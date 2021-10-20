Огромное спасибо нашему гиду в Уфе - Сергею! Он провел прекрасную экскурсию, раскрыв все замечательные стороны своего любимого города. С точки зрения планирования, маршрута, подачи материала и его содержания, а также взаимодействия с водителем (транспорт был наш) - безупречно! Однозначная рекомендация!

Прекрасно провели время! Великолепная экскурсия в замечательном городе. Было несколько свободных часов, решили провести их с пользой. Очень классно получилось. Большое спасибо Марии от нашей компании!

Отзыв на: Уфа историческая и современная

М Мария 5

Экскурсия прошла замечательно, не смотря на не очень приветливую погоду. . Динарочка- крайне милая, приветливая девушка, с любовью показывающая свой город. Я осталась очень довольна- посмотрела всё, что меня интересовало, за это время(я впервые была в Уфе), получила ответы на интересующие меня вопросы по истории и по современной жизни Башкирии, и по дальнейшему проведению времени в городе, научилась в нём ориентироваться) В общем-всё прошло легко и непринуждённо:-) Очень рекомендую Динару! Вы. наверняка, останетесь довольны общением и полученной информацией об Уфе:-)