Зимой Таруса замирает в уютной сонной неге: топятся печи, в окнах потягиваются полосатые коты, где-то вдалеке вдруг залает пёс, а в саду хрустнет заснеженная ветка яблони, на улице никого.
Это отличная возможность прогуляться по знаковым местам города в тиши и покое, насладиться сказочной атмосферой и послушать историю этого места.
Это отличная возможность прогуляться по знаковым местам города в тиши и покое, насладиться сказочной атмосферой и послушать историю этого места.
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Что вас ожидает:
- Главная площадь города перед величественным собором Св. Петра и Павла
- Аллея литературной славы на набережной
- Загадочный камень Марины Цветаевой
- Трогательный «уснувший мальчик» — надгробие могилы тончайшего гения живописи Мусатова
- Старинный храм Воскресения Христова на высоком косогоре с видом на реку и заокские дали
- Серпантинный спуск к низине Игумного оврага, который часто называют тарусской Швейцарией
- Застывшие в зимнем сне тихие улочки с частной, во многом дачной застройкой и цветаевские тропы
Описание
Об экскурсии Зимой Таруса замирает в уютной сонной неге: топятся печи, в окнах потягиваются полосатые коты, где-то вдалеке вдруг залает пёс, а в саду хрустнет заснеженная ветка яблони, на улице никого. Словом, она предоставлена сама себе. Не всяк дачник вспоминает о своём летнем жилище и заезжает сюда погостить в зимний период. А вот и напрасно. Есть в зимнем монохромном тарусском пейзаже необъяснимое очарование, своя пасторальная самобытность, неспешность времени и бытия. Тарусе и зимой есть чем удивить. С конца XIX века Таруса становится любимым живописным уголком прославленных художников, писателей и деятелей культуры. Во время прогулки наедине с городом мы посетим места, где бывали, жили и творили Поленовы, Цветаевы, Вульфы, Мусатов и другие творческие имена. Важная информация • Пожалуйста, одевайтесь по погоде: тёплые варежки и нескользящая обувь приветствуются.
Маршрут пролегает вдоль реки, есть несколько подъёмов/спусков в т. ч. и по лестнице. Если у кого-то из участников экскурсии есть особенности с передвижением, пожалуйста, сообщите, чтобы я смогла скорректировать маршрут для вашего комфорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Питание
- Транспорт
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Таруса, улица Ленина 1в (Петропавловский собор)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде: тёплые варежки и нескользящая обувь приветствуются.
- Маршрут пролегает вдоль реки, есть несколько подъёмов/спусков в т. ч и по лестнице. Если у кого-то из участников экскурсии есть особенности с передвижением, пожалуйста, сообщите, чтобы я смогла скорректировать маршрут для вашего комфорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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