Т Татьяна

Огромная благодарность Александру за увлекательную, познавательную, очень содержательную и насыщенную экскурсию! Какое счастье, что есть в малых городах люди, сохраняющие историю и в камне и в памяти, искренне увлечённые, с горящей душой! Троицк поистине уникальный город с ошеломительной архитектурой! Очень очень советую всем побывать в этом самобытном городе и обязательно посетить отреставрированную усадьбу купца второй гильдии Осипова!