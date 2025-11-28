Великие Луки и великие люди: старинные города и дома-музеи гениев музыки и математики
Пройтись по улочкам Торопца и увидеть, как жили И.М. Виноградов, С. Ковалевская и М.П. Мусоргский
Это путешествие — настоящая находка для тех, кто любит историю и атмосферу старинных русских городов.
За 2 дня вы увидите древние Великие Луки и узнаете тайны гениальных умов России — академика Ивана Виноградова и первой женщины-математика Софьи Ковалевской. Пройдётесь по купеческим улочкам Торопца, осмотрите особняки, храмы и монастыри. А в Наумове посетите дом композитора Модеста Мусоргского, вдохновлявшегося красотой родных озёр.
Описание экскурсии
Организационные детали
Отправление из Санкт-Петербурга: поезд 607А (21:07–6:30), возвращение поездом 377А (20:25–6:45). Отправление из Москвы: поезд 063А (21:15–7:47), возвращение поездом 064А (19:55–7:13). При себе необходимо иметь паспорт РФ и полис ОМС.
Утром мы встретимся на железнодорожном вокзале Великих Лук и позавтракаем в уютном кафе. Затем отправимся на экскурсию по городу, который считается одним из культурных центров Псковской области. Прогуляемся по улицам, поговорим об истории и познакомимся с памятниками и архитектурой.
Далее посетим дом-музей академика И. М. Виноградова — единственный музей в России, посвящённый знаменитому математику. Здесь сохранилась атмосфера старинной усадьбы и личные вещи учёного, благодаря которым можно лучше понять его жизнь и достижения.
После обеда нас ждёт переезд в Полибино — старинную деревню на берегу Ловати, где находится музей-усадьба Софьи Ковалевской, первой женщины-математика в России. Вы узнаете, как проходило её детство и где зародилась страсть Софьи к науке, а также прочувствуете атмосферу её семейного дома.
К вечеру приедем в Торопец — древний город в Тверской области, сохранивший очарование купеческих времён. После небольшой прогулки разместимся в гостинице и отдохнём.
2 день
Достопримечательности Торопца, дом-музей М.П. Мусоргского в Наумово
После завтрака отправимся на экскурсию по Торопцу. Увидим старинные купеческие особняки, древние храмы и монастыри, включая Свято-Тихоновский женский монастырь и Спасо-Преображенскую церковь. Заглянем к дому Патриарха Тихона и к первому в России памятнику Учителю, а также узнаем легенды о Красном острове и дубе Александра Невского.
Затем при желании можно будет посетить музей Космонавтики, где представлены модели космических аппаратов и артефакты, посвящённые покорителям Вселенной.
После обеда направимся в Наумово — родовое имение композитора Модеста Петровича Мусоргского. В старинном доме-музее вы познакомитесь с обстановкой 19 века и узнаете, где рождались музыкальные шедевры. Вечером вернёмся в Великие Луки.
Что включено
Проживание
Завтрак
Переезды на комфортабельном автобусе
Профессиональное сопровождение опытного гида
Обзорные экскурсии по Великим Лукам и Торопцу
Экскурсии и входные билеты в музей-усадьбу Ковалевской, музеи Виноградова и Мусоргского
Что не входит в цену
Ж/д билеты до Великих Лук и обратно
Пакет питания (2 обеда, 1 завтрак) - 1950 ₽
Экскурсия в музей Космонавтики - 100 ₽
Стоимость тура при 1-местном размещении составит 14 900 ₽
Начало: Ж/д вокзал г. Великие Луки (у памятника Ленину), 8:00
Завершение: Ж/д вокзал г. Великие Луки, 18:00
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Торопеце
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!
Екатерина
28 ноя 2025
Хочу выразить благодарность за великолепное путешествие! Всё было продумано: программа насыщенная, организация безупречная. Особенно приятно впечатлили гид Лариса Андреева и местные экскурсоводы - Владимир Иванович и Светлана, а также сотрудники музеев, настоящие профессионалы своего дела. Дружелюбные, увлечённые, с ними было легко и интересно. Большое спасибо за такой качественный и познавательный тур!
Татьяна
19 ноя 2025
Поездка оставила очень приятные впечатления! Узнавать истории людей, чьи имена встречаются на улицах и в учебниках, было увлекательно. Тур был удобно спланирован: хватало и активных экскурсий, и времени на отдых.
Лариса отлично справлялась с задачей - рассказывала интересно, отвечала на все вопросы и делала маршрут живым и насыщенным. Торопец оказался настоящей находкой: маленький, уютный, гостеприимный городок, где приятно гулять. Очень благодарны за такую продуманную и познавательную поездку!
