмы находится национальный мансийский посёлок Ушма – резервация коренных манси Северного Урала. Местные жители очень гостеприимны, некоторые семьи приглашают в избы с целью фотосессий, изучения семейных альбомов, а также на чай с угощением. Мансийский национальный поселок Ушма представляет собой около десятка жилых домов, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках» по обоим берегам Лозьвы. В Ушме нет заборов и огородов. Манси не занимаются сельским хозяйством, живут исключительно за счет охоты. 15:00 – 16:00 Обед, приготовленный шеф-поваром на солнечной полянке берега реки, рядом с посёлком Ушма. Экскурсия 3. 17:00-19:00 Основной части группы предлагается посещение остатков первой в СССР колонии – поселения, где проживали расконвоированные заключенные. В советские времена здесь работали лесопилка, баня, хлебопекарня, прачечная. Был разбит парк с детскими качелями и клумбами – невиданные удобства для ГУЛАГа. За всю историю поселения отсюда не было совершено ни одного побега. С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители перебрались на «большую землю». На данный момент остатки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла. Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных – верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета. 20:00 Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Праздничный ужин (согласно меню) в честь участников путешествия. Предоставление шеф-поваром изысканных таёжных северных блюд, закусок из северной рыбы (при наличии) горной реки, вкуснейших сашими и традиционного согудая, малосольной рыбки с перчиком и хрустальным лучком и прочих основных мясных блюд, согласно предлагаемым группе различным вариантам ресторанного меню. По общему желанию группы принимается решению о текущем продолжении маршрута. Вариант 1 : Ночь в национальном посёлке Ушма на берегу реки Лозьвы. Утром следующего дня – продолжение размеренного двухдневного сплава на катамаранах по реке Лозьва до пос. Вижай;

: Ночь в национальном посёлке Ушма на берегу реки Лозьвы. Утром следующего дня – продолжение размеренного двухдневного сплава на катамаранах по реке Лозьва до пос. Вижай; Вариант 2: Ночной переезд в пос. Тохта для дальнейшего двухдневного сплава по горной реке, святой для манси Ялпынг-Я. Вечер текущего дня. Сборка катамаранов, упаковка личной и клубной амуниции, погрузка снаряжения в грузовой автомобиль-вахтовку "Урал" и переезд группы со всем снаряжением по грунтовым лесным дорогам таёжной местности на грузовом автомобиле Урал по маршруту пос. Ушма-заброшенная деревня Тохта на расстояние около 100км с целью сплава по горной реке Вижай - Ялпынг-Я. В зависимости выбранного варианта и от погодных условий группа отправляется на автомашине Урал до заброшенной деревни Тохта (100км), либо располагается на отдых либо на берегу реки Лозьвы в мобильном шатре и палатке или ночует в мансийских этнических домиках в национальном посёлке Ушма. По общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани – сухие дрова и плавник – собирается коллективно.

6 день Сплав. Рыбалка. Сакральная пещера. Таёжное озеро

1. Вариант дальнейшего сплава по реке Лозьве. 8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню). Сборы лагеря, снятие с промежуточной стоянки, упаковка личных и общих вещей, обвязка катамаранов. Начало дневного движения вниз по реке Лозьве. Шестой день вертолётного путешествия посвящен целиком сплаву вниз по течению реки Лозьва и рыбалке на северную рыбу: щуку, хариуса и тайменя (поймал-отпустил). Во время сплава вниз по течению реки Лозьве, команда останавливается на кратковременные стоянки с целью рыбалки на хариуса и легендарную царь-рыбу – северного тайменя. Каждый пойманный таймень, после короткой фотосессии, в обязательном порядке отпускается обратно в реку. Таймень – ценная рыба, занесённая в Красную Книгу РФ и мечта каждого рыбака. В 20 км ниже национального посёлка Ушма расположена Ушминская пещера, известная также как Лозьвинская и Шайтан-яма. Пещера разработана в невысокой известняковой скале правого берега р. Лозьвы. В пещере располагалось родовое святилище рода Бахтияровых. Участники экспедиции, при желании, могут сделать фотосессии на фоне Ушминской пещеры, а у наиболее опытных путешественников-спелеологов, при благоприятных погодных условиях, существует возможность самостоятельно исследовать Ушминскую пещеру (необходимо спец.снаряжение). Рыбалка, в зависимости от времени летне-осеннего сезона, может осуществляться на разную рыбу, разными снастями – спиннинг, нахлыст, классическое удилище. Наживки и блёсна также могут быть различными в зависимости от предпочтения каждого рыбака. 14:00 Горячий обед. С 15:00 Продолжение сплава и рыбалка на реке Лозьва. Течение реки Лозьвы спокойное и медленное. По мере удаления от гор характер реки меняется, вдоль берегов появляются песчаные отмели, тайга становится менее глухой и труднопроходимой, всюду видны следы деятельности человека. В течение дневного активного сплава для желающих рыбаков и туристов существует возможность посещения живописного таёжного озера Елесинского (Маньинского), находящегося в 800м от устья реки Лозьвы. От берега реки к озеру идет хорошо утоптанная тропинка. Несмотря на свою труднодоступность, водоем пользуется большой популярностью среди уральских охотников и рыбаков. Участники экспедиции должны быть оснащены GPS-навигаторами и фальшфейерами на случай встречи с дикими зверями. 19:00 Прибытие на промежуточную стоянку для установки ночного лагеря. Место стоянки выбирает гид-проводник, руководствуясь основными правилами сплава. Стоянка выбирается по согласованию с командой, желательно напротив скалы с ямой или омутом. Как правило, ночной хищник-таймень держится в ямах, глубоких плёсах, бочагах, омутах под крутыми скалами. Окончание дневного сплава. Установка шатра, персональных палаток. Коллективный сбор топлива для костра и ночной нодьи. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. 21:00 Горячий ужин (согласно меню). Возможна организация мобильной бани (коллективно). С 22:00, 23:00 – время ночной рыбалки на хищную рыбу с использованием специальных приманивающих снастей – мышь и nightwalker. Ночь на косе реки Лозьва. 2. Вариант автопереброски на реку Вижай. Сплав по горной реке Вижай. 8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню). 10:00 – 12:30 Стапель. Коллективная сборка плавсредств под руководством опытных гидов. В зависимости от уровня воды в реке будем сплавляться на катамаранах (по большой воде) или на туристических байдарках (по малой воде). Остальные участники помогают собирать лагерь и увязывать личные вещи и общественное снаряжение на палубе катамарана (или байдарки). 12:30-13:00 Начало сплава по реке Вижай. Реки на Урале не глубоки и у местных жителей в основном используются длинные, узкие и остроносые лодки – челдонки, долблёнки. Спортивные байдарки в точности копируют их очертания. Несмотря на кажущуюся хрупкость, у них хорошая грузоподъёмность и остойчивость при малой осадке. Вижай – это типично горно – таежная река, сплав по которой технически не сложен, но доставит истинное наслаждение любителям природы. Это одна из красивейших и таинственных уральских рек. По берегам реки располагались древние мансийские святилища. В настоящее время известен ряд культовых мест – в истоках и близ устья реки. Основной маршрут проходит через скальный известковый массив, что сильно влияет на характер реки – стремительные перекаты чередуются с глубокими ямами и плесами. По берегам множество красивых скал – бойцов. Также, в этом районе много арочных скальных образований и пещер, с подземными озерами и реками. Передвигаясь на катамаранах по рекам, путешественники должны быть всегда начеку. На Северном Урале можно встретить типичных представителей фауны тайги и тундры, Азии и Европы: песцов, зайцев, соболей, волков, куропаток, белых сов, бобров, норку и др. Медведи на Северном Урале встречаются повсеместно, но увидеть их удается редко: зверь, почуяв запах человека, уступает дорогу. На берегах реки могут неожиданно появиться утки, лебеди, выдры, ондатры. Бывает, что и глухари или тетерева садятся на деревья над становищем, рябчики пролетают по утрам прямо над палаткой. Активный сплав по реке и рыбалка продолжается до 19:00 часов. В процессе сплава предусмотрены кратковременные стоянки с целью обеда и рыбалки. Для промежуточного лагеря на берегу реки выбирается подходящее для стоянки место, участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки, шеф-повар занят приготовлением вечернего ужина и сервировкой стола. Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Ужин. Отдых. Возможна организация мобильной бани (коллективно). Ночь на берегу горной реки.

7 день Окончание сплава

1. Вариант окончания сплава с рыбалкой по реке Лозьве. 7:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 8:00 Горячий завтрак (согласно меню). Завершающий, седьмой день сплава. После сытного таёжного завтрака, упаковки личного и общего снаряжения, обвязки катамаранов и прочих, предшествующих сплаву, действий, команда отправляется в путь вниз по течению реки Лозьва до посёлка Вижай. Сплав по реке Лозьва предполагает отличную охоту, рыбалку, сбор грибов, ягод. Окружающая природа красива, щедра на природные дары. 14:00 Горячий обед, промежуточный дневной лагерь у костра. 15:00 Продолжение сплава, при наличии достаточного запаса времени возможно посещение затона реки Лозьва (9км выше пос. Вижай), где охотятся крупные щуки и таймень. 19:00 Прибытие на место конечной стоянки-эвакуации – базу Вижай, находящуюся на слиянии рек Лозьвы и Вижай. По прибытии на конечную точку маршрута, после размещения в избе базы "Вижай" (либо постановки лагеря для ночёвки группы), при достаточном запасе времени у участников путешествия существует возможность совершить пеший поход к арке "Золотые Царские Ворота Вижая". Золотые (или Царские) Ворота – живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная на скальном выходе берега реки Вижай в непосредственной близости у воды. Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м. Многие считают, что арка имеет искусственное происхождение и была сооружена для шаманских ритуалов. По поверьям манси, проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку они представляют собой мост между мирами живых и мертвых. Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, может ощутить в будущем воздействие этого места силы и изменения в своей жизни (как правило, в худшую сторону). Вечерние индивидуальные дела. 21:00 Горячий ужин (согласно меню). Разборка катамаранов, байдарок. Упаковка походного снаряжения. Отдых. Спутниковая связь с цивилизацией с целью сообщения GPS-координат конечного расположения группы. Ночь на базе "Вижай" на берегу рек Лозьва и Вижай. 2. Вариант окончания сплава по реке Вижай. 8:00 Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. 9:00 – 10:00 Неспешный завтрак на берегу реки (согласно меню). 10:00 – 11:00 Сборка лагеря, упаковка личных вещей и общего клубного снаряжения, распределение оборудования и продуктов по плавсредствам, увязка вещей. 11:00 Продолжение сплава по реке. В течение всего дня предусмотрена рыбалка на перекатах или в заводях со стоячей водой. Продолжительность дневного перехода около 8 часов неторопливого сплава по реке с остановкой на обед и экскурсии к природным достопримечательностям. Золотые (или Царские) Ворота – живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная в непосредственной близости у воды. 19:00 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы "Вижай". Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом. Шеф-повар клуба угощает фирменными блюдами и специалитетами, способными удивить даже самого требовательного гурмана. 21:00 Русская баня на берёзовых дровах (по желанию команды). Ночь на базе "Вижай" в комфортабельных деревянных домиках.

8 день Обратный вылет