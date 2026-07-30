Билет на автобус
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Уфа с высоты второго этажа! Двухэтажный автобус и опытный гид проведут вас по историческим улицам и расскажут о значимых местах города
Начало: У Гостиного двора, на площади со стороны улицы Лен...
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
11 авг в 10:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Три часа гостеприимства: обзорная с дегустациями в мини-группе (на минивэне)
Увидеть главные символы города, услышать его легенды и оценить местные вкусы
Начало: На площади Первомайской у монумента Дружбы
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборПо Уфе - на мотоцикле
Погрузитесь в атмосферу романтики и адреналина на индивидуальной экскурсии по Уфе на мотоцикле. Уникальный маршрут для ценителей приключений и истории
Начало: У Гостиного двора
Сегодня в 17:30
11 авг в 18:00
от 6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборШихан Торатау и Стерлитамак за один день
Всего за день вы увидите шихан Торатау и прогуляетесь по Стерлитамаку. Узнайте историю и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 17 606 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Уфы - по местам Салавата Юлаева
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Уфа: первые впечатления
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Арт-Квадрата
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6490 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Уфе - с комфортом
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Начало: На улице Октябрьской революции
12 авг в 18:00
13 авг в 19:00
от 6480 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся Уфа - за один день
Увидеть главное, узнать о знаменитых уфимцах и понять, чем живёт столица республики
Начало: На Первомайской площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие по Башкирии
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Башкирии: посетите мечеть «Ляля-Тюльпан», мужской монастырь и полюбуйтесь видами с Красных скал
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и современные достопримечательности. Путешествие обещает быть познавательным и комфортным
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 11 200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: Проспект Октября, 94
14 авг в 20:30
21 авг в 20:30
1770 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
Увидеть «лунную реку» с лучшего ракурса, побывать в пещере и вдохновиться красотой Урала
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Голубое озеро и релакс в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота Башкирии: от монастыря до самого большого родника России
Всего 2 часа от Уфы, и вы в «второй Швейцарии». Посетите монастырь, водохранилище и родник, наслаждаясь природой и историей Башкирии
Начало: У места вашего проживания
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 17 606 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика впечатлений: Гумеровское ущелье, гора Бужатау, шиханы и Стерлитамак
Оценить красоту природы Южного Предуралья и побывать в столице башкирской соды
Начало: У места вашего проживания
13 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Уфы - к скалам Зубы Шурале
Влюбиться в горы, сделать невероятные фото со смотровых и покормить диких птиц (если они разрешат)
Начало: Железнодорожный вокзал
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от 16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа - от города-крепости к мегаполису
Начало: Улица Октябрьской Революции, 75
Расписание: Ежедневно, начало экскурсии в 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Уфу за 4 часа
Увидеть все грани города: богатая история, самобытная культура и аутентичная гастрономия
12 авг в 18:00
13 авг в 19:00
от 9860 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
Перелистать страницы истории Уфы и продегустировать продукцию башкирских фермеров и пасечников
Начало: На улице Октябрьской Революции
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа со всех сторон
Уфа, столица Башкирии, приглашает вас на увлекательное автопутешествие. Откройте для себя её уникальные места и богатую историю
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по скалам Башкирии
Увидеть Спящую красавицу, подняться на скальные гребни и полюбоваться панорамой гор Южного Урала
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Полюбоваться красотами ущелья, взобраться на гору и священный шихан за 1 день
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Путешествие из Уфы в Стерлитамак подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших городов Башкортостана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа за 3 часа
Познакомьтесь с Уфой за три часа! Прогулка по центру города, знаковые достопримечательности и увлекательные истории ждут вас. Завершите день с картой республики
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Уфу
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 30 июл 2026
Интересная и познавательная экскурсия. Очень много классных локаций! И ещё больше появилось желания посетить и другие неизвестные для нас места Башкортостана. Спасибо огромное нашему гиду Азату. Такая любовь и восхищение к своей родине в каждом слове)
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К
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было замечательно! Великолепная работа экскурсовода. Грамотно и дидактически правильно построенная экскурсия, вкусные дегустации и хорошая группа. К сожалению, вместо
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О
Дата посещения: 26 июл 2026
Если хотите увлекательную, познавательную, комфортную , с шикарными видами Торотау и прогуляться по площади Стерлитамака, тогда Вам точно к Елене!
Получили
Получили
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Е
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё отлично!
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Л
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё очень понравилось!
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С
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо большое за очень интересную экскурсию. Всё прошло отлично! Огромное спасибо экскурсоводу Чулпан, которая так интересно, доступно, увлекательно рассказала о Башкирии.
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Ш
Дата посещения: 19 июл 2026
Замечательная поездка! Нашим гидом был Азат и именно он сделал нашу поездку незабываемой.
Мало того, что Аскынская пещера невозможной красоты, так
Мало того, что Аскынская пещера невозможной красоты, так
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К
Дата посещения: 16 июл 2026
Ездили с подругами на обзорную экскурсию по Уфе. Экскурсия понравилась, правда, экскурсовод не представилась, поэтому пишу без имени. Видно, что экскурсовод грамотный, работу свою любит, говорила интересно. Автобус великолепный, было комфортно. И походили и поездили, всего достаточно.
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Т
Дата посещения: 30 июн 2026
Экскурсия прошла великолепно! Нас четверо, из Москвы, в Башкирии первый раз. Диана нам с такой теплотой и любовью рассказала историю
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Р
Дата посещения: 20 июн 2026
Хорошая обзорная экскурсия. Узнали много интересного о исторической части города. Гид 👌💯 Единственное, что нам достались места в конце салона.
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Всего 2500 отзывов в Уфе
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Ответы на вопросы от путешественников по Уфе
Самые популярные экскурсии в Уфе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2026
Сейчас в Уфе можно забронировать 151 экскурсию от 830 до 34 500 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 2500 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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