Выходные в Самарской губернии: репинские места, волжские специалитеты, советские легковушки и пенное
Увидеть берега с картины, отведать вишнёвки и рыбки и обсудить «Жигули» на автозаводе и пивоварне
Начало: Тольятти, станция «Жигулёвское море», 10:10
11 июл в 10:10
8 авг в 10:10
21 900 ₽ за человека
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