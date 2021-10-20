Все экскурсии в Уфе

Доступно 25 экскурсий 🚌 в Уфе на 2021 год, 229 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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От города крепости к городу мегаполису
Индивидуальная экскурсия
5
3
4 500
за 1-4 чел.
От города крепости к городу мегаполису
С понедельника по воскресенье с 10.00
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700
за 1-30 чел.
Арт-квадрат: прошлое, настоящее и будущее
по договоренности
Знакомство с Уфой
Индивидуальная экскурсия
4.8
43
3ч 30м
5 200
за 1-3 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 700
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Прогулка по Уфе запомнится вам надолго, ведь я покажу вам именно то, что стоит увидеть в моем родном...
будни с 17:00, выходные с 12:00
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Индивидуальная экскурсия
5
30
3 500
за 1-5 чел.
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города
Прогулка по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-30 чел.
Прогулка по историческому центру
Уфа — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
5
24
2ч 30м
5 500
за 1-3 чел.
Уфа — первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Об Уфе — с любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
3 000
за 1-4 чел.
Об Уфе — с любовью!
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Индивидуальная экскурсия
790
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Уфа: люди, факты, парадоксы
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
6 500
за 1-4 чел.
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии
Уфа - город, как на ладони
Индивидуальный трансфер
5
1
5 500
за 1-3 чел.
Уфа - город, как на ладони
пн-вс с 08:00 до 20:00
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Индивидуальная экскурсия
5
10
11ч
8 000
за 1-3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
Ночные огни Уфы
Индивидуальный трансфер
6 600
за 1-4 чел.
Ночные огни Уфы
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами
пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Многоликая Уфа
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
4500
4 050
за 1-4 чел.
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
На башкирском языке слово "Уфа", написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых...
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе — и узнать о нем самое интересное
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас...
Ежедневно
Уфа историческая и современная
Индивидуальная экскурсия
4.9
21
4 000
за 1-6 чел.
Уфа историческая и современная
Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное...
Ежедневно
Неизведанная Башкирия
Индивидуальная экскурсия
5
12
8 000
за 1-3 чел.
Неизведанная Башкирия
Едем на северо-восток — к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира!
В гости к бабушке в Стерлибашево
Индивидуальная экскурсия
5
1
16ч
3 300
за 1 чел.
В гости к бабушке в Стерлибашево
по договоренности
Вечерняя Уфа на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Уфа мистическая
Индивидуальная экскурсия
1 100
за 1 чел.
Уфа мистическая
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию "Уфа мистическая"
В будни в 19:00, в выходные в 18:00

Последние отзывы «Экскурсии Уфы»

  • Отзыв на: Уфа — первая встреча
    З
    Зита
    20 октября 2021
    5
    Мария - профессионал своего дела. Грамотно составлен маршрут, интересный собеседник. Всё понравилось
  • Отзыв на: Многоликая Уфа
    Л
    Лилия
    11 октября 2021
    5
    Солнечная, тихая, ухоженная Уфа-таким показался нам город в начале октября. Спасибо Гюльнаре Альфредовне за чудесную экскурсию!
  • Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    А
    Александр
    9 октября 2021
    5
    Сергей глубоко разбирается в тематике, является автором научных работ. Экскурсию провёл профессионально, структурировано и содержательно, в том числе, с использованием заранее подготовленных материалов (карты, изображения, фотографии), при этом слушать было легко и интересно! Рекомендую!
  • Отзыв на: Уфа историческая и современная
    О
    Оксана
    8 октября 2021
    5
    Спасибо Динаре за увлекательную экскурсию!
  • Отзыв на: Уфа: люди, факты, парадоксы
    В
    Вячеслав
    8 октября 2021
    5
    Огромное спасибо нашему гиду в Уфе - Сергею! Он провел прекрасную экскурсию, раскрыв все замечательные стороны своего любимого города. С точки зрения планирования, маршрута, подачи материала и его содержания, а также взаимодействия с водителем (транспорт был наш) - безупречно! Однозначная рекомендация!
  • Отзыв на: Уфа — первая встреча
    С
    Сергей
    29 сентября 2021
    5
    Прекрасно провели время! Великолепная экскурсия в замечательном городе. Было несколько свободных часов, решили провести их с пользой. Очень классно получилось. Большое спасибо Марии от нашей компании!
  • Отзыв на: Уфа — первая встреча
    Е
    Екатерина
    26 сентября 2021
    5
    Экскурсия нам очень понравилась! Гид Мария заинтересовала нас своим живым рассказом и держала наше внимание до самого конца:)
  • Отзыв на: Уфа историческая и современная
    М
    Мария
    23 сентября 2021
    5
    Экскурсия прошла замечательно, не смотря на не очень приветливую погоду. . Динарочка- крайне милая, приветливая девушка, с любовью показывающая свой город. Я осталась очень довольна- посмотрела всё, что меня интересовало, за это время(я впервые была в Уфе), получила ответы на интересующие меня вопросы по истории и по современной жизни Башкирии, и по дальнейшему проведению времени в городе, научилась в нём ориентироваться) В общем-всё прошло легко и непринуждённо:-) Очень рекомендую Динару! Вы. наверняка, останетесь довольны общением и полученной информацией об Уфе:-)
  • Отзыв на: Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    А
    Алия
    21 сентября 2021
    5
    Сергей, благодарим вас за познавательную экскурсию, приятные сувениры и доброжелательное отношение. По вашей рекомендации посетили ботаническйи сад, лимонарий, купили настоящий башкирский мед и колбасу из конины. Впечатления от Уфы только положительные, во многом благодаря вам.
  • Отзыв на: Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Ю
    Юрий
    21 сентября 2021
    5
    Несмотря на то, что периодически капал дождик, экскурсия прошла на ура. Хочется поблагодарить гида Анастасию и водителя Анвара на замечательную поездку. Все было супер, большое спасибо. Обязательно еще вернемся.
🇷🇺