Экскурсионный тур по Уфе

4.4
3 отзыва
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Насыщенный экскурсионный тур по Уфе.

В первый день Вы познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России.

А затем отправитесь в небольшое путешествие к Красному ключу – самому мощному в России источнику питьевой воды. Вас ждут незабываемые два дня и настоящий Башкирский колорит.
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Экскурсионный тур по Уфе
Ближайшие даты:
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апр
8
мая
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мая
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Что вас ожидает:

Колоритные национальные блюда
Колоритные национальные блюда
Нас ждет вкуснейший обед с элементами башкирской кухни
Щедрые дары природы
Щедрые дары природы
Побалуем себя вкусными сувенирами – мёдом, кумысом, медовухой, конской колбасой и другими
Необычный мастер-класс
Необычный мастер-класс
Попробуем сами изготовить свечи из вощины

Программа тура по дням

1 день

Экскурсионная программа по г. Уфа

10:45 Встреча с представителем в холле гостиницы.

Багаж можно оставить в камере хранения.

11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

  • посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
  • осмотр Памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
  • прогулку по аллее современного искусства;
  • посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.

Экскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. Уфа
2 день

Село Красная горка. Источник «Красный ключ». Мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

10:00 Встреча с представителем в холле гостиницы.

Выезд в село Красная горка (105 км.).

Экскурсионная программа.

Объекты показа: Павловская ГЭС, курортно-рекреационная зона водохранилища, Свято-Троицкий женский монастырь, Красные скалы.

Обед.

Посещение самого мощного в России и второго по мощности в мире источника питьевой воды –источник "Красный Ключ".

Ежесекундно на поверхность земли бьет более 14 кубометров воды, вода из-за особенностей преломления света имеет зеленовато-голубой цвет.

Зимой источник не замерзает даже в сильные морозы.

Здесь каждый год зимуют перелётные водоплавающие птицы.

Мастер-класс "Изготовление свечей из вощины".

Возвращение в гостиницу в г. Уфа к 17:00.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

двухместное, стандартдоплата за одноместное
16 5002 500
Ниже представлены возможные варианты гостиниц, средство размещения определяется за 3 дня до заезда.

Варианты проживания

ГК «Башкирия»

1 ночь

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

1 ночь

Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

Гостиница «Азимут»

1 ночь

«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.

В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.

Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото/видео аппаратура;
  • удобная обувь, одежда, головной убор;
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Т
14 мар 2023
Организация отличная. Все вопросы обсудили, обо всём напоминали.
А
16 янв 2023
На базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали двухместное и одноместное размещение на снегоходах. Туроператор прислал договор, а в последний момент выяснилось, что нужно доплатить за одноместное размещение на снегоходе!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию, мы уже разобрали данную ситуацию с командой менеджеров, чтобы избежать таких ошибок впредь. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
9 янв 2023
В целом понравилось, пожелания повысить качество питания
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Наиля, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию на питание, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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