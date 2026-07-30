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ещё и по дороге туда гид сделал несколько остановок, чтобы мы насладились видами и воздухом Башкортостана. После этого тура я убедилась на все сто процентов, что не хочу уезжать)

Помимо этого гид сделал остановку на перекус в местном кафе, сфотографировал нас в полях подсолнухов, на водопадах и тд, а также рассказал нам много всего интересного про уфу и страну: всё, начиная с истории и традиции, заканчивая национальной музыкой, праздниками и советами для будущих поездок!

В самой пещере было не так холодно как я ожидала (была в спортивном костюме с флисом и всё).

Организатор предупредил нас заранее о том, что может быть дождь, поэтому мы брали сапоги и дождевики, но в итоге ничего из этого не пригодилось. Важно- сапоги в любую погоду не будут лишним!!!

Также гид забрал нас от дома и в конце завез нас обратно. Во время уложились и всё успели.

В общем, всё было максимально удобно, увлекательно и интересно.