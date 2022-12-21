8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.
9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.
9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".
Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.
10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.
В канун Рождества вы узнаете, как встречали Рождество в дворянских семьях Симбирска и сможете почуствовать себя немножко дворянином на костюмированной новогодней сессии.
Вы познакомитесь с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.
11:20-13:00 Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по Ульяновску. От крепости и дворянских домов до советского модерна.
Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженным новогодним улицам города, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», полюбуетесь её снежной широтой.
13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.
14:30-15:30 «Новогодний обед дворянской знати» в самом именитом ресторане города «Россия» с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.
Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.
Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по- сенгилеевски и щучьи котлеты.
15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.
17:00-19:00 Губернский бал на Волге.
В залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги погрузитесь в торжественную рождественскую атмосферу губернского города 19 века.
Вы посетите Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишите перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получите одобрение «с сургучной печатью», станете участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.
После экскурсионной программы в главном зале Дворянского собрания попробуете праздничные напитки, разучите фигуры симбирской кадрили, а во время новогодних гаданий сможете узнать предсказание судьбы.
19:00-20:00 Ужин в ресторане с новогодним меню.
После вкусного ужина вас ждёт тёплый зимний десерт.
Свободное время.
8:30-9:30 Завтрак в гостинице (шведский стол,"«Рождественские угощения").
9:30-10:15 Выезд из номеров (оставляем вещи в камере хранения отеля).
Отправляемся за новогодними впечатлениями.
10:15-10:45 Трансфер.
11:00-12:00 Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.
Посещение самого большого в России Головного музея гражданской авиации под открытым небом.
Гости могут погулять прогуляться по просторному авиапарку, и посидеть за штурвалом в кабине пилота.
13:00-14:00 Пионерский приём!
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!
В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.
Церемония не менялась с 1950 года.
Вам проведут экскурсию в памятный дом, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами коротали зимние вечера. Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, какой был уклад и быт, как готовились к празднику и отмечали Рождество в семье Ульяновых.
В гостиной музея увидите пушистую ель с игрушками советского детства.
14:30-15:30 «Новогодний обед с «волжским разливом» в лучших ресторанах города с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.
Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: борщок, колобка (колебятку), наливку «Смородинку».
16:00-17:00 «Путешествие в старую школу».
Посещение музея «Народное образование Симбирской губернии».
На сегодняшний день это единственный в стране музей, рассказывающий об истории развития массовой и всесословной школы конца XIX-века.
Вы сможете посидеть за партой и написать новогоднее поздравление настоящим пером, окуная его в чернильницу.
17:30-18:30 «Зимний ужин партийной элиты» – порадует гостей прекрасным меню в традициях советской кухни.
Свободное время для шопинга перед дорогой.
У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.
19:30 Трансфер на Железнодорожный вокзал (20:45 отправление поезда).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница Волга 3* (2-хместное)
|Стандарт
|Стандарт комфорт
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 300 руб.
|Взрослые
|19 600
|20 400
|21 300
|Дети
|19 470
|20 270
|21 170
|Гостиница “Октябрьская” 3* (2-хместное)
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 250 руб.
|Взрослые
|19 950
|20 650
|22 250
|Дети
|19 820
|20 520
|22 120
|Гостиница Radisson 4* (2-хместное)
|Стандарт
|Полулюкс
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 2 000 руб., руб., полулюкс – 2 950 руб., люкс – 3 950 руб.
|Взрослые
|22 300
|23 600
|25 000
|Дети
|22 050
|23 350
|24 750
Расположена в центре Ульяновска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и бесплатная частная парковка на территории. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.
Гостям предлагаются отдельные номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственной ванной комнатой. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.
В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.