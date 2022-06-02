Чудесное направление для поездки на выходные — городок Таруса на высоком берегу Оки в Калужской области. Наш гид познакомит вас с местными красивыми храмами, расскажет, как развивался город и чем он живет сегодня. Гуляя, вы узнаете, как выглядела российская провинция во времена Пушкина. А еще перенесетесь во времена, когда Тарусу облюбовали писатели и художники.

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Что вас ожидает

Пешком по старинным улочкам

В центре нашего внимания окажется историческая застройка Тарусы. Вы увидите величественный собор Петра и Павла, построенный в конце 18 века на средства императрицы Екатерины II. Доминанта храма — трехъярусная колокольня, с которой открываются панорамные виды на Тарусу. От собора пройдем к Воскресенской горе и посмотрим на старейшее сооружение города — церковь Воскресения Господня. А неподалеку найдем святой источник и часовню. И конечно, вы познакомитесь с любопытными зданиями 19 века: увидите соляной амбар, купеческие особняки, кожевенный склад, гостиный ряд.

Городок вдохновения

На рубеже 19-20 столетий Тарусу называли «отечественным Барбизоном». Сюда приезжали именитые художники, ученые, музыканты и черпали вдохновение для новых творений. Прогуливаясь по городу, вы осмотрите дома пианиста Рихтера и поэта Заболоцкого, памятники Паустовскому, Белле Ахмадулиной, Ефрему Мухину. Поклонникам творчества Марины Цветаевой будет интересно побывать у кенотафа поэтессы — он установлен там, где она мечтала быть похороненной.

Организационные детали