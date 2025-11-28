Утром мы встретимся на железнодорожном вокзале Великих Лук и позавтракаем в уютном кафе. Затем отправимся на экскурсию по городу, который считается одним из культурных центров Псковской области. Прогуляемся по улицам, поговорим об истории и познакомимся с памятниками и архитектурой.

Далее посетим дом-музей академика И. М. Виноградова — единственный музей в России, посвящённый знаменитому математику. Здесь сохранилась атмосфера старинной усадьбы и личные вещи учёного, благодаря которым можно лучше понять его жизнь и достижения.

После обеда нас ждёт переезд в Полибино — старинную деревню на берегу Ловати, где находится музей-усадьба Софьи Ковалевской, первой женщины-математика в России. Вы узнаете, как проходило её детство и где зародилась страсть Софьи к науке, а также прочувствуете атмосферу её семейного дома.

К вечеру приедем в Торопец — древний город в Тверской области, сохранивший очарование купеческих времён. После небольшой прогулки разместимся в гостинице и отдохнём.