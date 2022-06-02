Старинная, уютная, талантливая Таруса

С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей

Чудесное направление для поездки на выходные — городок Таруса на высоком берегу Оки в Калужской области.

Наш гид познакомит вас с местными красивыми храмами, расскажет, как развивался город и чем он живет сегодня. Гуляя, вы узнаете, как выглядела российская провинция во времена Пушкина. А еще перенесетесь во времена, когда Тарусу облюбовали писатели и художники.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пешком по старинным улочкам

В центре нашего внимания окажется историческая застройка Тарусы. Вы увидите величественный собор Петра и Павла, построенный в конце 18 века на средства императрицы Екатерины II. Доминанта храма — трехъярусная колокольня, с которой открываются панорамные виды на Тарусу. От собора пройдем к Воскресенской горе и посмотрим на старейшее сооружение города — церковь Воскресения Господня. А неподалеку найдем святой источник и часовню. И конечно, вы познакомитесь с любопытными зданиями 19 века: увидите соляной амбар, купеческие особняки, кожевенный склад, гостиный ряд.

Городок вдохновения

На рубеже 19-20 столетий Тарусу называли «отечественным Барбизоном». Сюда приезжали именитые художники, ученые, музыканты и черпали вдохновение для новых творений. Прогуливаясь по городу, вы осмотрите дома пианиста Рихтера и поэта Заболоцкого, памятники Паустовскому, Белле Ахмадулиной, Ефрему Мухину. Поклонникам творчества Марины Цветаевой будет интересно побывать у кенотафа поэтессы — он установлен там, где она мечтала быть похороненной.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • За дополнительную плату возможно посещение Дома-музея семьи Цветаевых

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тарусы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Тарусе

История малых городов: Серпухов и Таруса
6 часов
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
История малых городов: Серпухов и Таруса
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле
7 000 за 1-10 чел.
Экскурсия в Поленово из Тарусы
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия в Поленово из Тарусы
5 000 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Тарусе
2 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Тарусе
4 500 за 1-10 чел.
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
3 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
5 500 за 1-10 чел.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
7 часов
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
12 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тарусе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тарусе
ХОРОШО
🧭
ТАМ