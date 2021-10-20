Все экскурсии в Уфе
Доступно 25 экскурсий 🚌 в Уфе на 2021 год, 229 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-4 чел.
С понедельника по воскресенье с 10.00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-30 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
5 200₽
за 1-3 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 700₽
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Прогулка по Уфе запомнится вам надолго, ведь я покажу вам именно то, что стоит увидеть в моем родном...
будни с 17:00, выходные с 12:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-30 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 500₽
за 1-3 чел.
Уфа — первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
590₽
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Об Уфе — с любовью!
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
790₽
за 1 чел.
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии
Индивидуальный трансфер
2ч
5 500₽
за 1-3 чел.
пн-вс с 08:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
11ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
Индивидуальный трансфер
3ч
6 600₽
за 1-4 чел.
Ночные огни Уфы
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами
пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Индивидуальная экскурсия
2ч
45004 050₽
за 1-4 чел.
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
На башкирском языке слово "Уфа", написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе — и узнать о нем самое интересное
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Уфа историческая и современная
Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-3 чел.
Неизведанная Башкирия
Едем на северо-восток — к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира!
Индивидуальная экскурсия
16ч
3 300₽
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 100₽
за 1 чел.
Уфа мистическая
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию "Уфа мистическая"
В будни в 19:00, в выходные в 18:00
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Последние отзывы «Экскурсии Уфы»
- ЗЗита20 октября 2021Мария - профессионал своего дела. Грамотно составлен маршрут, интересный собеседник. Всё понравилось
- Отзыв на: Многоликая УфаЛЛилия11 октября 2021Солнечная, тихая, ухоженная Уфа-таким показался нам город в начале октября. Спасибо Гюльнаре Альфредовне за чудесную экскурсию!
- ААлександр9 октября 2021Сергей глубоко разбирается в тематике, является автором научных работ. Экскурсию провёл профессионально, структурировано и содержательно, в том числе, с использованием заранее подготовленных материалов (карты, изображения, фотографии), при этом слушать было легко и интересно! Рекомендую!
- Отзыв на: Уфа историческая и современнаяООксана8 октября 2021Спасибо Динаре за увлекательную экскурсию!
- Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксыВВячеслав8 октября 2021Огромное спасибо нашему гиду в Уфе - Сергею! Он провел прекрасную экскурсию, раскрыв все замечательные стороны своего любимого города. С точки зрения планирования, маршрута, подачи материала и его содержания, а также взаимодействия с водителем (транспорт был наш) - безупречно! Однозначная рекомендация!
- ССергей29 сентября 2021Прекрасно провели время! Великолепная экскурсия в замечательном городе. Было несколько свободных часов, решили провести их с пользой. Очень классно получилось. Большое спасибо Марии от нашей компании!
- ЕЕкатерина26 сентября 2021Экскурсия нам очень понравилась! Гид Мария заинтересовала нас своим живым рассказом и держала наше внимание до самого конца:)
- Отзыв на: Уфа историческая и современнаяММария23 сентября 2021Экскурсия прошла замечательно, не смотря на не очень приветливую погоду. . Динарочка- крайне милая, приветливая девушка, с любовью показывающая свой город. Я осталась очень довольна- посмотрела всё, что меня интересовало, за это время(я впервые была в Уфе), получила ответы на интересующие меня вопросы по истории и по современной жизни Башкирии, и по дальнейшему проведению времени в городе, научилась в нём ориентироваться) В общем-всё прошло легко и непринуждённо:-) Очень рекомендую Динару! Вы. наверняка, останетесь довольны общением и полученной информацией об Уфе:-)
- ААлия21 сентября 2021Сергей, благодарим вас за познавательную экскурсию, приятные сувениры и доброжелательное отношение. По вашей рекомендации посетили ботаническйи сад, лимонарий, купили настоящий башкирский мед и колбасу из конины. Впечатления от Уфы только положительные, во многом благодаря вам.
- ЮЮрий21 сентября 2021Несмотря на то, что периодически капал дождик, экскурсия прошла на ура. Хочется поблагодарить гида Анастасию и водителя Анвара на замечательную поездку. Все было супер, большое спасибо. Обязательно еще вернемся.