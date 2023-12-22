Об экскурсии Зимой Таруса замирает в уютной сонной неге: топятся печи, в окнах потягиваются полосатые коты, где-то вдалеке вдруг залает пёс, а в саду хрустнет заснеженная ветка яблони, на улице никого. Словом, она предоставлена сама себе. Не всяк дачник вспоминает о своём летнем жилище и заезжает сюда погостить в зимний период. А вот и напрасно. Есть в зимнем монохромном тарусском пейзаже необъяснимое очарование, своя пасторальная самобытность, неспешность времени и бытия. Тарусе и зимой есть чем удивить. С конца XIX века Таруса становится любимым живописным уголком прославленных художников, писателей и деятелей культуры. Во время прогулки наедине с городом мы посетим места, где бывали, жили и творили Поленовы, Цветаевы, Вульфы, Мусатов и другие творческие имена. Важная информация • Пожалуйста, одевайтесь по погоде: тёплые варежки и нескользящая обувь приветствуются.

Маршрут пролегает вдоль реки, есть несколько подъёмов/спусков в т. ч. и по лестнице. Если у кого-то из участников экскурсии есть особенности с передвижением, пожалуйста, сообщите, чтобы я смогла скорректировать маршрут для вашего комфорта.