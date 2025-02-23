База отдыха «Малиновка» расположена в живописной горнолыжной курортной зоне республики Башкортостана — Белорецке и предназначен для постояльцев, любящих красивую природу.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, которые подойдут для отдыха как и с семьей, так и с друзьями. Спальные помещения укомплектованы всей необходимой мебелью для проживания: кровати, диваны для сна и отдыха, шкафчики и тумбочки для хранения личных вещей, также есть собственные ванные комнаты.

Для организации питания предоставляется доставка прямо в номер: блюд и напитков, а также продуктов из мини-маркета, на территории. Есть площадка для приготовления барбекю на улице. Рядом — множество магазинов, кафе.

Расстояние до железнодорожного вокзала — 4,9 км, до центра — 2,8 км. В 6,5 км находятся канатная дорога и лыжная трасса. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, достопримечательности: Памятник паровозу и тепловозу, Водонапорная башня, Историко-краеведческий музей – которые рекомендуется посетить каждому.