За три дня вы побываете в легендарных местах Башкирии: на хребте Малидак с вершинами Малиновая, Кирель, и на «жемчужине» Южного Урала – Ялангасе. Эти места великолепны в любое время года. С вершин гор видна почти вся южная часть Уральского хребта.
Вы погрузитесь в таинства нетронутой природы, насладитесь дикой красотой гор, покорите вершины пешком и на снегоходе.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд из Уфы, пешее восхождение на гору Малиновая
08:00 Выезд из Уфы. Место сбора: Телецентр.
По пути остановка в придорожном кафе.
12:00 Приезд на базу отдыха.
Размещение в доме на базе отдыха.
13:00 Обед.
14:00 Пешее восхождение на гору Малиновая.
На вершине разнообразные скальные выходы до 50 м высотой.
Здесь снимались эпизоды фильма «Вечный зов».
19:00 Возвращение на базу.
Ужин. Отдых.
По желанию за доп. плату: баня, шашлыки, праздничный стол.
Снегоходный тур на Ялангас
09:00 Завтрак
11:00 Снегоходный тур на хребет Ялангас.
На вершине и по дороге много обзорных точек для фотоохоты.
С вершины Ялангас видна почти вся южная часть Уральского хребта.
Под вершиной организуем костер и горячий обед или перекус.
В зависимости от количества участников, их опытности и предпочтений, они могут передвигаться следующим образом:
- пассажиром на снегоходе инструктора;
- 2-3 места в санках;
- 2 места на 2-м снегоходе, при условии, что турист обучаем и сможет вести снегоход.
16:00 Возвращение на базу.
Отдых в доме.
Баня.
19:00 Ужин.
По желанию за доп. плату: шашлыки.
Отдых на базе, отъезд
09:00 Завтрак.
По желанию в этот день возможны следующие активности (заказываются на месте, за доп. плату):
- конно-санный тур на озеро Галамит (1,5-2 часа);
- конно-верховая прогулка.
Либо просто отдых на базе отдыха.
12:00 Отъезд в Уфу.
По пути остановка в придорожном кафе.
17:00 Возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в двухместных и трехместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека – 18 800 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Малиновка»
База отдыха «Малиновка» расположена в живописной горнолыжной курортной зоне республики Башкортостана — Белорецке и предназначен для постояльцев, любящих красивую природу.
Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, которые подойдут для отдыха как и с семьей, так и с друзьями. Спальные помещения укомплектованы всей необходимой мебелью для проживания: кровати, диваны для сна и отдыха, шкафчики и тумбочки для хранения личных вещей, также есть собственные ванные комнаты.
Для организации питания предоставляется доставка прямо в номер: блюд и напитков, а также продуктов из мини-маркета, на территории. Есть площадка для приготовления барбекю на улице. Рядом — множество магазинов, кафе.
Расстояние до железнодорожного вокзала — 4,9 км, до центра — 2,8 км. В 6,5 км находятся канатная дорога и лыжная трасса. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, достопримечательности: Памятник паровозу и тепловозу, Водонапорная башня, Историко-краеведческий музей – которые рекомендуется посетить каждому.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Уфы и обратно, переезды согласно программе тура
- Проживание в доме на базе отдыха, в 2-3-местных комнатах
- Питание:обед, ужин в 1-й деньзавтрак, обед на природе, ужин во 2-й деньзавтрак в 3-й день
- Обед, ужин в 1-й день
- Завтрак, обед на природе, ужин во 2-й день
- Завтрак в 3-й день
- Снегоходный тур
- Баня во 2-й день (2 часа)
- Инструктор-проводник по туризму
- Сопровождение на протяжении всей поездки, решение всех организационных вопросов
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Питание, не указанное в программе тура, в т. ч завтрак и обед в придорожных кафе
- Трансфер до места сбора группы в г. Уфе
- Конно-санная, либо конно-верховая прогулки в 3 день
- Приготовление шашлыков
- Дополнительные бани, чан
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Башкортостан, Уфа
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах часто переменчива, ветрено. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты.
Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда.
Обязательно:
- надежная обувь: ботинки, сапоги, унты. Зимняя, теплая обувь.;
- ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, тёплые трико, не стесняющие движений;
- термобельё, верх и низ;
- толстовка, свитер, флисовая кофта;
- пуховик, куртка утепленная;
- носки ходовые треккинговые. Тёплые. Также нужно взять запасные;
- шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши. Либо «ушанка»;
- варежки и перчатки. Должен быть комплект;
- защита горла и лица. Балаклава, шарф, или зимний «бафф», закрывающий горло и лицо;
- бахилы (гамаши, фонарики) на ноги.;
- копия, или фото паспорта, или св-ва о рождении;
- деньги.
Нужные вещи:
- рюкзак. Небольшой, 20-30 л;
- треккинговые палки. Пара, или 1 шт;
- сидушка туристическая (хоба, пенка);
- фонарик;
- термос;
- личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезболивающие;
- фотоаппараты, камеры, аккумуляторы, зарядки, наушники и т. д.;
- индивидуальный перекус;
- маска горнолыжная. Для снегоходного тура;
- гигиеническая помада. Против обветривания губ;
- носовой платок.
Для проживания на базе:
- одежда для отдыха в доме;
- тапочки, сланцы;
- нижнее бельё;
- носки;
- средства личной гигиены: зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки.
- банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.
- Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли ограничения по возрасту в данном туре?
Участие в данном туре с 16 лет до 75 лет, с родителями — с 10 лет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.