Альпийские луга, целебный воздух и благоприятный климат станут нашими верными спутниками на протяжении всего активного отдыха.
Если посчастливится, компанию нам составит и Эльбрус: в благоприятную осеннюю погоду сможем любоваться видами на вулкан во время треккингов по горным просторам.
Программа тура по дням
Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Водыдо 13:30.
Сбор группы.
13:45 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 ч, с остановками).
По пути — поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет от 600 руб. /чел. (оплата наличными на месте)).
Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен согласно бронированию.
Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».
Треккинг на Бадукские озера
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.
Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.
Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его.
По его завершении, на вершине горы вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», которому покорились дикие горные пространства.
Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м, а глубина не превышает 5 м.
Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м выше, и диаметр его составляет 200 м.
Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.
Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.
Обед (сух. паёк) на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен согласно бронированию.
Треккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевал
Продолжительность: 6-7 часов
Перепад высот: 400 метров
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
На транспорте высокой проходимости отправляемся из Домбая в Теберду, далее в Мухинское ущелье.
Маршрут проходит по северной границе Тебердинского заповедника по руслу реки с необычным названием Муху́.
Поднимаемся по грунтовой дороге, идущей вдоль реки.
Сначала, с самого въезда, мы попадаем в березовую рощу, а после — в хвойный лес.
На высоте около 2700 метров над уровнем моря, дорога выходит на открытую местность.
Наш путь — выше, к озеру Шобайдак расположенному на высоте 2930 метров над уровнем моря.
Само озеро бо́льшую часть года покрыто льдом.
Далее нас ждет небольшой треккинг к озеру и после — подъём на скальный выступ над озером, откуда открывается восхитительный вид на Мухинское ущелье и ущелье Марка́.
В хорошую погоду можно увидеть малое Марки́нское озеро.
В погожий, солнечный полдень озерная гладь становится пронзительно-бирюзовой.
Для всех желающих предлагаем еще подняться на вершину Белая Папаха, которая возвышается прямо над озером.
В ясную погоду с Белой Папахи видна Западная вершина Эльбруса и шикарный панорамный вид Кавказского хребта.
Обед (сух. паек).
На обратном пути нас ждет подъём на джипах к Мухи́нскому перевалу.
Откуда открывается великолепный вид на Му́хинское ущелье и ущелье Марка́, но уже в другом ракурсе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен согласно бронированию.
Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Отъезд
Перепад высот: 600-1350 метров.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3000 м) на канатной дороге (с доплатой за билет — 2300 руб. /чел. на месте).
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Обед (самостоятельно на курорте).
13:30 Групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Размещение на дополнительном месте (с 10 лет)
«Снежный Барс» 3* / «Снежинка» 3* (номер улучшенный), «Голд стар»
завтрак
|43000
|58000
|41000
«Gold Star» 3*
завтрак + ужин
|48500
|63000
|46000
«Таурух» 3+* (номер стандарт)
завтрак
|52000
|69000
|нет
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет — 5%.
Варианты проживания
Снежный Барс
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
ТауРух
Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
Снежинка
Отель Снежинка находится в Домбае в 300 м от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
С 2005 года ей присвоен статус три звезды. К услугам гостей здесь предоставлены: спортивная площадка, сауна с бассейном, прокат горнолыжного инвентаря и бильярдная.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 66 просторных и комфортных номеров, поделенных на различные категории. Они обустроены современной мебелью, а также телевизором и холодильником. Во всех номерах есть собственная ванная комната. На территории доступно подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:30. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу.
В стоимость Вашего проживания включены ароматные и сытные завтраки. Также желающие могут также оплатить комплексные обеды и ужины. На местности работает два бара в которых будет приятно провести время.
Из близлежащих достопримечательностей Вы сможете посетить: озеро Турье, ущелье Алибек и Чучхурский водопад. Расстояние до канатной дороги составляет 267 м, а до лыжной трассы — 3,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы "аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды -"Суворовские источники " - Домбай - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды"
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту (трансфер к началу пеших маршрутов осуществляется на УАЗ Патриот или УАЗ Буханка в зависимости от состава группы)
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* / 3+* на выбор (3 ночи) в поселке Домбай
- Питание по программе тура: 2 обеда (сух. паёк стандарт) по программе тура
- Завтраки в отелях - «шведский стол»
- Ужины в отеле «Gold Star» (ужин - комплекс из 3 блюд)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Услуги за получение пропуска в погран. зону для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Проживание в отелях Пятигорска
- Доплата за сух. пайки веган - 700 руб. /чел
- Индивидуальные трансферы - от 7 000 руб
- Входные билеты в «Суворовские термальные источники» - от 600 руб. (оплата наличными на месте)
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Билеты на канатную дорогу - от 2 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Мусса-Ачитара;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки от 350 рублей в день.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:30. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.
Проводы
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 местного времени. Для гостей, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 7000 руб. .
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.
Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии.
Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Будет ли связь, интернет на маршруте?
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям.
Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800-3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Какие меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Какие есть правила поведения во время треккинга?
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какой состав у сух. пайка?
- Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
- примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, фрукты по сезону, вода или сок.
Есть ли в туре скидки?
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет — 5%.
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право в связи с погодными условиями или закрытием маршрутов нац. заповедником вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.