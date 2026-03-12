Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТарусские пленники
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТаруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборАвторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Отправиться в Поленово и узнать художника как творца, строителя, архитектора и большую личность
Начало: У фонтана на площади
13 авг в 14:00
14 авг в 15:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от 7200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Тарусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Начало: На улице Розы Люксембург
Сегодня в 19:00
10 авг в 18:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
13 авг в 14:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Таруса с воды: прогулка на сапах на Оке
Спокойный сплав для полной перезагрузки - без спешки и суеты
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
10 авг в 12:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная Таруса и удивительный музей Сергея Жарова
По следам художников, поэтов и музыкантов - почувствовать атмосферу вдохновения на берегах Оки
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три эпохи русского Барбизона
Таруса, город вдохновения, ждёт вас! Узнайте о жизни и творчестве Цветаевой и Паустовского, прогуляйтесь по Тарусской тропе и окунитесь в мир литературы
Начало: Косогор Борисова Мусатова
Завтра в 11:00
10 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тарусе и Серпухову
Сквозь века - по Окским берегам
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
Погулять по старинным улочкам, услышать истории знаменитых дачников и отдохнуть в дворянской усадьбе
Начало: В центре Тарусы
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 21 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Таруса: прогулка по вечернему городу
Насладиться закатом, попробовать знаменитый цветаевский пирог и поверить в магию места
Начало: На ул. Декабристов
Завтра в 17:00
15 авг в 17:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
8150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Таруса - город, где оживают мечты
Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Поездка по окрестностям Тарусы на квадроцикле
Авторские внедорожные маршруты: лесные тропы, заброшенные лагеря, карьеры и места с историей
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Таруса - Поленово: трансфер на моторной лодке
Прокатиться с ветерком по Оке до усадьбы (или других локаций в окрестностях)
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 4375 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заезд на квадроциклах и вечер на BBQ-лодке
Прокатиться по лесам и полям в окрестностях Тарусы и провести расслабленный вечер на Оке
Начало: На ул. Луначарского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Оке на лодке с мангалом в Тарусе
Пожарить шашлыки прямо на борту и полюбоваться берегами
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 22 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Таруса-драйв: сап-рафтинг по дикой речке с ужином
Пройти быстрые перекаты мелководной Таруски и полюбоваться пейзажами, которые воспел Паустовский
Начало: По договорённости
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
от 8960 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Таруса глазами её знаменитых жителей
Прочувствовать дух города художников и поэтов: от парадных видов до тихих улочек
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 14:00
22 авг в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса - обзорная экскурсия по городу
Начало: У памятника Генералу М.Г. Ефремову, ул. Розы Люксе...
13 авг в 13:00
27 авг в 13:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса литературная
Пройти по городу и раскрыть секреты творчества Паустовского, Заболоцкого, Цветаевой и Ахмадулиной
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
13 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Тарусе: 10000 шагов тропою вдохновения
Начало: Тарусская гостиная, Таруса, ул Розы Люксембург д 8
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 109 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Дата посещения: 12 мар 2026
Неизгладимые впечатления произвела Таруса. Благодаря гиду Юлии, за 4 часа мы познакомились с основными достопримечательностями. Хочется отметить профессионализм, внимательность и обаяние Юли. Подача материала воспринимается легко, что поддерживает интерес и желание вернутся сюда снова и продолжить изучение этого прекрасного места.
+4
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Б
Дата посещения: 4 окт 2025
Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию.
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Н
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень повезло с экскурсоводом. Виктория Андреевна настоящий кладезь интересной информации про Тарусу и ее замечательных обитателей. А сколько стихов мы услышали на экскурсии! Спасибо, было очень интересно и душевно!
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М
Дата посещения: 26 июл 2025
Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
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В
Дата посещения: 2 мая 2025
Все великолепно!
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Ю
Гидом у нас была Ирина Владимировна, по совместительству директор музея "Чердак" - очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно для нас. Приезжали впервые в Тарусу семьей, были с детьми 13 и 16 лет - им также понравилось.
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Т
Совпали все ожидания от путешествия, города, гида. Когда человеку есть, что рассказать и рассказать хочется, происходит особая химия. Ольга любит
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М
Экскурсию провела гид Ирина Владимировна. Нам очень понравилось. Вся информация подана в полном обьеме. Интересный маршрут. Кто не определился с выбором гида и экскурсии, то от души рекомендую Ирину Владимировну.
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К
Юлия - совершенно замечательный экскурсовод, ее эрудиции можно только позавидовать. Сама экскурсия была на редкость хорошо спланирована.
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Т
Влюбленная в город гид Елена справилась со своей задачей на отлично! Рассказ был увлекательным и интересным! Глубокое знание истории и
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Всего 641 отзыв в Тарусе
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Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе
Самые популярные экскурсии в Тарусе
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в августе 2026
Сейчас в Тарусе можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 1500 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 641 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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