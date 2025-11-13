Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Таманскому полуострову, где вы сможете создать индивидуальный маршрут, выбрав из множества исторических и природных достопримечательностей. Вас ждут античные города, винодельни и знаменитые музеи, в том числе дом-музей М. Ю. Лермонтова и археологическое раскоп «Городище Гермонасса».



В тёплой дружеской атмосфере мы откроем для вас богатство культуры и природы этого удивительного края.