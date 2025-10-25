Несколько веков истории — от рассвета Шёлкового пути до лихих 90-х — оставили яркие следы в доме Осипова.
Исследуем усадьбу снаружи и изнутри — и поговорим: почему в особняках 19 века тепло зимой, а летом нет нужды в кондиционерах, откуда на фасадах уральских зданий языческие символы и какие секреты хранит купеческое жилище.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Центральный дом усадьбы Осипова: неоклассицизм и модерн фасада. Почему это здание входит в список самых таинственных?
Подвалы усадьбы — инженерная составляющая. Вы знали, что в 19 веке использовали геотермальную энергию земли?
Музей купечества. Воссозданная гостиная 19 века. Умеете играть на рояле? К вашим услугам рояль 1896 года!
Купеческая чайная. Для чего в каменных домах делали деревянные веранды? Обсудим за чашкой чая!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Часть экскурсии проходит на улице, часть — в помещении
- Обязательных дополнительных расходов нет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Троицке
Реставратор. Путешественник. Общественный деятель. Отреставрировал усадьбу купца 2 гильдии 19 века. Сейчас строю крепость 18 века.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
25 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию. Было очень интересно, позновательно!
Татьяна
21 авг 2025
Огромная благодарность Александру за увлекательную, познавательную, очень содержательную и насыщенную экскурсию! Какое счастье, что есть в малых городах люди, сохраняющие историю и в камне и в памяти, искренне увлечённые, с горящей душой! Троицк поистине уникальный город с ошеломительной архитектурой! Очень очень советую всем побывать в этом самобытном городе и обязательно посетить отреставрированную усадьбу купца второй гильдии Осипова!
Максим
3 июл 2025
Огромное количество эксклюзивных интереснейших фактов о солнечном Троицке, его становлении и его роли в приграничной торговле, купеческом быте и духе эпохи 19 века, которые можно узнать в стенах и на территории старинной усадьбы, - поистине станет настоящим кладом для ценителей истории и путешественников!