Господа пионеры. Новогодний Ульяновск

Предлагаем Вам новогодний двухдневный тур, в котором сочетается несочетаемое

Предлагаем Вам новогодний двухдневный тур, в котором сочетается несочетаемое! Симбирск-Ульяновск – город, сотканный из противоречий: город двух рек, которые несут свои воды в разных направлениях и двух высоких берегов. Симбирск – город «дворянин на Волге» – родина двух вождей двух революций, город двух разных эпох.

В истории города гармонично сочетается дворянская история с балами, и история зарождения революционной искры.
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Господа пионеры. Новогодний Ульяновск
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Симбирские угощения
Симбирские угощения
Каждый день будет наполнен вкусными симбирскими блюдами
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Нас ждет церемония по всем традициям советского прошлого
Рождество по-дворянски
Рождество по-дворянски
Погрузимся в торжественную рождественскую атмосферу губернского города 19 века

Программа тура по дням

1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.

9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".

Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.

10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.

В канун Рождества вы узнаете, как встречали Рождество в дворянских семьях Симбирска и сможете почуствовать себя немножко дворянином на костюмированной новогодней сессии.

Вы познакомитесь с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.

11:20-13:00 Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по Ульяновску. От крепости и дворянских домов до советского модерна.

Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженным новогодним улицам города, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», полюбуетесь её снежной широтой.

13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.

14:30-15:30 «Новогодний обед дворянской знати» в самом именитом ресторане города «Россия» с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.

Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по- сенгилеевски и щучьи котлеты.

15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

17:00-19:00 Губернский бал на Волге.

В залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги погрузитесь в торжественную рождественскую атмосферу губернского города 19 века.

Вы посетите Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишите перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получите одобрение «с сургучной печатью», станете участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.

После экскурсионной программы в главном зале Дворянского собрания попробуете праздничные напитки, разучите фигуры симбирской кадрили, а во время новогодних гаданий сможете узнать предсказание судьбы.

19:00-20:00 Ужин в ресторане с новогодним меню.

После вкусного ужина вас ждёт тёплый зимний десерт.

Свободное время.

Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»Ульяновск «Дворянский»
2 день

«Пионерский» Ульяновск

8:30-9:30 Завтрак в гостинице (шведский стол,"«Рождественские угощения").

9:30-10:15 Выезд из номеров (оставляем вещи в камере хранения отеля).

Отправляемся за новогодними впечатлениями.

10:15-10:45 Трансфер.

11:00-12:00 Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.

Посещение самого большого в России Головного музея гражданской авиации под открытым небом.

Гости могут погулять прогуляться по просторному авиапарку, и посидеть за штурвалом в кабине пилота.

13:00-14:00 Пионерский приём!

Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!

В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.

Церемония не менялась с 1950 года.

Вам проведут экскурсию в памятный дом, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами коротали зимние вечера. Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, какой был уклад и быт, как готовились к празднику и отмечали Рождество в семье Ульяновых.

В гостиной музея увидите пушистую ель с игрушками советского детства.

14:30-15:30 «Новогодний обед с «волжским разливом» в лучших ресторанах города с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: борщок, колобка (колебятку), наливку «Смородинку».

16:00-17:00 «Путешествие в старую школу».

Посещение музея «Народное образование Симбирской губернии».

На сегодняшний день это единственный в стране музей, рассказывающий об истории развития массовой и всесословной школы конца XIX-века.

Вы сможете посидеть за партой и написать новогоднее поздравление настоящим пером, окуная его в чернильницу.

17:30-18:30 «Зимний ужин партийной элиты» – порадует гостей прекрасным меню в традициях советской кухни.

Свободное время для шопинга перед дорогой.

У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.

19:30 Трансфер на Железнодорожный вокзал (20:45 отправление поезда).

«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Волга 3* (2-хместное)Стандарт Стандарт комфортЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 300 руб.
Взрослые19 60020 40021 300
Дети19 47020 27021 170
Гостиница “Октябрьская” 3* (2-хместное)СтандартКомфортЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 250 руб.
Взрослые19 95020 65022 250
Дети19 82020 52022 120
Гостиница Radisson 4* (2-хместное)СтандартПолулюксЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 2 000 руб., руб., полулюкс – 2 950 руб., люкс – 3 950 руб.
Взрослые22 30023 60025 000
Дети22 05023 35024 750

Варианты проживания

Гостиница «Волга» 3*

1 ночь

Расположена в центре Ульяновска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и бесплатная частная парковка на территории. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.

Гостям предлагаются отдельные номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственной ванной комнатой. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*

Гостиница «Октябрьская» 3*

1 ночь

Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*

Гостиница Radisson 4*

1 ночь

Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.

В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Входные билеты во все музеи заявленные в программе
  • Трансферное и экскурсионной обслуживание по программе тура
  • Приветственные сувениры для гостей
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Сувениры
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Ульяновск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ульяновска

🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Ульяновске

Ульяновск: Красный маршрут
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Ульяновск: Красный маршрут
Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён
по согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Ульяновск тыловой
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Ульяновск тыловой
Вы знаете, что каждый второй патрон и каждая шестая шинель во время войны были «родом» из Ульяновска
Ульяновск, ул. Минаева, 50. Дом творчества
21 дек
22 дек
23 дек
26 дек
25 000 за всё до 18 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Весь Ульяновск на автомобиле
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии
ул. Гимова, 3, Ульяновск
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
9 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском
улица Гончарова 25
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
по согласованию с гидом
от 4 500 за всё до 10 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
4.9
19 отзывов
Ульяновск: история, современность, легенды
Знакомство с волжским городом, сменившим три названия
на территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
3 900 за всё до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 16 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
5
11 отзывов
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Наш путь пройдет по следующему маршруту
Ульяновск, переулок Кузнецова, 3
Завтра
23 дек
24 дек
25 дек
от 2 000 за всё до 5 чел.
Мистический Ульяновск
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Мистический Ульяновск
Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки
в районе Соборной площади
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
8 250 за всё до 4 чел.
Ульяновск от основания до современности
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
27 отзывов
Очень популярно сейчас
Ульяновск от основания до современности
История, архитектура и самые красивые места города на пешеходной прогулке
Гончарова 48
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
3 900 за всё до 10 чел.
Пешеходная прогулка - романтические истории Симбирска
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Пешеходная прогулка - романтические истории Симбирска
А мы вас приглашаем на экскурсию по улицам Ульяновска
Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 Сентября
5 700 за всё до 10 чел.
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Во время трехчасовой экскурсии вы пройдете вдоль границы деревянного кремля
Ульяновск, Улица Гончарова, 48
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ульяновске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ульяновске
ХОРОШО
🧭
ТАМ