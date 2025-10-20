1 день

Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Водыдо 13:30.

Сбор группы.

13:45 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 ч, с остановками).

По пути — поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет от 600 руб. /чел. (оплата наличными на месте)).

Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин (самостоятельно).

19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен согласно бронированию.

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160