Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Таманскому полуострову, где вы сможете создать индивидуальный маршрут, выбрав из множества исторических и природных достопримечательностей. Вас ждут античные города, винодельни и знаменитые музеи, в том числе дом-музей М. Ю. Лермонтова и археологическое раскоп «Городище Гермонасса».
В тёплой дружеской атмосфере мы откроем для вас богатство культуры и природы этого удивительного края.
В тёплой дружеской атмосфере мы откроем для вас богатство культуры и природы этого удивительного края.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательное путешествие по Таманскому полуострову, где древняя история сливается с современностью, а чарующий морской бриз приносит ощущение свободы! Наша экскурсия-конструктор — это уникальная возможность создать маршрут, который будет полностью соответствовать вашим интересам! Вы сможете выбрать самые захватывающие достопримечательности, погружаясь в атмосферу античных городов Гермонассе и Фанагории, русского княжества Тмутаракани, а также познакомиться с историей казаков и великого поэта Михаила Лермонтова. Таманский полуостров не оставит вас равнодушными своими природными красотами: черным морем и бескрайними виноградными полями. Мы также посетим знаменитые винодельни, где сможете попробовать неповторимые вина с ярким южным послевкусием. В тёплой дружеской атмосфере мы посетим выбранные вами локации, такие как Таманский историко-археологический музей, археологический раскоп «Городище Гермонасса», дом-музей М. Ю. Лермонтова, винодельню «Шато Тамань», храм Покрова Пресвятой Богородицы и многое другое. Вы также можете посетить музеи и винодельни в п. Сенной, включая музей-заповедник «Фанагория». Каждая остановка подарит вам уникальные впечатления, новые знания и яркие воспоминания о прекрасном и многообразном Таманском полуострове! В экскурсию-конструктор могут войти следующие достопримечательности (2-4 шт. в зависимости от выбранных объектов) в станице Тамань:
- Таманский историко-археологический музей;
- Археологический раскоп под открытым небом «Городище Гермонасса»;
- Дом-музей им. М. Ю. Лермонтова;
- Набережная Тамани;
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
- Винодельня «Шато Тамань»;
• Выставочный этнографический комплекс «Атамань». И в п. Сенной:
- Музей-заповедник «Фанагория»;
- Винодельня «Фанагория».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В экскурсию-конструктор могут войти следующие достопримечательности (2-4 шт. в зависимости от выбранных объектов) в станице Тамань:
- Таманский историко-археологический музей
- Археологический раскоп под открытым небом «Городище Гермонасса»
- Дом-музей ИМ.М.Ю. Лермонтова
- Набережная Тамани
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Винодельня «Шато Тамань»
- Выставочный этнографический комплекс «Атамань»
- И в п. Сенной:
- Музей-заповедник «Фанагория»
- Винодельня «Фанагория»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.