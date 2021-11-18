Все экскурсии в Тарусе
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком) , с посещением главных...
Ежедневно, по договоренности
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Тарусе на 2021 год, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 ноябрь, декабрь и январь