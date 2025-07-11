Найдено 1 тур в Тольятти , цена 21 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

На автобусе 3 дня Выходные в Самарской губернии: репинские места, волжские специалитеты, советские легковушки и пенное Увидеть берега с картины, отведать вишнёвки и рыбки и обсудить «Жигули» на автозаводе и пивоварне Начало: Тольятти, станция «Жигулёвское море», 10:10 21 900 ₽ за человека

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