1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.

9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".

Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.

10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.

В канун Рождества вы узнаете, как встречали Рождество в дворянских семьях Симбирска и сможете почуствовать себя немножко дворянином на костюмированной новогодней сессии.

Вы познакомитесь с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.

11:20-13:00 Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по Ульяновску. От крепости и дворянских домов до советского модерна.

Вместе с экскурсоводом пройдёте по заснеженным новогодним улицам города, сможете посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега «Города семи ветров», полюбуетесь её снежной широтой.

13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.

14:30-15:30 «Новогодний обед дворянской знати» в самом именитом ресторане города «Россия» с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.

Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: суп по- сенгилеевски и щучьи котлеты.

15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

17:00-19:00 Губернский бал на Волге.

В залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги погрузитесь в торжественную рождественскую атмосферу губернского города 19 века.

Вы посетите Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишите перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получите одобрение «с сургучной печатью», станете участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.

После экскурсионной программы в главном зале Дворянского собрания попробуете праздничные напитки, разучите фигуры симбирской кадрили, а во время новогодних гаданий сможете узнать предсказание судьбы.

19:00-20:00 Ужин в ресторане с новогодним меню.

После вкусного ужина вас ждёт тёплый зимний десерт.

Свободное время.