Индивидуальная экскурсия 7ч 12 000 ₽ за 1-10 чел. Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике Ежедневно, по договоренности Индивидуальная экскурсия 2ч 4 500 ₽ за 1-10 чел. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову Ежедневно Индивидуальная экскурсия 6ч 7 000 ₽ за 1-10 чел. История малых городов: Серпухов и Таруса Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком) , с посещением главных... Ежедневно, по договоренности

Доступно 3 экскурсии 🚌 в Тарусе на 2021 год, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 ноябрь, декабрь и январь