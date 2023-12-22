Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу

Индивидуальная экскурсия в Тарусе
Зимой Таруса замирает в уютной сонной неге: топятся печи, в окнах потягиваются полосатые коты, где-то вдалеке вдруг залает пёс, а в саду хрустнет заснеженная ветка яблони, на улице никого.

Это отличная возможность прогуляться по знаковым местам города в тиши и покое, насладиться сказочной атмосферой и послушать историю этого места.
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Таруса зимняя: прогулка по заснеженному городу
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Главная площадь города перед величественным собором Св. Петра и Павла
  • Аллея литературной славы на набережной
  • Загадочный камень Марины Цветаевой
  • Трогательный «уснувший мальчик» — надгробие могилы тончайшего гения живописи Мусатова
  • Старинный храм Воскресения Христова на высоком косогоре с видом на реку и заокские дали
  • Серпантинный спуск к низине Игумного оврага, который часто называют тарусской Швейцарией
  • Застывшие в зимнем сне тихие улочки с частной, во многом дачной застройкой и цветаевские тропы

Описание

Об экскурсии Зимой Таруса замирает в уютной сонной неге: топятся печи, в окнах потягиваются полосатые коты, где-то вдалеке вдруг залает пёс, а в саду хрустнет заснеженная ветка яблони, на улице никого. Словом, она предоставлена сама себе. Не всяк дачник вспоминает о своём летнем жилище и заезжает сюда погостить в зимний период. А вот и напрасно. Есть в зимнем монохромном тарусском пейзаже необъяснимое очарование, своя пасторальная самобытность, неспешность времени и бытия. Тарусе и зимой есть чем удивить. С конца XIX века Таруса становится любимым живописным уголком прославленных художников, писателей и деятелей культуры. Во время прогулки наедине с городом мы посетим места, где бывали, жили и творили Поленовы, Цветаевы, Вульфы, Мусатов и другие творческие имена. Важная информация • Пожалуйста, одевайтесь по погоде: тёплые варежки и нескользящая обувь приветствуются.
Маршрут пролегает вдоль реки, есть несколько подъёмов/спусков в т. ч. и по лестнице. Если у кого-то из участников экскурсии есть особенности с передвижением, пожалуйста, сообщите, чтобы я смогла скорректировать маршрут для вашего комфорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Питание
  • Транспорт
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Таруса, улица Ленина 1в (Петропавловский собор)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде: тёплые варежки и нескользящая обувь приветствуются.
  • Маршрут пролегает вдоль реки, есть несколько подъёмов/спусков в т. ч и по лестнице. Если у кого-то из участников экскурсии есть особенности с передвижением, пожалуйста, сообщите, чтобы я смогла скорректировать маршрут для вашего комфорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Тарусы

Вдохновляющая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
41 отзыв
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
у памятника Ленину
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
6 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
Площадь Ленина, д. 1 (Собор Петра и Павла)
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
от 6 250 за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
5 500 за всё до 5 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Тарусе
ХОРОШО
🧭
ТАМ